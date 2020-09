PRAIRIE GROVE -- Prairie Grove head football coach Danny Abshier achieved the 200 Arkansas high school football victories threshold by defeating Farmington 19-7 Friday. The Enterprise-Leader accumulated a year-by-year compilation of Abshier's coaching records. His career mark early in the 2020 football season stands at 200-114-2. Abshier's teams reached the playoffs in 23 of his first 27 seasons as the Tigers' head coach. He guided Prairie Grove into the 2015 state finals and has reached the state semifinals five times with nine conference championships.

Abshier began his coaching career when Tommy Tice hired him as an assistant at Harrison in 1989. He came to Prairie Grove as an assistant serving as defensive coordinator from 1991-1992 before being promoted to head coach in 1993. Prior to that Prairie Grove suffered 10 straight losses to Farmington in the annual 'Battle of 62' rivalry. Abshier's teams since hold a 17-11 record against the Cardinals.

Abshier was named 4A State Coach-of-the-Year for the 2016 season and the Tigers advanced to the semifinals. In 2017, he received the NFHS State Coach-of-the-Year and Southwest Regional Coach-of-the-Year honors, an award which includes states of Arkansas, Colorado, New Mexico, Oklahoma and Texas. Coach Abshier was also a finalist for National Coach-of-the-Year in 2017.

DANNY ABSHIER AT PRAIRIE GROVE 1993-2020

1993^Prairie Grove^(2A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-03-1993^at Shiloh Christian^(1A-1)^Win^17-0

09-10-1993^Huntsville^(2A-1)^Loss^6-48*

09-17-1993^Gentry^(2A-1)^Win^19-0*

09-24-1993^at Charleston^(1A-4)^Loss^7-27

10-01-1993^at Farmington^(2A-1)^Loss^0-8*

10-08-1993^Gravette^(2A-1)^Loss^8-12*

10-15-1993^at Berryville^(2A-1)^Loss^6-29*

10-22-1993^Green Forest^(2A-1)^Loss^0-13*

10-29-1993^at West Fork^(2A-1)^Win^6-0*

11-05-1993^Lincoln^(2A-1)^Win^27-0*

Record 4-6, 3-5^Points For 96^Points Against 135

Assistant coaches: Charley Abernathy, Hayes Lemly, Jay Harper

1994^Prairie Grove^(2A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-02-1994^Shiloh Christian^(1A-1)^Win^2-0++

09-09-1994^at Huntsville^(2A-1)^Loss^13-35*

09-16-1994^at Gentry^(2A-1)^Loss^0-21*

09-23-1994^Charleston^(1A-4)^Loss^8-29

09-30-1994^Farmington^(2A-1)^Win^28-14*

10-07-1994^at Gravette^(2A-1)^Loss^18-27*

10-14-1994^Berryville^(2A-1)^Loss^15-33*+

10-21-1994^at Green Forest^(2A-1)^Loss^8-28*

10-28-1994^West Fork^(2A-1)^Win^14-7*

11-04-1994^at Lincoln^(2A-1)^Loss^0-14*

Record 3-7, 2-6^Points For 110^Points Against 236

++Shiloh won 28-6 but later forfeited game due to ineligible player.

1995^Prairie Grove^(2A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-01-1995^at Shiloh Christian^(1A-1)^Loss^8-28

09-08-1995^Huntsville^(2A-1)^Loss^13-18*

09-15-1995^Gentry^(2A-1)^Loss^6-27*

09-22-1995^at Charleston^(1A-4)^Loss^2-15

09-29-1995^at Farmington^(2A-1)^Loss^25-27*

10-06-1995^Gravette^(2A-1)^Win^20-6*+

10-13-1995^at Berryville^(2A-1)^Loss^8-24*

10-20-1995^Green Forest^(2A-1)^Win^22-14*

10-27-1995^at West Fork^(2A-1)^Win^41-7*

11-03-1995^Lincoln^(2A-1)^Win^21-6*

Record 3-7, 3-5^Points For 152^Points Against 186

Assistant coaches: Randy Jones, Greg Sone, Steve Edmiston

1996^Prairie Grove^(2A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-06-1996^Shiloh Christian^(1A-1)^Win^27-6

