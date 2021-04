Prairie Grove 2021 Boys Soccer Roster

MARK HUMPHREY ENTERPRISE-LEADER/The 2021 Prairie Grove boys soccer team coached by Kristen Walker (left) began the season 5-4-1 as of Tuesday, March 30.

Prairie Grove Boys Soccer Roster No.PlayerYear 2Jake BoneF, MFJr. 3Carter Scates 4Jonathan FoxD,MFSr. 5Marco MartinezMFSr. 6Peter ErdmanMF,DSr. 7Trenton Lovelace-Chandler D,FJr. 8Paytin HigginsNLJr. 9Cade WalkerF, D, MFSr. 10Lucas AkeyD,FSo. 11Kennan DavisDSr. 12Landyn Washausen 15Nick ShrumMF,FSr. 16Eli FiskSr. 17Ethan BeasonMF, FSr. 18Cole SpradleyNLJr. 19Marcelo Maldonado 20Colin FaulkMFJr. 22Austen JuarezF,MFJr. 23Knox LairdSr. 24Isaac MorrowNLSr. 25Eric Rojos-HernandezFJr. 27Carlos Contreras 34Davis Huitink 43Omar Rico-SaldanaDJr. 44Jacob Bullard 99Kevin HerreraD, MFJr. Head coach: Kristen Walker Assistant coach: Mason Pinkley

ADVERTISEMENT

Sponsor Content