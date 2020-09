FARMINGTON -- Last season Farmington head football coach Mike Adams cemented his place among Arkansas high school coaches with 200 football victories. The Enterprise-Leader accumulated a year-by-year compilation of Adams' coaching records.

Adams' teams pulled off some incredible upsets during the playoffs in his 34 seasons as a head coach, including a 24-22 defeat of No. 1 ranked Augusta (1A-5 Central) on Nov. 17, 1989, barely over a month after Adams' first wife, Diane, died in a Homecoming Day automobile accident while he was head coach at Charleston. At Fayetteville he engineered a 14-10 win over another No. 1 ranked team, Texarkana (4A South), on Nov. 15, 1996. The scenario occurred while head coach of Farmington with the Cardinals toppling previously unbeaten Heber Springs (4A-2) by a 28-12 score on Nov. 18, 2011, on the road.

Adams began his coaching career as a volunteer assistant with Joe Fred Young at Fayetteville in 1979. Adams served as head coach at Charleston (1983-1991), Fayetteville (1996-2002), and at Farmington since 2003 during his 44 years of coaching football. Adams went 60-34 at Charleston, 42-35 at Fayetteville and is 102-75-2 at Farmington. His career mark going into the 2020 football season places him at 204-144-2 according to our research while others list Adams' win total at 207 and some list his career losses as 150.