09-13-1996^at Huntsville^(2A-1)^Loss^8-35*

09-20-1996^at Gentry^(2A-1)^Win^35-27*

09-27-1996^at Holland Hall, Tulsa, Okla.^Loss^0-41

10-04-1996^Farmington^(2A-1)^Win^33-28*

10-11-1996^at Gravette^(2A-1)^Loss^15-30*

10-18-1996^Berryville^(2A-1)^Win^21-0*

10-25-1996^at Green Forest^(2A-1)^Loss^20-26*

11-01-1996^West Fork^(2A-1)^Win^33-0*

11-08-1996^Lincoln^(2A-1)^Win^40-0*

11-15-1996^at McGehee^(2A-8)^Loss^12-37**

Record 6-5, 5-3^Points For 244^Points Against 230

Assistant coaches: Randy Jones (Defensive Coordinator), Greg Sone, Steve Edmiston

1997^Prairie Grove^(2A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-05-1997^at Shiloh Christian^(1A-1)^Loss^3-45

09-12-1997^Huntsville^(2A-1)^Win^12-0*

09-19-1997^Gentry^(2A-1)^Win^22-19*

09-26-1997^Holland Hall, Tulsa, Okla.^Loss^8-34

10-03-1997^at Farmington^(2A-1)^Win^15-6*

10-10-1997^Gravette^(2A-1)^Win^34-13*

10-17-1997^at Berryville^(2A-1)^Win^23-6*

10-24-1997^Green Forest^(2A-1)^Win^49-10*

10-31-1997^at West Fork^(2A-1)^Win^43-8*

11-07-1997^Lincoln^(2A-1)^Win^39-20*

11-14-1997^Booneville^(2A-4)^Win^7-6**

11-21-1997^Pulaski Robinson^(2A-5 Central)^Win^13-6**

11-28-1997^Star City^(2A-8)^Win^28-26**

12-05-1997^McGehee^(2A-8)^Loss^6-33**

Record 11-3, 8-0^Points For 302^Points Against 232

Conference champions for first time since 1963

1998^Prairie Grove^(5-6, 5-3 3A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-4-1998^Seneca, Mo.^(Class 3-8, Mo.)^Loss^14-20

09-11-1998^at Huntsville^(3A-1)^Loss^14-21*

09-18-1998^at Gentry^(3A-1)^Loss^18-28*

09-25-1998^Shiloh Christian^(2A-1)^Loss^0-37

10-02-1998^Farmington^(3A-1)^Win^28-17*

10-09-1998^at Gravette^(3A-1)^Win^41-17*

10-16-1998^Berryville^(3A-1)^Win^41-19*

10-23-1998^at Green Forest^(3A-1)^Loss^12-19*

10-30-1998^West Fork^(3A-1)^Win^41-19*

11-06-1998^at Lincoln^(3A-1)^Win^35-22*

11-13-1998^at Gosnell^(3A-3 South)^Loss^20-55**

Record 5-6, 5-3^Points For 264^Points Against 274

1999^Prairie Grove^(3A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-03-1999^at Seneca, Mo.^(Class 3-8, Mo.)^Win^20-7

09-10-1999^Huntsville^(3A-1)^Win^20-0*

09-17-1999^Gentry^(3A-1)^Win^43-0*

09-24-1999^at Shiloh Christian^(2A-1)^Loss^28-44

10-01-1999^at Farmington^(3A-1)^Win^44-14*

10-08-1999^Gravette^(3A-1)^Win^54-14*

10-15-1999^at Berryville^(3A-1)^Win^38-18*

10-22-1999^Green Forest^(3A-1)^Loss^12-14*

10-29-1999^at West Fork^(3A-1)^Win^12-0*

11-05-1999^Lincoln^(3A-1)^Win^28-7*

11-12-1999^Trumann^(3A-3)^Win^30-20**

11-19-1999^at Brinkley^(3A-6)^16-25**

Record 9-3, 7-1^Points For 345^Points Against 163

2000^Prairie Grove^(6-5, 5-3 3A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-01-2000^Elkins^(2A-1)^Win^33-20

