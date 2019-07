Best in Show

Gerry and Cindy Zanger, 1971 Pontiac GT37

Top 10 Show Cars

Steve Porter, 1972 Pontiac TransAm; Troy Caudle, 1972 Buick Convertible;

Tommy and Marie Easterling, 1934 Ford 3 Window Coupe; John Gibson, 1964 Chevy SS Convertible; Mark Vanbecelabre, 1966 Shelby Cobra; Danny Porter, 1965 Pontiac GTO; Danny Odgen, 1968 Ford Mustang; Larry Stephens, 1967 Chevy Camaro; Troy Bass, 1970 Mustang Mach 1; Burley Gayer, 1937 Chevy Coupe.

Top 3 Show Car 2000 and Newer

Larry and Karen Mitchell, 2016 Corvette Z06; Rodney Ball, 2013 Chevy Camero; John Shew, 2015 Ford Mustang.

Top 3 Show Truck

Aaron Vanzandt, 1941 Ford COE; David Francis, 1968 Chevy C10; Ken Moore, 1968 Ford F100.

Top 3 Rat Rod

Roger Hutchens, 1941 Ford Super Deluxe; Jesse Coleman, 1946 Chevy Truck; Lyndel Johnson, 1942 Chevy Truck.

Top Motorcycle

Clifford Olson, 1942 Chopper.

Top VW

Jazmain Izquierdo-Fiores, 1982 VW Mini Truck

Coolest 4 x 4 Truck

Mayor Doug Hutchens, 1974 Ford F250.

Oldest

Hugh Ritchie, 1923 Ford T-Bucket.

Other Awards

Most Rust: Rob Wintercorn, 1976 VW Rabbit GT1; Longest Distance: Dave Patterson, 1964 Ford Galaxy 500XL; Least Original: Robert (Butch) Pilgrim, 1932 Ford Roadster; Best Use of Wood: Roger Bowman (Andy), 1971 VW Bus; Best Unrestored: Roger Tisdale, 1948 Studebaker Champion; Best Paint: Duard Maybee, 1972 Chevy Chevelle; Best Engine: Rick and Tricia Walden, 1931 Ford Model A Coupe; Best chopped: Bob Walden, 1935 Ford 2 Door ChopTop.