MIKE ADAMS AT CHARLESTON 1983-1991

1983 Charleston^(1A-4 West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-02-1983^Booneville (2A-4)^Loss^0-26

09-09-1983^Cedarville (1A-4 West)^Win^28-0*

09-16-1983^Mountainburg (1A-4 West)^Win^7-0*

09-23-1983^Danville (1A-4 East)^Loss^6-14

09-30-1983^Ozark (2A-4)^Loss^0-20

10-07-1983^Week Six Bye

10-14-1983^Lavaca (1A-4 West)^Loss^0-24*

10-21-1983^Mansfield (2A-4)^Loss^7-14

10-28-1983^Hackett (1A-4 West)^Win^36-0*+

11-07-1984^Fort Smith Christian (1A-4 West)^Loss^11-28*

Record 3-6, 3-2^Points For 95^Points Against 126

#1983 scores researched by Trisha King, Charleston Public Library

1984 Charleston^(1A-4 West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

08-31-1984^Booneville (2A-4)^Loss^0-6

09-07-1984^Cedarville (1A-4 West)^Win^22-7*

09-14-1984^Mountainburg (1A-4 West)^Win^27-0*

09-21-1984^Danville (1A-4 East)^Loss^0-30

09-28-1984^Ozark (2A-4)^Loss^6-8

10-05-1984^Johnson County Westside (1A-4 West)^Win^34-2*

10-12-1984^Lavaca (1A-4 West)^Loss^6-8*

10-19-1984^Mansfield (2A-4)^Loss^7-14

10-26-1984^Hackett (1A-4 West)^Win^34-12*

11-02-1984^Fort Smith Christian (1A-4 West)^Win^36-0*

11-09-1984^Cross County (1A-3 South)^Loss^7-9**

Record 5-6, 5-1^Points For 179^Points Against 96

#1984 Scores researched by Lynn Gregson, Prairie Grove Hall-of-Pride broadcaster

1985 Charleston^(1A-4 West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-06-1985^Elkins (1A-1)^Win^19-0

09-13-1985^Hackett (1A-4 West)^Win^32-8*

09-20-1985^Mountainburg (1A-4 West)^Loss^8-36*

09-27-1985^Arkoma, Okla.^(N/A)^Loss^6-22

10-04-1985^Hartford (1A-4 West)^Win^42-6*

10-11-1985^Johnson County Westside (1A-4 West)^Loss^18-37*

10-18-1985^Lavaca (1A-4 West)^Loss^7-8*

10-25-1985^Mansfield (2A-4 West)^Loss^6-29

11-01-1985^Cedarville (1A-4 West)^Loss^0-31*

11-08-1985^Fort Smith Christian (1A-4 West)^Loss^12-20*

Record 3-7, 2-5^Points For 150^Points Against 197

1986 Charleston^(1A-4 West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-05-1986^Elkins (1A-1)^Win^14-6

09-12-1986^Hackett (1A-4 West)^Win^14-6*

09-19-1986^Mountainburg (1A-4 West)^Loss^0-6*

09-26-1986^Prairie Grove (2A-1)^Loss^13-31

10-03-1986^Hartford (1A-4 West)^Win^28-6*

10-10-1986^Johnson County Westside (1A-4 West)^Win^19-14*

10-17-1986^Lavaca (1A-4 West)^Loss^6-39*

10-24-1986^Mansfield (2A-4 West)^Win^15-14

10-31-1986^Cedarville (1A-4 West)^Win^20-17*

11-07-1986^Fort Smith Christian (1A-4 West)^Win^41-6*

Record 7-3, 5-2^Points For 170^Points Against 145

1987 Charleston^(1A-4 West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-04-1987^Gentry (2A-1)^Win^23-19

09-11-1987^Subiaco (2A-4 West)^Loss^0-14

09-18-1987^Week Three Bye

09-25-1987^Mountainburg (1A-4 West)^Win^19-14*

10-02-1987^Fort Smith Christian (1A-4 West)^Win^33-6*

10-09-1987^Johnson County Westside (1A-4 West)^Loss^0-28*

10-16-1987^Hartford (1A-4 West)^Win^21-18*

10-23-1987^Hackett (1A-4 West)^Loss^9-13*

10-30-1987^Cedarville (1A-4 West)^Win^15-0*

11-06-1987^Lavaca (1A-4 West)^Loss^7-21*

Record 5-4, 4-3^Points For 127^Points Against 133

1988 Charleston^(1A-4 West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-02-1988^Hackett (1A-4 West)^Win^21-0*

09-09-1988^Subiaco (2A-4 West)^Win^35-7

09-16-1988^Week Three Bye

09-23-1988^Mountainburg (1A-4 West)^Win^13-0*

09-30-1988^Greenland (1A-1)^Win^32-6

10-07-1988^Johnson County Westside (1A-4 West)^Win^21-7*

10-14-1988^Hartford (1A-4 West)^Win^37-11*

10-21-1988^Hackett (1A-4 West)^Win^27-20*

10-28-1988^Cedarville (1A-4 West)^Win^27-0*

11-04-1988^Lavaca (1A-4 West)^Loss^34-35*

11-11-1988^Mayflower (1A-4 East)^Win^36-11**

11-18-1988^Mount Ida (1A-7 North)^Loss^0-6**