09-08-2000^at Huntsville^(3A-1)^Loss^14-18*

09-15-2000^at Gentry^(3A-1)^Win^24-6*

09-22-2000^Talihina, Okla.^(1A-8 Okla.)^Loss^8-34

09-29-2000^Farmington^(3A-1)^Loss^6-40*

10-06-2000^at Gravette^(3A-1)^Win^22-15*

10-13-2000^Berryville^(3A-1)^Win^32-6*

10-20-2000^at Green Forest^(3A-1)^Loss^13-20*

10-27-2000^West Fork^(3A-1)^Win^62-14*

11-03-2000^at Lincoln^(3A-1)^Win^19-0*

11-10-2000^at Bald Knob^(3A-2)^Loss^6-24**

Record 6-5, 5-3^Points For 239^Points Against 197

2001^Prairie Grove^(10-1, 8-0 3A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

08-31-2001^Elkins^(2A-1)^Win^44-18

09-07-2001^Huntsville^(3A-1)^Win^33-0*

09-14-2001^Gentry^(3A-1)^Win^52-20*

09-21-2001^Talihina, Okla.^(1A-8 Okla.)^Win^41-21

09-28-2001^Farmington^(3A-1)^Win^34-22*

10-05-2001^Gravette^(3A-1)^Win^27-14*

10-12-2001^Berryville^(3A-1)^Win^18-13*

10-19-2001^Green Forest^(3A-1)^Win^38-0*

10-26-2001^West Fork^(3A-1)^Win^42-27*

11-02-2001^Lincoln^(3A-1)^Win^28-0*

11-09-2001^Ozark^(3A-4)^Loss^8-13**

Record 10-1, 8-0^Points For 239^Points Against 197

2002^Prairie Grove^(6-3-2, 5-2 3A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-06-2002^at Harrison^(4A West)^Tie^14-14

09-13-2002^West Fork^(3A-1)^Win^35-6

09-20-2002^at Dover^(3A-5)^Tie^14-14

09-27-2002^Gentry^(3A-1)^Win^34-8*

10-04-2002^at Shiloh Christian^(3A-1)^Win^12-7*

10-11-2002^Berryville^(3A-1)^Loss^21-22*

10-18-2002^at Lincoln^(3A-1)^Win^34-0*

10-25-2002^Green Forest^(3A-1)^Win^35-13*

11-01-2002^at Gravette^(3A-1)^Loss^6-22*

11-08-2002^Farmington^(3A-1)^Win^21-7*

11-15-2002^at Booneville^(3A-4)^Loss^8-36**

Record 6-3-2, 5-2^Points For 234^Points Against 149

2003^Prairie Grove^(11-3, 7-0 3A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-05-2003^Harrison^(4A West)^Loss^12-31

09-12-2003^West Fork^(3A-4)^Win^24-6

09-19-2003^Dover^(3A-5)^Loss^21-44

09-26-2003^Gentry^(3A-1)^Win^52-8*

10-03-2003^Shiloh Christian^(3A-1)^Win^20-8*

10-10-2003^Berryville^(3A-1)^Win^28-3*

10-17-2003^Lincoln^(3A-1)^Win^34-0*

10-24-2003^Green Forest^(3A-1)^Win^41-0*

10-31-2003^Gravette^(3A-1)^Win^35-7*

11-07-2003^Farmington^(3A-1)^Win^50-14*

11-14-2003^Greenland^(3A-4)^Win^26-20 Overtime**

11-21-2003^Nashville^(3A-7)^Win^23-12**

11-28-2003^Atkins^(3A-5)^Win^34-0**

12-05-2003^Rivercrest^(3A-4)^Loss^14-46**

Record 11-3, 7-0^Points For 414^Points Against 199

2004^Prairie Grove^(7-4, 5-2 3A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-03-2004^Farmington^(3A-4)^Win^12-7

