2019 Farmington Varsity

Date^Opponent^Time

Sept. 6^Prairie Grove**^7 p.m.

Sept. 13^at Gravette ^7 p.m.

Sept. 20^Pea Ridge^ 7 p.m.

Sept. 27^Clarksville*^7 p.m.

Oct. 4^at Alma*^ 7 p.m.

Oct. 11^at Greenbrier*^7 p.m.^Homecoming

Oct. 18^Vilonia*^7 p.m.

Oct. 25^Huntsville*^7 p.m.

Nov. 1^at Morrilton*^7 p.m.

Nov. 8^at Harrison*^ 7 p.m.

* -- 5A-West Conference game

** -- First varsity game in new Cardinal Stadium

2019 Farmington 7th/Junior High

Date^Opponent^Time^Level

Aug. 26^Rogers*#^7 p.m.^Jr. High

Sept. 5 ^Prairie Grove^5:30 p.m.^7th/JH

Sept. 9^Fayetteville White*^7 p.m.^Jr. High

Sept. 12^Rogers Lingle*^5:30 p.m.^7th Grade

Sept. 16^at Bentonville*^7 p.m.^Jr. High

Sept. 19^at Bentonville Washington*^5:30 p.m.^7th Grade

Sept. 26^at Siloam Springs^5:30 p.m.^7th/JH

Oct. 3^Springdale Hellstern*^5 p.m.^7th Grade

Oct. 3^Springdale Central*^7:30 p.m.^Jr. High

Oct. 10^at Springdale Sonora*^5 p.m.^7th Grade

Oct. 10^at Springdale Lakeside*^7:30 p.m.^Jr. High

Oct. 17^Springdale Tyson*^5 p.m.^7th Grade

Oct. 17^Springdale Southwest*^7:30 p.m.^Jr. High

Oct. 24^Springdale Kelly*^5 p.m.^7th Grade

Oct. 24^Springdale George*^7:30 p.m.^Jr. High

Oct. 31 ^Fayetteville Ramay*^5 p.m.^7th Grade

Nov. 4^7A West Conference Championship*^7 p.m.^Jr. High

Nov. 7 ^7A West Conference Championship*^5:30 p.m.^7th Grade

* -- 7A West Conference game

# -- First junior high game in new Cardinal Stadium

2019 Farmington 8th Grade/JV

Date^Opponent^Time^Level

Sept. 9^at Ozark^7 p.m.^JV

Sept. 12^Rogers Lingle*^7 p.m.^8th Grade

Sept. 16^Gravette^7 p.m.^JV

Sept. 19^at Bentonville Washington*^7 p.m.^8th Grade

Sept. 23^at Pea Ridge^7 p.m.^JV

Sept. 26^at Siloam Springs^5:30 p.m.^8th Grade

Oct. 3^at Springdale Central*^5 p.m.^8th Grade

Oct. 10^at Springdale Lakeside^5:30 p.m.^8th Grade

Oct. 17^Springdale Southwest*^7:30 p.m.^8th Grade

Oct. 24^Springdale George*^5:30 p.m.^8th Grade

Oct. 31 ^Fayetteville Ramay*^5:30 p.m.^8th Grade

Nov. 7 ^7A West Conference Championship*^7 p.m.^8th Grade

*--7A West Conference game