Record^9-2, 5-1^Points For 283^Points Against 103

1989 Charleston^(1A-4 West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-01-1989^Danville (1A-4 East)^Win^16-14

09-08-1989^Booneville (2A-4 West)^Loss^0-27

09-15-1989^Mountainburg (1A-4 West)^Win^36-0*

09-22-1989^Mansfield (2A-4 West)^Loss^21-32

09-29-1989^Johnson County Westside (1A-4 West)^Win^34-0*

10-06-1989^Hartford (1A-4 West)^Win^33-6*

10-13-1989^Hackett (1A-4 West)^Win^41-13*

10-20-1989^Cedarville (1A-4 West)^Win^34-6*

10-27-1989^Lavaca (1A-4 West)^Win^49-7*

11-03-1989^Week Ten Bye

11-10-1989^First-Round Playoff Bye

11-17-1989^Augusta (1A-5 Central)^Win^24-22**

11-24-1989^Hermitage (1A-7 East)^Loss^24-41**

Record 8-3, 6-0^Points For 312^Points Against 168

1990 Charleston^(1A-4 West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

08-31-1990^Danville (1A-4 East)^Win^21-6

09-07-1990^Booneville (2A-4 West)^Loss^6-34

09-14-1990^Mountainburg (1A-4 West)^Win^22-0*

09-21-1990^Mansfield (2A-4 West)^Win^35-12

09-28-1990^Johnson County Westside (1A-4 West)^Win^40-22*

10-05-1990^Hartford (1A-4 West)^Win^55-0*

10-12-1990^Hackett (1A-4 West)^Win^22-7*

10-19-1990^Cedarville (1A-4 West)^Win^48-0*

10-26-1990^Lavaca (1A-4 West)^Win^13-8*

11-03-1990^Week Ten Bye

11-09-1990^First-Round Playoff Bye

11-16-1990^Sparkman (1A-7 North)^Win^35-0**

11-23-1990^Barton (1A-6)^Loss^0-46**

Record 9-2, 6-0^Points For 297^Points Against 135

1991 Charleston^(1A-4)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-06-1991^Booneville (2A-4 West)^Win^25-20

09-13-1991^Subiaco (2A-4 West)^Win^42-12

09-20-1991^Mansfield (2A-4 West)^Win^46-0

09-27-1991^Hackett (1A-4)^Win^42-8*

10-04-1991^Ola (1A-4)^Win^40-0*

10-11-1991^Johnson County Westside (1A-4)^Win^46-14*

10-18-1991^Hartford (1A-4)^Win^48-6*

10-25-1991^Danville (1A-4)^Win^27-0*

11-02-1991^Week Nine Bye

11-08-1991^Lavaca (1A-4)^Win^56-0*

11-15-1991^Pulaski Academy (1A-5 North)^Win^20-6**

11-22-1991^Crawfordsville (1A-3)^Win^43-0**

11-29-1991^Rison (1A-7)^Loss^20-24**

Record 11-1, 6-0^Points For 455^Points Against 90

MIKE ADAMS AT FAYETTEVILLE 1996-2002

1996 Fayetteville^(4A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-06-1996^Little Rock Central (4A Central)^Win^31-6

09-13-1996^Little Rock Hall (4A Central)^Win^31-6

09-20-1996^Kansas City Oak Park, Mo.^(GKCSC)^Loss^14-28

09-27-1996^Fort Smith Northside (4A West)^Loss^6-28*

10-04-1996^Russellville (4A West)^Win^31-7*

10-11-1996^Van Buren (4A West)^Loss^13-48*

10-18-1996^Bentonville (4A West)^Win^12-0*

10-25-1996^Rogers (4A West)^Win^43-21*

11-01-1996^Fort Smith Southside (4A West)^Win^41-22*

11-08-1996^Springdale (4A West)^Loss^14-27*

11-15-1996^Texarkana (4A South)^Win^14-10**

11-22-1996^Conway (4A Central)^Win^31-28**

11-29-1996^Fort Smith Northside (4A West)^Loss^13-14**

Record 8-5, 4-3^Points For 280^Points Against 245

1997^Fayetteville^(4A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-05-1997^Little Rock Central (4A Central)^Win^24-7

09-12-1997^Little Rock Hall (4A Central)^Win^41-24

09-19-1997^Kansas City Oak Park, Mo.^(GKCSC)^Win^30-12

09-26-1997^Fort Smith Northside (4A West)^Win^21-7*

10-03-1997^Russellville (4A West)^Win^34-31 Overtime*

10-10-1997^Van Buren (4A West)^Win^17-13*

10-17-1997^Bentonville (4A West)^Win^41-7*

10-24-1997^Rogers (4A West)^Win^24-21*

10-31-1997^Fort Smith Southside (4A West)^Loss^3-55*

11-07-1997^Springdale (4A West)^Loss^14-17*

11-14-1997^El Dorado (4A South)^Loss^31-52**

Record 8-3, 5-2^Points For 280^Points Against 246

1998^Fayetteville^(5A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-04-1998^Blue Valley North, Kan.^(N/A)^Win^43-29