09-10-2004^at West Fork^(3A-4)^Win^8-7

09-17-2004^at Siloam Springs^(4A West)^Loss^6-35

09-24-2004^Gentry^(3A-1)^Win^24-22*

10-01-2004^at Shiloh Christian^(3A-1)^Loss^0-42*

10-08-2004^Berryville^(3A-1)^Win^29-19*

10-15-2004^Lincoln^(3A-1)^Win^14-6*

10-22-2004^Green Forest^(3A-1)^Loss^6-42*

10-29-2004^at Gravette^(3A-1)^Win^12-7*

11-05-2004^at Pea Ridge^(3A-1)^Win^34-20*

11-12-2004^at Hoxie^(3A-2)^Loss^8-41**

Record 7-4, 5-2^Points For 153^Points Against 248

2005^Prairie Grove^(8-3, 6-1 3A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-02-2005^at Farmington^(3A-4)^Win^33-13

09-09-2005^at West Fork^(3A-4)^Win^49-24

09-16-2005^Siloam Springs^(4A West)^Loss^12-28

09-23-2005^at Gentry^(3A-1)^Win^31-6*

09-30-2005^Shiloh Christian^(3A-1)^Win^40-32*

10-07-2005^at Berryville^(3A-1)^Win^35-6*

10-14-2005^Lincoln^(3A-1)^Win^20-12*

10-21-2005^at Green Forest^(3A-1)^Win^47-18*

10-28-2005^Gravette^(3A-1)^Win^15-6*

11-04-2005^Pea Ridge^(3A-1)^Loss^24-27*

11-11-2005^Gosnell^(3A-3)^Loss^28-56**

Record 8-3, 6-1^Points For 334^Points Against 228

2006^Prairie Grove^(8-5, 4-3 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-01-2006^at Lavaca^(3A-4)^Loss^12-28

09-08-2006^West Fork^(3A-1)^Win^16-0

09-15-2006^at Lincoln^(3A-1)^Win^31-7

09-22-2006^at Huntsville^(4A-1)^Win^43-12*

09-29-2006^Farmington^(4A-1)^Loss^6-7*

10-06-2006^at Union Christian^(4A-1)^Win^42-6*

10-13-2006^at Berryville^(4A-1)^Loss^6-14*

10-20-2006^at Greenland^(4A-1)^Loss^27-31*

10-27-2006^Gentry^(4A-1)^Win^43-13*

11-03-2006^Gravette^(4A-1)^Win^18-14*

11-10-2006^at Hamburg^(4A-8)^Win^47-14**

11-17-2006^Dardanelle^(4A-4)^Win^28-27**

11-24-2006^at Nashville^(4A-7)^Loss^14-49**

Record 8-5, 4-3^Points For 333^Points Against 222

2007^Prairie Grove^(6-5, 4-3 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

08-31-2007^Lavaca^(3A-4)^Loss^14-28

09-07-2007^at West Fork^(3A-1)^Win^37-0

09-14-2007^Lincoln^(3A-1)^Win^53-8

09-21-2007^Huntsville^(4A-1)^Win^38-0*

09-28-2007^at Farmington^(4A-1)^Loss^6-14*

10-05-2007^Union Christian^(4A-1)^Win^49-20*

10-12-2007^at Berryville^(4A-1)^Win^38-8*

10-19-2007^Greenland^(4A-1)^Loss^44-47*

10-26-2007^at Gentry^(4A-1)^Win^55-20*

11-02-2007^at Gravette^(4A-1)^Loss^14-42*

11-09-2007^at Dumas^(4A-8)^Loss^44-60**

Record 6-5, 4-3^Points For 392^Points Against 247

2008^Prairie Grove^(5-6, 4-3 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-05-2008^at Lavaca^(3A-4)^Win^38-32

09-12-2008^at Cassville, Mo.^(Class 3-8, Mo.)^Loss^6-32

09-19-2008^West Fork^(3A-1)^Loss^6-23

09-26-2008^at Huntsville^(4A-1)^Win^36-7*

10-03-2008^Farmington^(4A-1)^Win^28-15*

10-10-2008^at Shiloh Christian^(4A-1)^Loss^8-49*

10-17-2008^Berryville^(4A-1)^Win^34-21*

10-24-2008^at Pea Ridge^(4A-1)^Win^24-6*

10-31-2008^Gentry^(4A-1)^Loss^12-19*

11-07-2008^Gravette^(4A-1)^Loss^0-44*

11-14-2008^at Heber Springs^(4A-2)^Loss^30-33**

Record 5-6, 4-3^Points For 222^Points Against 281

Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen

2009^Prairie Grove^(5-7, 4-3 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-04-2009^ Lavaca^(3A-1)^Loss^6-12

