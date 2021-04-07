Prairie Grove 2021 Girls Soccer Roster

Prairie Grove Girls Soccer Roster
No.PlayerYear
00/1Taci VickeryJr.
2Charly WadeSo.
3/7Trinity DobbsJr.
4Olivia ThompsonFr.
5Adamaris LopezMFSr.5-2
6Breann ChamblisFr.
8Anna NallFr.
9Jeymi MartinezMFSr.5-4
10Hailey SaldanaSr.
11Jazmyn PrestonSo.
12Teryn HigginsSo.
13Millie WhitneyDJr.5-2
14Julissa MaukNLJr.NL
15Alaina KirikSo.
16Ana Martinez-CalderonSo.
20Brianna SaldanaSo.
21Alyssa LeDucDSr.5-9
22Makayla SmithSr.
23Makayla SmithSr.
24Ella NationsSr.
25Amanda RitcheyJr.
26Mia RoyFr.
27Savannah SmithFr.
28Reese PowellFr.
29Aida GillFr.
31Hannah ScarrowFr.
33Emma HenryFr.
37Maura TaborFr.
Head coach Mat Stewart
Assistant coach Tommy Roy