Prairie Grove 2021 Baseball Roster

MARK HUMPHREY ENTERPRISE-LEADER/Prairie Grove's 2021 baseball team coached by Mitch Cameron (left) enjoys a resurgence this season on the heels of a disastrous 2019 campaign without Cameron and having its 2020 season canceled due to covid.

No.^Player^Pos.^Year 1^Elijah Byerly^INF^So. 2^Davis Stephens^INF, OF, P^Jr. 3^Nate Crites^So. 4^Jackson Sorters^INF, P^Sr. 5^Jacob Wolf^INF^Jr. 6^Brian Ward^INF^So. 7^Caston Flumm^OF, P^So. 8^Tate Benoit^OF, P^So. 9^Spencer Allen^Fr. 10^Rhett Marrell^OF^So. 11^Ty Estepp^INF^Jr. 12^Conner Hubbs^OF, P^Fr. 13^Layton Hesgard^OF^Jr. 14^Casey Shipley^C, SS, P^Sr. 15^Luke Vance^Fr. 16^Cade Carter^OF^So. 17^Cason Pershall^So. 18^Corbin Bowlin^So. 19^Caleb Ashley^OF, P^Jr. 20^Asher Linn^Fr. 21^Jaxon Beare^INF^Fr. 22^Davis Stephens^Fr. 23^Sloan Smith^INF^Sr. 24^Connor McTaggert^DH^Jr. 25^Ryder Orr^C, P^So. Head coach Mitch Cameron Assistant coach Nick Sugg