09-11-2009^Cassville, Mo.^(Class 3-8, Mo.)^Loss^13-39

09-18-2009^at West Fork^(4A-4)^Loss^16-45

09-25-2009^Huntsville^(4A-1)^Win^49-30*

10-02-2009^at Farmington^(4A-1)^Loss^18-19*

10-09-2009^Shiloh Christian^(4A-1)^Loss^13-51*

10-16-2009^at Berryville^(4A-1)^Win^41-12*

10-23-2009^Pea Ridge^(4A-1)^Win^47-21*

10-30-2009^at Gentry^(4A-1)^Loss^0-28*

11-06-2009^at Gravette^(4A-1)^Win^44-17*

11-13-2009^at Dumas^(4A-8)^Win^49-42**

11-20-2009^at Nashville^(4A-7)^Loss^12-49**

Record 5-7, 4-3^Points For 308^Points Against 365

Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen

2010^Prairie Grove^(4-6, 2-5 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-03-2010^ at Lavaca^(3A-4)^Win^42-29

09-10-2010^at Cassville, Mo.^(Class 3-8, Mo.)^Loss^14-42

09-17-2010^West Fork^(3A-1)^Win^14-6

09-24-2010^Ozark^(4A-1)^Loss^8-14*

10-01-2010^Farmington^(4A-1)^Loss^3-9*

10-08-2010^at Shiloh Christian^(4A-1)^Loss^14-49*

10-15-2010^Berryville^(4A-1)^Win^42-12*

10-22-2010^at Pea Ridge^(4A-1)^Win^20-6*

10-29-2010^Gentry^(4A-1)^Loss^17-21*

11-05-2010^Gravette^(4A-1)^Loss^14-35*

Record 4-6, 2-5^Points For 188^Points Against 225

Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen

2011^Prairie Grove^(8-4, 5-2 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-02-2011^ Lavaca^(3A-4)^Win^41-6

09-09-2011^Cassville, Mo.^(Class 3-8, Mo.)^Loss^14-40

09-16-2011^at West Fork^(3A-1)^Win^35-14

09-23-2011^Ozark^(4A-1)^Loss^10-13*

09-30-2011^at Farmington^(4A-1)^Win^28-21*

10-07-2011^Shiloh Christian^(4A-1)^Win^34-14*

10-14-2011^at Berryville^(4A-1)^Win^42-7*

10-21-2011^Pea Ridge^(4A-1)^Win^13-0*

10-28-2011^at Gentry^(4A-1)^Win^42-7*

11-04-2011^at Gravette^(4A-1)^Loss^28-38*

11-11-2011^Mena^(4A-4)^Win^43-27**

11-18-2011^at Malvern^(4A-7)^Loss^14-42**

Record 8-4, 5-2^Points For 344^Points Against 229

Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen

2012^Prairie Grove^(12-1, 7-0 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

08-31-2012^at Lavaca^(3A-4)^Win^41-0

09-07-2012^Morrilton^(5A West)^Canceled^NS

09-14-2012^West Fork^(3A-1)^Win^43-0

09-21-2012 at Ozark^(4A-1)^Win^30-6*

09-28-2012^Farmington^(4A-1)^Win^27-21*

10-05-2012^at Lincoln^(4A-1)^Win^49-2*

10-12-2012^Berryville^(4A-1)^Win^48-0*

10-19-2012^at Pea Ridge^(4A-1)^Win^31-0*

10-26-2012^Gentry^(4A-1)^Win^42-0*

11-02-2012^Gravette^(4A-1)^Win^55-0*

11-09-2012^Crossett^(4A-8)^Win^52-0**

11-16-2012^Pottsville^(4A-4)^Win^34-28**

11-23-2012^Nashville^(4A-7)^Win^41-34**

11-30-2012^at Stuttgart^(4A-2)^Loss^15-32**

Record 12-1, 7-0^Points For 508^Points Against 123

Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen

2013^Prairie Grove^(10-2, 7-0 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-06-2013^Lavaca^(3A-4)^Win^54-19