09-11-1998^Camden Fairview (5A South)^Win^45-13

09-18-1998^Jefferson City, Mo.^(N/A)^Loss^7-49

09-25-1998^Fort Smith Northside (5A West)^Loss^21-35*

10-02-1998^Russellville (5A West)^Win^31-12*

10-09-1998^Van Buren (5A West)^Loss^21-27*

10-16-1998^Bentonville (5A West)^Win^18-7*

10-23-1998^Rogers (5A West)^Win^25-7*

10-30-1998^Fort Smith Southside (5A West)^Loss^7-28*

11-06-1998^Springdale (5A West)^Loss^9-10*

Record 5-5, 3-4^Points For 227^Points Against 217

1999^Fayetteville^(5A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-03-1999^Blue Valley North, Kan.^(N/A)^Win^35-7

09-10-1999^Camden Fairview (5A South)^Win^31-13

09-17-1999^Jefferson City, Mo.^(N/A)^Loss^24-28

09-24-1999^Fort Smith Northside (5A West)^Loss^20-22*

10-01-1999^Russellville (5A West)^Win^27-0*

10-08-1999^Van Buren (5A West)^Loss^25-26*

10-15-1999^Bentonville (5A West)^Win^28-12*

10-22-1999^Rogers (5A West)^Loss^6-10*

10-29-1999^Fort Smith Southside (5A West)^Win^18-17*

11-05-1999^Springdale (5A West)^Win^18-17*

11-12-1999^Sylvan Hills (5A East)^Win^40-19**

11-19-1999^Little Rock Central (5A Central)^Win^24-20**

11-26-1999^Fort Smith Northside (5A West)^Loss^13-20**

Record 8-5, 4-3^Points For 309^Points Against 211

2000^Fayetteville^(5A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-01-2000^Blue Valley North, Kan.^Loss^19-24

09-08-2000^North Little Rock (5A Central)^Win^31-28

09-15-2000^Benton (5A South)^Win^28-9

09-22-2000^Russellville (5A West)^Loss^39-55*

09-29-2000^Springdale (5A West)^Loss^7-25*

10-06-2000^Van Buren (5A West)^Win^17-10 Overtime*

10-13-2000^Fort Smith Northside (5A West)^Loss^9-52*

10-20-2000^Rogers (5A West)^Win^16-14*

10-27-2000^Fort Smith Southside (5A West)^Loss^19-20*

11-03-2000^Bentonville (5A West)^Win^34-22*

Record 5-5, 3-4^Points For 219^Points Against 259

2001^Fayetteville^(5A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

08-31-2001^Marshall, Tex.^(N/A)^Loss^14-53

09-07-2001^North Little Rock (5A Central)^Win^13-12

09-14-2001^Benton (5A South)^Loss^6-28

09-21-2001^Russellville (5A West)^Loss^0-27*

09-28-2001^Springdale (5A West)^Loss^0-6 Overtime*

10-05-2001^Van Buren (5A West)^Loss^0-7*

10-12-2001^Fort Smith Northside (5A West)^Loss^13-14*

10-19-2001^Rogers (5A West)^Win^45-35*

10-26-2001^Fort Smith Southside (5A West)^Loss^3-29*

11-02-2001^Bentonville (5A West)^Loss^7-14*

Record 2-8, 1-6^Points For 101^Points Against 225

2002^Fayetteville^(5A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-06-2002^Mountain Home (5A East)^Win^35-7

09-13-2002^North Little Rock (5A Central)^Win^26-3

09-20-2002^Greenwood (4A West)^Win^38-7

09-27-2002^Russellville (5A West)^Loss^37-44*

10-04-2002^Springdale (5A West)^Loss^7-15*

10-11-2002^Van Buren (5A West)^Win^30-0*

10-18-2002^Fort Smith Northside (5A West)^Loss^32-50*

10-25-2002^Rogers (5A West)^Win^45-26*

11-01-2002^Fort Smith Southside (5A West)^Loss^14-16*

11-08-2002^Bentonville (5A West)^Win^36-22*

Record 6-4, 3-4^Points For 300^Points Against 190

MIKE ADAMS AT FARMINGTON 2003-2020

2003^Farmington^(3A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-05-2003^Huntsville^(4A West)^Loss^14-28

