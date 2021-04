Farmington 2021 Girls Soccer Roster

No.^Name^Yr.

0^Cadence Dean^11

1^Brenlee Fields^10

2^Gwenyth Johnson^10

3^Sara Sisk^9

4^Deisy Mendez^9

5^Robbie Evans^10

6^Anieza Lara^12

7^Lynley Bowen^11

8^Lauren Maynard^9

9^Matisse Ames^9

10^Katy Cater^11

11^Ashlee Klotzbuecher^12

12^Pixie Henderson^10

13^Jasmin Camero^11

14^Emmy Patterson^9

15^Shay Davis^12

16^Mikelle Rogers^11

18^Kodi McCumber^10

19^Haley Clanton^10

20^Gracie Hanson^9

22^Emma Ortiz^10

23^Bre Henson^9

25^Angelina Deronda^12

27^Aubrey Wilcutt^11

32^Trianna Johnson^11

Head coach Tanner Feil

Assistant coaches: Matt Mahan, Brian Dean, Mark Rogers

Managers: Lauren Nay, Raeleigh Meyer, Chris Dunn, Victor Pacheco, Lana Quedan