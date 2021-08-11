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American Cowboys Rodeo Association Standings

by Mark Humphrey | August 11, 2021 at 4:00 a.m.

American Cowboys Rodeo Association

Standings from Sept. 8, 2020 through Sept. 6, 2021

As of July 26, 2021

BAREBACK BRONC RIDING

Rank^Name^City-State^Winnings

1^Yance Cheyenne Day^Tahlequah, Okla.^$8,794.28

2^Ty Blessing^DeSoto, Kan.^$2,919.00

3^Jordan K. Brown^Weatherford, Okla.^$2,713.00^(R)

4^Karson Harris^Hepler, Kan.^$2,508.60

5^Montana Duvall^Solohachia, Ark.^$2,247.23

6^Stormy Weathers^Oologah, Okla.^$1,654.66^(R)

7^Tyler Griffin^Stewart, Okla.^$1,530.80^(R)

8^Grant Worthington^Hepler, Kan.^$995.80

9^Bryce Eck^Redfield, Kan.^$922.72

10^Brad Gower^Bristow, Okla.^$812.28

11^Danny Weil^Mooreland, Okla.^$614.38

12^Trent Blackfox^Kansas, Okla.^$561.20

13^Quintonn Lunsford^McCune, Kan.^$465.52

14^Mike Fred^Wamego, Kan.^$372.60

BULL RIDING

Rank^Name^City-State^Winnings

1^Dason Janes, Muldrow, Okla.^$4,269.24

2^Josh Steele^Sparta, Mo.^$2,988.00

3^Paycen Dennis^Winslow, Ark.^$2,668.00

4^Cash Keeling^Purdy, Mo.^$2,587.56

5^Patterson Starcher^Fort Scott, Kan.^$2,017.58^(R)

6^Deklan Garland^Foster, Okla.^$1,885.66

7^Cody Wilson^Fayetteville, Ark.^$1,618.90

8^Ryan Roberts^Okmulgee, Okla.^$1,477.16

9^Hunter Tate^Riverton, Kan.^$1,408.00

10^Dakota Macom^Calera, Okla.^$1,352.62

11^Lane Elsenpeter^Fairland, Okla.^$1,268.86^(R)

12^Rhett King^Cushing, Okla.^$1,144.80

13^Trevyn Armstrong^Broken Bow, Okla.^$1,067.20^(R)

14^Bryson Cunningham^Spiro, Okla.^$1,053.60^(R)

15^Colby Anderson^Buffalo, Mo.^$1,011.58^(R)

16^Zach Weaver^Bella Vista, Ark.^$950.40

17^Garrett Hathaway^Leavenworth, Kan.^$724.96^(R)

18^Luke Mast^Hutchinson, Kan.^$704.00^(R)

19^Hayden Harris^Hulbert, Okla.^$415.24

20^Connor Coker^Joplin, Mo.^$381.60

SADDLE BRONC

Rank^Name^City-State^Winnings

1^Blane Stacy^Blanchard, Okla.^$7,666.88

2^Cody Goertzen^Union City, Okla.^$7,290.46

3^Cooper Mullican^Van Buren, Ark.^$3,052.27

4^Eli Hershberger^Sulphur Springs, Tex.^$1,701.00^(R)

5^Chase Gabriel^Grain Valley, Mo.^$1,484.37

6^Jefferson Parsons^Springdale, Ark.^$1,430.30^(R)

7^Austin Stewart^Marlow, Okla.^$1,419.64^(R)

8^Drew Johnson^Conway, Ark.^$1,039.70

9^Wyatt Lohman^Weatherford, Okla.^$914.40^(R)

10^Clint Lindenfeld^Whitesboro, Tex.^$736.00^(R)

11^Brady Burton^Krum, Tex.^$736.00^(R)

12^John Allen^Axvasse, Mo.^$684.54^(R)

13^Cable Wareham^Whiting, Kan.^$683.50

14^Connor Coker^Joplin, Mo.^$556.35

15^Bryce Eck^Redfield, Kan.^$319.60

16^Dillon Farran^Mountain Grove, Mo.^$240.92^(R)

17^Augustus Jones^Monroe City, Mo.^$197.40

TIE-DOWN ROPING

Rank^Name^City-State^Winnings

1^Trent Creager^Stillwater, Okla.^$6,854.70

2^Jarvis Demery^Okmulgee, Okla.^$6,625.44

3^J.C. King^Stilwell, Okla.^$5,872.68

4^Garrett Elmore^Springer, Okla.^$5,189.38^(R)