09-12-2003^Harrison^(4A West)^Loss^0-42

09-19-2003^Paris^(3A-4)^Win^36-24

09-26-2003^Shiloh Christian^(3A-1)^Loss^7-41*

10-03-2003^Berryville^(3A-1)^Loss^14-45*

10-10-2003^Lincoln^(3A-1)^Loss^0-6*

10-17-2003^Gravette^(3A-1)^Loss^10-20*

10-24-2003^Gentry^(3A-1)^Win^29-14*

10-31-2003^Green Forest^(3A-1)^Win^27-14*

11-07-2003^Prairie Grove^(3A-1)^Loss^14-50*

Record 3-7, 2-5^Points For 151^Points Against 284

2004^Farmington^(3A-4)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-03-2004^at Prairie Grove^(3A-1)^Loss^7-12

09-10-2004^Pea Ridge^(3A-1)^Win^28-14

09-17-2004^at Huntsville^(4A West)^Win^22-21

09-24-2004^Waldron^(3A-4)^Win^28-14*

10-01-2004^Paris^(3A-4)^Win^14-9*

10-08-2004^at Ozark^(3A-4)^Loss^14-27*

10-15-2004^Elkins^(3A-4)^Win^18-7*

10-22-2004^at Mansfield^(3A-4)^Win^25-6*

10-29-2004^Booneville^(3A-4)^Loss^0-36*

11-05-2004^at West Fork^(3A-4)^Win^20-13*

11-12-2004^at Osceola^(3A-3)^Loss^13-20**

Record 7-4, 5-2^Points For 189^Points Against 179

2005^Farmington^(3A-4)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-02-2005^Prairie Grove^(3A-1)^Loss^13-33

09-09-2005^at Pea Ridge^(3A-1)^Win^49-14

09-16-2005^at Huntsville^(4A West)^Win^24-0

09-23-2005^at Waldron^(3A-4)^Win^28-14*

09-30-2005^at Paris^(3A-4)^Win^21-14*

10-07-2005^Ozark^(3A-4)^Loss^6-14*

10-14-2005^at Elkins^(3A-4)^Win^16-0*

10-21-2005^Mansfield^(3A-4)^Win^35-7*

10-28-2005^at Booneville^(3A-4)^Loss^13-42*

11-04-2005^West Fork^(3A-4)^Win^41-19*

11-11-2005^at Newport^(3A-2)^Loss^7-24**

Record 8-3, 6-1^Points For 253^Points Against 181

2006^Farmington^(4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-01-2006^Siloam Springs^(5A West)^Loss^27-48

09-08-2006^at Ozark^(4A-4)^Win^35-16

09-15-2006^Clarksville^(4A-4)^Win^13-0

09-22-2006^at Gentry^(4A-1)^Win^41-7*

09-29-2006^at Prairie Grove^(4A-1)^Win^7-6*

10-06-2006^Berryville^(4A-1)^Win^19-14*

10-13-2006^Gravette^(4A-1)^Win^30-10*

10-20-2006^at Huntsville^(4A-1)^Win^35-7*

10-27-2006^at Greenland^(4A-1)^Win^28-0*

11-03-2006^at Union Christian^(4A-1)^Win^49-8*

11-10-2006^at Central Arkansas Christian^(4A-7)^Loss^14-21 Overtime**

Record 9-2, 7-0^Points For 298^Points Against 137

2007^Farmington^(4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

08-31-2007^at Siloam Springs^(5A West)^Loss^9-41

09-07-2007^Ozark^(4A-4)^Win^15-13

09-14-2007^at Clarksville^(4A-4)^Win^7-6

09-21-2007^Gentry^(4A-1)^Win^51-0*

09-28-2007^Prairie Grove^(4A-1)^Win^14-6*

10-05-2007^at Berryville^(4A-1)^Win^44-22*

10-12-2007^at Gravette^(4A-1)^Loss^14-19*

10-19-2007^Huntsville^(4A-1)^Win^48-6*

10-26-2007^at Greenland^(4A-1)^Win^37-21*

11-02-2007^Union Christian^(4A-1)^Win^56-22*

11-09-2007^at Heber Springs^(4A-2)^Win^46-22**

11-16-2007^at Dollarway^(4A-4)^Loss^21-54**

Record 9-3, 6-1^Points For 362^Points Against 232

2008^Farmington^(4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-05-2008^Siloam Springs^(5A West)^14-27

