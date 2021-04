Farmington 2021 Baseball Roster

MARK HUMPHREY ENTERPRISE-LEADER/The Farmington baseball team coached by Jay Harper began the season with a tough slate of non-conference games against 6A schools.

No.^Player^Year 1^Caleb McChristian^So. 2^Brayden Penne^Fr. 3^Cole Cantrell^Fr. 4^Michael White^Jr. 5^Deklen Gardenhire^Jr. 6^Cooper Gardenhire^So. 7^Tate Sutton^Sr. 8^Kanye Taylor^Jr. 8^Jackson Vaughn^Fr. 9^Trey Hill^Jr. 10^Joey Richards^Fr. 11^Tate Pickens^Jr. 12^Malachi Strange^Fr. 13^Gavin Guraedy^So. 14^Kyler Petree^Jr. 15^Lawson Devault^So. 16^Andrew Disheroon^So. 17^Cameron Crisman^Fr. 18^Trevor McCuin^Sr. 19^Chase Brown^Jr. 20^Owen O'Bryan^So. 21^Weston Sills^Jr. 22^Caden Elsik^Jr. 23^Ethan Hodge^Sr. 24^Myles Harvey^Jr. 25^Kamden Petree^So. 26^Brandon Russell^So. 27^Kyson Bridges^Jr. 28^Case Enderland^So. 29^Hunter Reaves^Fr. 30^Trevor May^Jr. 31^Logan Burch^Sr. 32^Will Hellard^So. 33^Trey Clark^Sr. 34^Landon Beaver^So. 35^Cameron Beck^So. Head coach Jay Harper Assistant coach Clint Scrivner Assistant coach Greg Pair

