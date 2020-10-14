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Farmington Girls Finish Sixth Today at 4:00 a.m.

CLASS 4A GIRLS STATE GOLF

Monday, Sept. 28

at Sage Meadows Country Club,

Jonesboro

TEAM SCORES

1.^Brookland, 238

2.^Nashville, 254

3.^Harrison, 263

4.^Pulaski Academy, 273

5.^Valley View, 277

6.^Farmington, 290

7.^Crossett, 292

8.^Clarksville, 307

9.^Ozark, 308

10.^Malvern, 337

11.^Joe T. Robinson, 341

INDIVIDUAL SCORES

1.^Ellen Spigner, Nashville, 67

2.^Anna Kate Nichols, Pulaski Academy, 70

3.^Meghan Lindsey, Magnolia, 76

3.^Emma Butler, Brookland, 76

4.^Molly McCluskey, Joe T. Robinson, 78

5.^Isabel Viala, Brookland, 79

6.^Olivia McDade, Bauxite, 80

6.^Tori Milton, Crossett, 80

7.^Abby McCormick, Ozark, 82

8.^Vivian McMechen, Brookland, 83

9.^Robbie Joe Freeman, Crossett, 84

10.^Emily Minton, Valley View, 85

10.^Hallie Marseilles, Harrison, 85

11.^Maci McJunkins, Nashville, 86

12.^Breah Bowman, Brookland, 88

12.^Ella Kay Spry, Harrison, 88

13.^Caroline Prestidge, Valley View, 89

14.^Riley Richardson, Harrison, 90

15.^Bailey Cuzick, Farmington, 93

16.^Olivia Rodman, Farmington, 97

17.^Alex Barnwell, Pulaski Academy, 98

18.^Zoe Nix, Farmington, 100

19.^Ashley Chambers, Nashville, 101

19.^Addy Cummins, Clarksville, 101

20.^Abby Domerese, Clarksville, 103

20.^Hanna Hyneman, Valley View, 103

20.^Parker Banning, Clarksville, 103

20.^Tressie Carter, Highland, 103

21.^Audrey Hampson, Pulaski Academy, 105

22.^Jasmine Wakefield, Nashville, 107

22.^Kendal Minton, Valley View, 107

23.^Annika Crocker, Ozark, 108

23.^Cassie Dedman, Malvern, 108

24.^Eva Dietz, Pulaski Academy, 109

24.^Madelyn McTigrit, Joe T. Robinson, 109

25.^Abbie Loy, Malvern, 111

26.^Jillien Nelson, Clarksville, 112

27.^Hannah Carey, Malvern, 118

27.^Zoey Tedford, Ozark, 118

28.^Rylee Curran, Farmington, 124

29.^Josie Nix, Malvern, 127

30.^Jenna Roberts, Crossett, 128

31.^Allie Thurmon, Crossett, 140

32.^Keetin Kinzler, Joe T. Robinson, 154

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