09-12-2008^at Ozark^(4A-4)^Win^26-19

09-19-2008^at Marshall^(3A-4)^Win^27-20

09-26-2008^at Gentry^(4A-1)^Win^35-14*

10-03-2008^at Prairie Grove^(4A-1)^Loss^15-28*

10-10-2008^Berryville^(4A-1)^Win^35-0*

10-17-2008^Gravette^(4A-1)^Loss^14-21*

10-24-2008^at Huntsville^(4A-1)^Win^28-21*

10-31-2008^Pea Ridge^(4A-1)^Win^38-13*

11-07-2008^at Shiloh Christian^(4A-1)^Loss^0-51*

11-14-2008^at Gosnell^(4A-3)^Loss^13-46**

Record 6-5, 4-3^Points For 245^Points Against 260

2009^Farmington^(4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-04-2009^at Siloam Springs^(5A West)^Loss^10-19

09-11-2009^Ozark^(4A-4)^Tie^7-7

09-18-2009^Marshall^(3A-4)^Win^46-0

09-25-2009^Gentry^(4A-1)^Win^27-6*

10-02-2009^Prairie Grove^(4A-1)^Win^19-18*

10-09-2009^at Berryville^(4A-1)^Win^41-7*

10-16-2009^at Gravette^(4A-1)^Loss^13-27*

10-23-2009^Huntsville^(4A-1)^Win^26-6*

10-30-2009^at Pea Ridge^(4A-1)^Win^35-7*

11-06-2009^Shiloh Christian^(4A-1)^Loss^14-42*

11-13-2009^at Ashdown^(4A-7)^Loss^13-42**

Record 6-4-1, 5-2^Points For 251^Points Against 181

2010^Farmington^(4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-03-2010^at Huntsville^(5A West)^Win^34-14

09-10-2010^West Fork^(3A-1)^Loss^15-22

09-17-2010^at Clarksville^(4A-4)^Loss^20-21

09-24-2010^at Gentry^(4A-1)^Loss^12-13*

10-01-2010^at Prairie Grove^(4A-1)^Win^9-3*

10-08-2010^Berryville^(4A-1)^Win^27-14*

10-15-2010^Gravette^(4A-1)^Loss^17-35*

10-22-2010^Ozark^(4A-1)^Loss^26-48*

10-29-2010^Pea Ridge^(4A-1)^win^41-21*

11-05-2010^at Shiloh Christian^(4A-1)^Loss^0-41*

11-12-2010^at Pulaski Academy^(4A-7)^Loss^12-42**

Record 4-7, 3-4^Points For 213^Points Against 274

Head coach Mike Adams

Assistant coaches: Steve Morgan, Jay Harper, Randy Osnes, Tracy Sutton, Clint Scrivner

2011^Farmington^(4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-02-2011^Huntsville^(5A West)^Win^48-12

