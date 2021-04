Lincoln 2021 Baseball Roster

MARK HUMPHREY ENTERPRISE-LEADER/Lincoln's 2021 varsity baseball team is eager to get into action after the 2020 season got canceled due to cover-19.

No.^Player^Year 2^Weston Massey^Sr. 3^Lincoln Morphis^Jr. 4^Kyler Calvin^Jr. 5^Levi Wright^Sr. 5^Kaleb Roy^Fr. 6^Brodey Bowen^Jr. 7^Rylee Remington^Jr. 8^Kellar Price^Fr. 9^Drew Moore^Fr. 10^Paxton Price^Fr. 11^Cody Webb^Sr. 12^Kase Ingram^Fr. 13^Slader McClellan^Jr. 15^Gauge Davis^Fr. 17^Jackson Endacott^Jr. 20^Noah Moore^Sr. 21^Chris West^Fr. 22^Harrison Coker-Gage^Fr. 23^Jace Birkes^Fr. 25^Trace Wallace^Fr. 26^Tyler Burks^Fr. 28^Bryce Bradley^Fr. 30^Tyler Schreve^Fr. 44^Aiden Olsen^Fr. Coley Taylor^Jr. Head coach J Keith Assistant coach Josiah Hunnicutt Christopher Lewis, Manager Mason Beeks, Manager

ADVERTISEMENT

Sponsor Content