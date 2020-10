BOYS STATE GOLF

Class 3A

Monday, Oct. 5

At Glenwood Country Club

5,952, Par 72

First, final round

TEAM STANDINGS

Baptist Prep;235

Harding Academy;241

Waldron;248

Centerpoint;259

Bismarck;271

Episcopal Collegiate;275

Mountain View;276

Booneville;277

Gosnell;280

Elkins;299

Manila;309

Lincoln;310

INDIVIDUAL LEADERBOARD

Top nine scores qualify as All-State selections

* Qualified for Oct. 15 Overall tournament at Pleasant Valley Country Club

*Jackson McLaughlin (Episcopal Collegiate);70

*Robbie Vaught (Baptist Prep);75

*John Henry Wise (Harding Academy);77

Preston Nesterenko (Baptist Prep);79

Evan Garcia (Baptist Prep);81

Luke Tallmadge (Waldron);81

Kyle Ferrie (Harding Academy);82

Kayden Swindle (Harding Academy);82

Kaden Owns (Centerpoint);82

TEAM RESULTS

Low 3 scores counted for team total

BAPTIST PREP (235)

*Robbie Vaught;75

Preston Nesterenko;79

Evan Garcia;81

Trent Willet;88

HARDING ACADEMY (241)

*John Henry Wise;77

Kyle Ferrie;82

Kayden Swindle;82

Braden Waddell;96

WALDRON (248)

Luke Tallmadge;81

Lane Metcalf;83

Drew Owens;84

Jaden Hutchens;88

CENTERPOINT (259)

Kaden Owns;82

Dillon Fox,87

Kaden Horn;90

Jace Clark;100

BISMARCK (271)

Blake Smith;87

Braden Efird;88

Logan Bubulka;96

Riley Tuttle;104

EPISCOPAL COLLEGIATE (275)

*Jackson McLaughlin;70

Stedman Riley;102

Hays Laidlaw;103

Jack Harbour;105

MOUNTAIN VIEW (276)

Beck Morrow;86

Luke Fletcher;87

Collin Johnson;103

Trevor Downs;108

BOONEVILLE (277)

Brooks Herrera;91

Brett Welling;92

Jacob Herrera;94

Rylen Ray;104

GOSNELL (280)

Parker Wells;84

Robert Hopper;94

Daniel Sullivan;102

Ryan Wrinkles;103

ELKINS (299)

Ty Fredericks;103

Asher Eaton;94

Sam Dowart;102

Weston Gand;143

MANILA (309)

Ty Wagner;96

Austin Harmon;101

Jacob Baugher;112

Matt Murray;119

LINCOLN (310)

Connor Schork;86

Weston Massey;96

Eli Rich;128

INDIVIDUALS

Carson Withers, Benton HG;83

Justin Clem, Harrisburg;97