5^Anthony Craig^Okmulgee, Okla.^$5,101.25

6^William Whayne^Tulsa, Okla.^$4,335.24

7^Blake Deckard^Eufaula, Okla.^$3,695.56

8^Ethan Hill^South Coffeyville, Okla.^$3,253.66

9^Dontre Goff^Tulsa, Okla.^$2,794.33^(R)

10^Glenn Jackson^Okmulgee, Okla.^$2,463.39

11^Walker McMahan^Wagoner, Okla.^$2,179.40^(R)

12^Stevie Brickey^Tahlequah, Okla.^$2,156.15

13^Ken Bailey^Okmulgee, Okla.^$2,108.32

14^Ben Piazza^Twin Oaks, Okla.^$1,871.47

15^Justin Dan^Checotah, Okla.^$1,797.91

16^McKade Wickett^Muldrow, Okla.^$1,700.28

17^Caddo Lewallen^Morrison, Okla.^$1,682.46

18^Jonathan Isaacs^Springdale, Ark.^$1,637.35

19^Austin Lee Lawrence^Sperry, Okla.^$1,596.29

20^J.W. Hammonds^McAlester, Okla.^$1,483.53

STEER WRESTLING

Rank^Name^City-State^Winnings

1^David Reagor Jr.^Morris, Okla.^$4,744.98

2^West Ratliff^Stilwell, Okla.^$3,673.54

3^Connor Gentry^Pleasanton, Kan.^$3,567.72

4^Tyler Harris^Pleasanton, Kan.^$3,327.67

5^Mason Couch^Cassville, Mo.^$3,191.92

6^Casey Greer^Quitman, Ark.^$3,142.24^(R)

7^Jeffrey K. Miller^Blue Mound, Kan.^$2,992.19

8^Colton Swearingen^Coleman, Okla.^$2,982.02^(R)

9^Hunter Washburn^Jones, Okla.^$2,718.35

10^Peter Fager^Peculiar, Mo.^$2,670.90

11^Chance Howard^Cedarville, Ark.^$2,648.34

12^Stewart Gulager^Fort Scott, Kan.^$2,504.72

13^Augustus (Gus) Franzen^Durant, Okla.^$2,458.60

14^Austin Mason^Hennryetta, Okla.^$2,282.65

15^Chase Crane^Boynton, Okla.^$2,277.15

16^Casey Stone^Sallisaw, Okla.^$1,858.52

17^Justin Morehouse^Mound Cit, Kan.^$ 1,791.26

18^Phillip Cole Martin^Claremore, Okla.^$1,627.93

19^Clay Clayman^Highlandville, Mo.^$1,586.70^(R)

20^Kaleb Summers^Miami, Okla.^$1,467.74

COWGIRL BARREL RACING

Rank^Name^City-State^Winnings

1^Stephanie Joyner^Henryetta, Okla.^$10,104.93

2^Mallory McGee^Farmington, Ark.^$8,677.08

3^Whitney Metker^Lindsay, Okla.^$5,695.06

4^Andee Jo Haden^Bentonville, Ark.^$5,467.78

5^Ashlie Withrow^Henryetta, Okla.^$5,392.26

6^Bre Dunn^Greenwood, Ark.^$4,803.77

7^Dalli Simmons^Geronimo, Okla.^$3,791.73^(R)

8^Paislee Fugate^Burkburnett, Tex.^$3,518.86^(R)

9^Brittney Hipp^Union City, Okla.^$3,340.90

10^Josie Potter^Mount Vernon, Mo.^$2,547.18

11^Diana Shoop^Inola, Okla.^$2,294.77

12^Sallye Williams^Skiatook, Okla.^$2,030.97

13^Brookelyn Owens^Muldrow, Okla.^$1,771.47

14^Trisha Walden^Wister, Okla.^$1,477.84

15^Kasadee Vaughan^Ramona, Okla.^$1,430.20

16^Bailey Stuva^Willard, Mo.^$1,364.45

17^Kynder Starr^Catoosa, Okla.^$1,363.44

18^Nichole Nordahl^Cushing, Okla.^$1,228.35^(R)