09-09-2011^at West Fork^(3A-1)^Win^12-6

09-16-2011^at Clarksville^(4A-4)^Win^28-6

09-23-2011^Gentry^(4A-1)^Win^35-0*+

09-30-2011^Prairie Grove^(4A-1)^Loss^21-28*

10-07-2011^at Berryville^(4A-1)^Win^49-7*

10-14-2011^at Gravette^(4A-1)^Win^20-13*

10-21-2011^Ozark^(4A-1)^Loss^20-28*

10-28-2011^at Pea Ridge^(4A-1)^Win^40-6*

11-04-2011^Shiloh Christian^(4A-1)^Win^58-37*

11-11-2011^Dumas^(4A-8)^Win^42-6**

11-18-2011^at Heber Springs^(4A-2)^Win^28-12**

11-25-2009^at McGehee^(4A-8)^Win^26-23**

12-02-2011^at Malvern^(4A-7)^Loss^49-25**

Record 11-3, 5-2^Points For 452^Points Against 233

2012^Farmington^(4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

08-31-2012^at Huntsville^(5A West)^Win^14-8

09-07-2012^West Fork^(3A-1)^Win^25-0

09-14-2012^Paris^(3A-4)^Win^26-0

09-21-2012 at Gentry^(4A-1)^Win^61-20*

09-28-2012^at Prairie Grove^(4A-1)^Loss^21-27*

10-05-2012^Berryville^(4A-1)^Win^40-0*

10-12-2012^Gravette^(4A-1)^Win^35-27*

10-19-2012^Ozark^(4A-1)^Loss^0-35*

10-26-2012^Pea Ridge^(4A-1)^Loss^0-36*

11-02-2012^at Lincoln^(4A-1)^Win^40-26*

11-09-2012^at Newport^(4A-2)^Loss^40-46**

Record 7-4, 4-3^Points For 302^Points Against 225

2013^Farmington^(4A-1)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-06-2013^Huntsville^(5A West)^Win^20-12

09-13-2013^at West Fork^(3A-1)^Win^28-0

09-20-2013^at Paris^(3A-4)^Tie^7-7

09-27-2013^Gentry^(4A-1)^Win^21-11*

10-04-2013^Prairie Grove^(4A-1)^Loss^13-49*

10-11-2013^at Berryville^(4A-1)^Win^20-3*

10-18-2013^at Gravette^(4A-1)^Win^27-22*

10-25-2013^Ozark^(4A-1)^Win^39-23*

11-01-2013^at Pea Ridge^(4A-1)^Loss^7-26*

11-8-2013^Lincoln^(4A-1)^Loss^7-28*

11-15-2013^Ashdown^(4A-7)^Loss^0-30**

Record 6-4-1, 4-3^Points For 189^Points Against 211

2014^Farmington^(5A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-05-2014^Prairie Grove^(4A-1)^Win^34-27

09-12-2014^Huntsville^(4A-1)^Win^39-6

09-19-2014^Van Buren^(7A West)^Win^42-22

09-26-2014^Little Rock Christian^(5A West)^Loss^26-42*

10-03-2014^at Greenbrier^(5A West)^Loss^31-56*

10-10-2014^at Clarksville^(5A West)^Win^22-0*

10-17-2014^Morrilton^(5A West)^Loss^28-35*

10-24-2014^Vilonia^(5A West)^Loss^20-27*

10-31-2014^at Maumelle^(5A West)^Loss^7-24*

11-07-2014^at Harrison^(5A West)^Loss^21-47*

Record 4-6, 1-6^Points For 270^Points Against 286

2015^Farmington^(5A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-04-2015^Prairie Grove^(4A-1)^Win^28-12

09-11-2015^Huntsville^(4A-1)^Win^28-21

09-18-2015^at Van Buren^(7A West)^Loss^12-32

09-25-2015^at Little Rock Christian^(5A West)^Loss^20-62*

10-02-2015^Greenbrier^(5A West)^Loss^28-36*

10-09-2015^Clarksville^(5A West)^Win^46-14*+

10-16-2015^at Morrilton^(5A West)^Loss^13-22*

10-23-2015^at Vilonia^(5A West)^Loss^20-22*

10-30-2015^Maumelle^(5A West)^Win^42-21*

11-06-2015^Harrison^(5A West)^Win^28-25*

Record 5-5, 3-4^Points For 265^Points Against 267

2016^Farmington^(5A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-02-2016^Prairie Grove^(4A-1)^Loss^14-35

