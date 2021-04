Farmington 2021 Boys Soccer Roster

MARK HUMPHREY ENTERPRISE-LEADER/The Farmington boys soccer team began the 2021 season 4-1-1 as of Monday, March 29. This is the Cardinals' first season of varsity competition.

No.^Name^Yr. 0^Zach Ralston^10 1^Landon Ryan^10 2^Collin Hummel^12 3^Landyn Faught^10 4^Omar Quedan^12 5^Luis Zavala^11 6^Maddox Sawin^11 7^Toni Cervantes^12 9^Mateo Carbonel^11 10^Jorge Cervantes^10 11^Josh Blakely^10 12^Steven Gomez^11 13^Drew White^10 14^Gael Atilano^9 15^Sutter Thompson^10 16^Landon Oxford^11 17^Joseph Reyes^12 18^Gabriel Ruiz^10 19^Jet Hooper^9 20^Brice Dean^9 21^Taylor Michie^11 22^Caleb Blakely^10 23^Asher Hendrix^9 25^Trey Molnar^12 26^Wesley Bridges^12 30^Riley Lockard^10 Assistant coaches: Matt Mahan, Brian Dean, Mark Rogers, Kolton Reeves, Alex Valdez Managers: Chris Dunn, Victor Pacheco, Lauren Nay, Raeleigh Meyer, Lana Quedan