09-13-2013^Morrilton^(5A West)^Loss^21-28

09-20-2013^at West Fork^(3A-1)^Win^41-6

09-27-2013^Ozark^(4A-1)^Win^41-6*

10-04-2013^at Farmington^(4A-1)^Win^49-13*

10-11-2013^Lincoln^(4A-1)^Win^40-17*

10-18-2013^at Berryville^(4A-1)^Win^35-12*

10-25-2013^Pea Ridge^(4A-1)^Win^35-28*

11-01-2013^at Gentry^(4A-1)^Win^35-14*

11-8-2013^at Gravette^(4A-1)^Win^28-7*

11-15-2013^Pulaski Robinson^(4A-7)^Win^49-15**

11-22-2013^Valley View^(4A-3)^Loss^12-14**

Record 10-2, 7-0^Points For 440^Points Against 179

Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen

2014^Prairie Grove^(7-4, 5-2 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-05-2014^Farmington^(5A West)^Loss^27-34

09-12-2014^Bye

09-19-2014^West Fork^(3A-1)^Win^42-0

09-26-2014^Huntsville^(4A-1)^Win^35-7*

10-03-2014^at Gravette^(4A-1)^Win^39-27*

10-10-2014^at Shiloh Christian^(4A-1)^Loss^20-27*

10-17-2014^Pea Ridge^(4A-1)^Loss^20-28*

10-24-2014^at Gentry^(4A-1)^Win^30-13*

10-31-2014^Berryville^(4A-1)^Win^44-14*

11-07-2014^at Lincoln^(4A-1)^Win^42-16*

11-14-2014^at Lonoke^(4A-2)^Win^41-24**

11-21-2014^Nashville^(4A-7)^Loss^32-49**

Record 7-4, 5-2^Points For 372^Points Against 239

Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen

2015^Prairie Grove^(13-2, 7-0 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-04-2015^at Farmington^(5A West)^Loss^12-28

09-11-2015^at Charleston^(3A-4)^Win^30-12

09-18-2015^at West Fork^(3A-1)^Win^50-0

09-25-2015^Huntsville^(4A-1)^Win^48-21*

10-02-2015^Gravette^(4A-1)^Win^44-19*

10-09-2015^Shiloh Christian^(4A-1)^Win^62-33*

10-16-2015^at Pea Ridge^(4A-1)^Win^40-16*

10-23-2015^Gentry^(4A-1)^Win^42-0*

10-30-2015^at Berryville^(4A-1)^Win^55-8*

11-06-2015^Lincoln^(4A-1)^Win^62-20*

11-13-2015^Jonesboro Westside^(4A-3)^Win^44-14**

11-20-2015^Ashdown^(4A-7)^Win^34-24**

11-27-2015^Star City^(4A-8)^Win^50-21**

12-04-2015^Arkadelphia^(4A-7)^Win^61-42**

12-12-2015^Nashville^(4A-7)Loss^20-39**at War Memorial Stadium

Record 13-2, 7-0^Points For 655^Points Against 297

Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Mason Pinkley, Nik Paroubek

2016^Prairie Grove^(12-1, 7-0 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-02-2016^Farmington^(5A West)^Win^35-14

09-09-2016^at Vian, Okla.^(2A-5, Okla.)^Win^35-14

09-16-2016^West Fork^(3A-1)^Win^53-0

09-23-2016^Huntsville^(4A-1)^Win^41-12*

09-30-2016^at Gravette^(4A-1)^Win^35-0*

10-07-2016^at Shiloh Christian^(4A-1)^Win^45-15*

10-14-2016^Pea Ridge^(4A-1)^Win^42-21*

10-21-2016^at Gentry^(4A-1)^Win^62-28*

10-28-2016^Berryville^(4A-1)^Win^49-6*

11-04-2016^at Lincoln^(4A-1)^Win^33-20*

11-11-2016^Bye

11-18-2016^Central Arkansas Christian^(4A-2)^Win^61-13**

11-25-2016^Gosnell^(4A-3)^Win^48-26**

12-2-2016^Warren^(4A-8)^Loss^28-48**

Record 12-1, 7-0^Points For 567^Points Against 217

Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Mason Pinkley, Nik Paroubek

2017^Prairie Grove^(11-2, 6-1 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

