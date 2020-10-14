CLASS 4A GIRLS STATE GOLF
Monday, Sept. 28
at Sage Meadows Country Club,
Jonesboro
TEAM SCORES
1.^Brookland, 238
2.^Nashville, 254
3.^Harrison, 263
4.^Pulaski Academy, 273
5.^Valley View, 277
6.^Farmington, 290
7.^Crossett, 292
8.^Clarksville, 307
9.^Ozark, 308
10.^Malvern, 337
11.^Joe T. Robinson, 341
INDIVIDUAL SCORES
1.^Ellen Spigner, Nashville, 67
2.^Anna Kate Nichols, Pulaski Academy, 70
3.^Meghan Lindsey, Magnolia, 76
3.^Emma Butler, Brookland, 76
4.^Molly McCluskey, Joe T. Robinson, 78
5.^Isabel Viala, Brookland, 79
6.^Olivia McDade, Bauxite, 80
6.^Tori Milton, Crossett, 80
7.^Abby McCormick, Ozark, 82
8.^Vivian McMechen, Brookland, 83
9.^Robbie Joe Freeman, Crossett, 84
10.^Emily Minton, Valley View, 85
10.^Hallie Marseilles, Harrison, 85
11.^Maci McJunkins, Nashville, 86
12.^Breah Bowman, Brookland, 88
12.^Ella Kay Spry, Harrison, 88
13.^Caroline Prestidge, Valley View, 89
14.^Riley Richardson, Harrison, 90
15.^Bailey Cuzick, Farmington, 93
16.^Olivia Rodman, Farmington, 97
17.^Alex Barnwell, Pulaski Academy, 98
18.^Zoe Nix, Farmington, 100
19.^Ashley Chambers, Nashville, 101
19.^Addy Cummins, Clarksville, 101
20.^Abby Domerese, Clarksville, 103
20.^Hanna Hyneman, Valley View, 103
20.^Parker Banning, Clarksville, 103
20.^Tressie Carter, Highland, 103
21.^Audrey Hampson, Pulaski Academy, 105
22.^Jasmine Wakefield, Nashville, 107
22.^Kendal Minton, Valley View, 107
23.^Annika Crocker, Ozark, 108
23.^Cassie Dedman, Malvern, 108
24.^Eva Dietz, Pulaski Academy, 109
24.^Madelyn McTigrit, Joe T. Robinson, 109
25.^Abbie Loy, Malvern, 111
26.^Jillien Nelson, Clarksville, 112
27.^Hannah Carey, Malvern, 118
27.^Zoey Tedford, Ozark, 118
28.^Rylee Curran, Farmington, 124
29.^Josie Nix, Malvern, 127
30.^Jenna Roberts, Crossett, 128
31.^Allie Thurmon, Crossett, 140
32.^Keetin Kinzler, Joe T. Robinson, 154