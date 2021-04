Prairie Grove 2021 Softball Roster

MARK HUMPHREY ENTERPRISE-LEADER/The 2021 Prairie Grove softball team celebrated a 7-3 overall, 1-0 4A-1 Conference start during a team photo taken on Wednesday, March 31.

No.^Player^Year 0^Abby Preston^P, OF^Jr. 1^Kennison Hamilton^ 5^Rhiannon Umfleet^C, OF^So. 6^Camryn Cash^ 7^Kaylee Kincaid^P, INF^So. 8^Elizabeth Stoufer^OF^So. 9^Charity Stearman^INF^Jr. 10^Sydney Stearman^INF^Sr. 11^Kelsey Pickett^OF^Sr. 12^Taci Vickery^OF^Jr. 14^Zoie Hornback^OF^Sr. 15^Anna Grace Autrey^INF^Sr. 16^Mikah Patton^INF 17^Hailey Skoch^OF, P^Jr. 18^Madison Hutchison^INF^Sr. 20^Karaline McConnell^C, OF^Sr. 26^Hayden Vertz^INF^Jr. 31^Makinsey Parnell^INF^Sr. 32^Chloe Hillian^P, INF^So. 33^Autumn Spatz^INF^So. 35^Zoe Hubbs^C^Jr. 42^Reany White^OF^So. 70^Joselyn Phillips Williams^OF Zoie Hornback Cerenity Terry Tristan Caigle Head coach Dave Torres Assistant coach Katy Chavis