09-09-2016^at Huntsville^(4A-1)^Win^43-0

09-16-2016^Pea Ridge^(4A-1)^Loss^7-13

09-23-2016^at Clarksville^(5A West)^Win^22-20*

09-30-2016^Alma^(5A West)^Loss^14-35*

10-07-2016^Greenbrier^(5A West)^Loss^14-41*

10-14-2016^at Vilonia^(5A West)^Win^22-13*

10-21-2016^at Maumelle^(5A West)^Loss^20-22*

10-28-2016^Morrilton^(5A West)^Loss^6-48*

11-04-2016^Harrison^(5A West)^Loss^6-40*

Record 3-7, 2-5^Points For 180^Points Against 267

2017^Farmington^(5A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

08-29-2017^Prairie Grove^(4A-1)^Loss^13-36

09-08-2017^Huntsville^(4A-1)^Win^41-18

09-15-2017^at Pea Ridge^(4A-1)^Loss^7-24

09-22-2017^Clarksville^(5A West)^61-41*+

09-29-2017^at Alma^(5A West)^Loss^18-42*

10-06-2017^at Greenbrier^(5A West)^Loss^33-41*

10-13-2017^Vilonia^(5A West)^Win^36-27*

10-20-2017^Maumelle^(5A West)^Win^31-30 Overtime*

10-27-2017^at Morrilton^(5A West)^Loss^14-42*

11-03-2017^at Harrison^(5A West)^Loss^24-42*

Record 4-6, 3-4^Points For 278^Points Against 343

2018^Farmington^(5A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

08-31-2018^at Prairie Grove^(4A-1)^Win^33-30

09-07-2018^Gravette^(4A-1)^Win^40-2

09-14-2018^at Pea Ridge^(4A-1)^Loss^0-42

09-21-2018^at Clarksville^(5A West)^Win^38-13*

09-28-2018^Alma^(5A West)^Loss^28-35*

10-05-2018^at Greenbrier^(5A West)^Loss^14-28*

10-12-2018^Vilonia^(5A West)^Loss^25-28*

10-19-2018^at Huntsville^(5A West)^Win^48-7*

10-26-2018^Morrilton^(5A West)^Win^30-52*

11-02-2018^Harrison^(5A West)^Loss^6-35*

Record 4-6, 2-5^Points For 262^Points Against 272

2019^Farmington^(5A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

09-06-2019^Prairie Grove^(4A-1)^Win^27-7++

09-13-2019^at Gravette^(4A-1)^Win^49-19

09-20-2019^Pea Ridge^(4A-1)^Win^24-7

09-27-2019^Clarksville^(5A West)^Win^22-21*

10-04-2019^at Alma^(5A West)^Win^31-25*

10-11-2019^at Greenbrier^(5A West)^Loss^17-24*

10-18-2019^Vilonia^(5A West)^Loss^21-49*

10-25-2019^Huntsville^(5A West)^Win^50-7*

11-01-2019^at Morrilton^(5A West)^Loss^28-56

11-08-2019^at Harrison^(5A West)^Loss^20-49*

Record 6-4, 3-4^Points For 289^Points Against 263

++First game at Cardinal Stadium

Head coach Mike Adams

Assistant coaches: Steve Morgan, Jay Harper, Clint Scrivner, Spencer Adams, Cody Napier, Greg Pair

2020^Farmington^(5A West)

Date^Opponent^Affiliation^Result^Score

08-28-2020^^Rogers Heritage (7A West)^Win^24-6

09-04-2020^at Prairie Grove^(4A-1)^Loss^7-19

09-11-2020^Springdale^(7A West)

09-18-2020^Bye

09-25-2020^Harrison^(5A West)

10-02-2020^at Vilonia^(5A West)

10-09-2020^at Morrilton^(5A West)

10-16-2020^Clarksville^(5A West)

10-23-2020^Greenbrier^(5A West)

10-30-2020^at Pea Ridge (5A West)

11-06-2020^at Alma^(5A West)

Record 1-1, 0-0^Points For 31^Points Against 25

*Conference game

**Playoff game

+Homecoming game

Head coach Mike Adams

Assistant coaches: Steve Morgan, Jay Harper, Clint Scrivner, Spencer Adams, Austin Lewis, Jarrod Mattingly

-- Compiled by Mark Humphrey except where noted.