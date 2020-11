4A-1 Conference

Monday, Oct. 26

at Springdale

Boys

TEAM SCORES 1. Pea Ridge 31; 2. Gravette 74; 3. Farmington 84; 4. Berryville 89; 5. Prairie Grove 122; 6. Shiloh Christian 146; 7. Gentry 224.

INDIVIDUAL RESULTS 1. Josiah Small, Pea Ridge, 18:32.90; 2. Levi Schultz, Pea Ridge, 18:56.25; 3. Wesley Wilson, Gravette, 19:02.77; 4. Jacob Braswell, Huntsville, 19:08.78; 5. Jacob Lopez, Berryville, 19:17.34; 6. Mason Gansz, Farmington, 19:22.04; 7. Grandon Grant, Pea Ridge, 19:23.06; 8. Layton Powell, Pea Ridge, 19:26.64; 9. Micah Grusing, Farmington, 19:27.10; 10. Caden Nickell, Berryville, 19:27.45.

Girls

TEAM SCORES 1. Pea Ridge 28; 2. Harrison 45; 3. Prairie Grove 114; 4. Farmington 130; 5. Gentry 148.

INDIVIDUAL RESULTS 1. Liz Vazques, Pea Ridge, 21:44.55; 2. Harmony Reynolds, Pea Ridge, 21:55.78; 3. Camryn Casey, Harrison, 22:37.68; 4. Noelle Pall, Harrison, 22:41.55; 5. Ava Nall, Prairie Grove, 22:50.36; 6. Gisselle Estrada, Berryville, 23:02.76; 7. Olivia Scates, Pea Ridge, 23:08.35; 8. Emma Stewart, Pea Ridge, 23:11.37; 9. Carson Austin, Farmington, 23:18.20; 10. Ryleigh Gilbreath, Pea Ridge, 23:24.70.

STATE

The Class 4A State cross country meet hosted by Lake Hamilton High School will be held Saturday, Nov. 6, at Oaklawn Park (Infield) in Hot Springs.