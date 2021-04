Prairie Grove 2021 Girls Soccer Roster

MARK HUMPHREY ENTERPRISE-LEADER/The Prairie Grove girls soccer team coached by Mat Stewart and Tommy Roy (coaches not pictured) began the 2021 season 6-0 as of Tuesday, March 30.

Prairie Grove Girls Soccer Roster No.PlayerYear 00/1Taci VickeryJr. 2Charly WadeSo. 3/7Trinity DobbsJr. 4Olivia ThompsonFr. 5Adamaris LopezMFSr.5-2 6Breann ChamblisFr. 8Anna NallFr. 9Jeymi MartinezMFSr.5-4 10Hailey SaldanaSr. 11Jazmyn PrestonSo. 12Teryn HigginsSo. 13Millie WhitneyDJr.5-2 14Julissa MaukNLJr.NL 15Alaina KirikSo. 16Ana Martinez-CalderonSo. 20Brianna SaldanaSo. 21Alyssa LeDucDSr.5-9 22Makayla SmithSr. 23Makayla SmithSr. 24Ella NationsSr. 25Amanda RitcheyJr. 26Mia RoyFr. 27Savannah SmithFr. 28Reese PowellFr. 29Aida GillFr. 31Hannah ScarrowFr. 33Emma HenryFr. 37Maura TaborFr. Head coach Mat Stewart Assistant coach Tommy Roy