08-29-2017^at Farmington^(5A West)^Win^36-13

09-08-2017^Vian, Okla.^(2A-5, Okla.)^Win^41-21

09-15-2017^at West Fork^(3A-1)^Win^40-6

09-22-2017^at Huntsville^(4A-1)^Win^41-14*

09-29-2017^Gravette^(4A-1)^Win^31-7*

10-06-2017^Shiloh Christian^(4A-1)^Win^35-21*

10-13-2017^at Pea Ridge^(4A-1)^Loss^21-26*

10-20-2017^Gentry^(4A-1)^Win^32-7*

10-27-2017^at Berryville^(4A-1)^Win^34-6*

11-03-2017^Lincoln^(4A-1)^Win^56-25*

11-10-2017^Pottsville^(4A-4)^Win^56-21**

11-17-2017^Stuttgart^(4A-2)^Win^24-14**

11-24-2017^Warren^(4A-8)^Loss^13-35**

Record 11-2, 6-1^Points For 460^Points Against 216

Assistant coaches: John Elder; Craig Laird, Defensive Coordinator; Mason Pinkley, Nik Paroubek, Jacob Storlie

2018^Prairie Grove^(5-6, 4-3 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

08-31-2018^Farmington^(5A West)^Loss^30-33

09-07-2018^Dardanelle^(4A-4)^Loss^17-35

09-14-2018^at Pottsville^(4A-4)^Win^19-0

09-21-2018^Green Forest^(4A-1)^Win^63-0*

09-28-2018^at Gravette^(4A-1)^Win^42-0*

10-05-2018^at Shiloh Christian^(4A-1)^Loss^14-56*

10-12-2018^Pea Ridge^(4A-1)^Loss^29-38*

10-19-2018^at Gentry^(4A-1)^Win^33-14*

10-26-2018^Berryville^(4A-1)^Win^22-7*

11-02-2018^at Lincoln^(4A-1)^Loss^48-59*

11-09-2018^at Lonoke^(4A-2)^Loss^26-35**

Record 5-6, 4-3^Points For 343^Points Against 277

Assistant coaches: John Elder; Craig Laird, Defensive Coordinator; Mason Pinkley, Nik Paroubek, Jacob Storlie

2019^Prairie Grove^(4-7, 4-3 4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-06-2019^at Farmington^(5A West)^Loss^7-27

09-13-2019^at Dardanelle^(4A-4)^Loss^8-45

09-20-2019^Pottsville^(4A-4)^Loss^28-34

09-27-2019^at Green Forest^(4A-1)^Win^55-14*

10-04-2019^Gravette^(4A-1)^Win^48-7*+

10-11-2019^Shiloh Christian^(4A-1)^Loss^7-56*

10-18,-2019^at Pea Ridge^(4A-1)^Loss^28-57*

10-25-2019^Gentry^(4A-1)^Loss^21-28*

11-01-2019^at Berryville^(4A-1)^Win^46-21*

11-08-2019^Lincoln^(4A-1)^Win^34-14*

11-15-2019^at Hamburg^(4A-8)^Loss^27-28**

Record 4-7, 4-3^Points For 309^Points Against 331

Assistant coaches: John Elder; Craig Laird, Defensive Coordinator; Mason Pinkley, Nik Paroubek, Nick Sugg

2020^Prairie Grove^(4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-04-2020^Farmington^(5A West)^Win^19-7

09-11-2020^Pea Ridge^(5A West)

09-18-2020^at Stilwell, Okla.^(4A-4)

09-25-2020^Green Forest^(4A-1)*

10-02-2020^at Gravette^(4A-1)*

10-09-2020^at Shiloh Christian^(4A-1)*

10-16-2020^Huntsville^(4A-1)*

10-23-2020^at Gentry^(4A-1)*

10-30-2020^Berryville^(4A-1)*

11-06-2020^at Elkins^(4A-1)*

Record 1-0, 0-0^Points For 19^Points Against 7

*Conference game

**Playoff game

+Homecoming game

Assistant coaches: John Elder; Craig Laird, Defensive Coordinator; Mason Pinkley, Nik Paroubek

-- Compiled by Mark Humphrey.