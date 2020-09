SERIES HISTORY LINCOLN, ARK. VS. WESTVILLE, OKLA.

Year^Winner^Score^Site^Source

1952^Westville^19-0^at Westville^Brendal Rector

1953^Westville^6-0^at Lincoln^Brendal Rector

1954^Westville^33-13^at Westville^Brendal Rector

1980^Westville^19-0^at Lincoln^Brendal Rector

1981^Westville^13-0^at Westville^Brendal Rector

1982^Westville^18-0^at Lincoln^Brendal Rector

1983^Westville^14-7^at Westville^Brendal Rector

1984^Westville^7-6^at Lincoln^PG Enterprise

1985^Lincoln^7-0^at Westville^PG Enterprise*

1986^Westville^30-6^at Lincoln^PG Enterprise

1987^Westville^14-13^at Westville^PG Enterprise

1988^Lincoln^7-0^at Lincoln^PG Enterprise

1989^Westville^35-6^at Westville^PG Enterprise

1990^Westville^40-0^at Lincoln^PG Enterprise

1991^Lincoln^12-8^at Westville^PG Enterprise

1992^Westville^18-0^at Lincoln^PG Enterprise

1993^Westville^39-13^at Westville^PG Enterprise

2006^Lincoln^27-27^at Lincoln^PG Enterprise**

2007^Westville^24-0^at Westville^PG Enterprise

2008^Westville^34-12^at Lincoln^PG Enterprise

2009^Lincoln^9-7^at Westville^Enterprise-Leader***

2010^Westville^40-13^at Lincoln^Enterprise-Leader

2011^Lincoln^42-12^at Westville^Interview Cheyenne Vaughn

2012^Lincoln^37-0^at Lincoln^Eye Witness

2013^Lincoln^45-6^at Westville^Interview Coach Brad Harris

2014^Did not play^Lincoln played in Hootens Kickoff Classic

2015^Westville^49-19^at Westville^Interview Coach Don Harrison

2016^Westville^42-7^at Lincoln^Eye Witness#

2017^Lincoln^18-7^at Westville^Eye Witness

2018^Lincoln^48-6^at Lincoln^Eye Witness##

2019^Lincoln^56-7^at Westville^Interview Coach Don Harrison

2020^Lincoln^21-0^at Lincoln

*Lincoln's first win in series

**Nonconference tie

***Lincoln snaps 20-game losing streak

#First game at Wolfpack Stadium

##First game on artificial turf

– Compiled by Mark Humphrey with assistance from Brendal Rector, who compiled the Westville Yellowjacket Football, and Westville Football History Book