19^Taci Humphries^Ash Flat, Ark.^$1,129.65^(R)

20^Cary Watkins^Van Buren, Ark.^$1,049.12

HEADER TEAM ROPING

Rank^Name^City-State^Winnings

1^Jesse Stipes^Salina, Okla.^$10,724.12

2^Terry Crow^Miami, Okla.^$9,250.06

3^Casey Hicks^Talala, Okla.^$8,893.86

4^Cale Markham^Vinita, Okla.^$8,269.75

5^Cody Camerer^Kiowa, Okla.^$7,264.62

6^David Walker^Diamond, Mo.^$7,075.65

7^Eric Flurry^Spiro, Okla.^$6,745.66

8^Garrett Elmore^Springer, Okla.^$5,273.70^(R)

9^Brent Mibb^Pryor, Okla.^$5,046.63

10^A.J. Horton^Stigler, Okla.^$4,760.80

11^Cordell Collins^Talihina, Okla.^$4,487.80^(R)

12^Jake Cooper^Westville, Okla.^$4,409.47

13^Trevor Howard^Pocola, Okla.^$3,773.62

14^Kyler Kreder^Ochelata, Okla.^$3,235.70

15^Dillon Vaughan^Ramona, Okla.^$3,082.74

16^Jaden Trimble^Coffeyville, Kan.^$3,069.00

17^Tyler Hobert^Alva, Okla.^$2,607.00

18^Carson Coffelt^Ponce De Leon, Mo.^$2,380.75^(R)

19^Clint Peverley^Owasso, Okla.^$2,294.73

20^Peyton Holliday^Chouteau, Okla.^$2,166.97

HEELER TEAM ROPING

Rank^Name^City-State^Winnings

1^Casey Stipes^Salina, Okla.^$10,973.31

2^Jake Pianalto^Rose, Okla.^$9,629.86

3^Stitches Stanley^Wagoner, Okla.^$8,641.74

4^Cooper Freeman^Carthage, Mo.^$7,164.52

5^Cody Doescher^Webbers Falls, Okla.^$6,317.43

6^Matt Ringle^Checotah, Okla.^$6,090.97

7^Levi Pettigrew^Sallisaw, Okla.^$5,810.27

8^Cody Heflin^Pryor, Okla.^$5,692.04

9^Landen Glenn^McAlester, Okla.^$5,523.01^(R)

10^Tyler Hutchins^Siloam Springs, Ark.^$4,738.75

11^Thomas Smith^Barnsdall, Okla.^$4,268.52

12^Landen Collins^Talihina, Okla.^$3,865.02^R)

13^Kyle Horton^Stigler, Okla.^$3,665.07

14^Blayne Horne^McAlester, Okla.^$3,557.28^(R)

15^Roper Goodson^Holdenville, Okla.^$3,235.70

16^Austin Rogers^Crescent, Okla.^$2,821.29

17^Shawn Trimble^Coffeyville, Kan.^$2,262.11

18^Brye Crites^Welch, Okla.^$2,154.10

19^Johnathon Hamby^Hulbert, Okla.^$2,106.92

20^Chad Evans^Miami, Okla.^$1,814.82

COWGIRL BREAKAWAY ROPING

Rank^Name^City-State^Winnings

1^Angela Bartley^Chouteau, Okla.^$5,822.68

2^Jimme Beth Hefner^Bixby, Okla.^$5,352.59

3^Halle Tatham^Pryor, Okla.^$5,137.60

4^Kendyl Hutton^Sperry, Okla.^$5,120.40

5^Bailey Stuva^Willard, Mo.^$4,226.01

6^Payton Dingman^Pryor, Okla.^$4,126.99

7^Addee Larae Carder^Miami, Okla.^$3,825.70

8^Tamara Smith^Wynona, Okla.^$3,397.52

9^Sadie Prather^Skiatook, Okla.^$3,258.84^(R)

10^Kylee Jo Carder^Miami, Okla.^$3,138.69

11^Jaycee Taylor^Okeene, Okla.^$2,587.12^(R)

12^Hannah Hughes^Fort Scott, Kan.^$2,238.25

13^Mollie Bassett^Vinita, Okla.^$2,030.24

14^Casey Solomon^Gainesville, Mo.^$1,941.14^(R)

15^Molly Duncan^Sapulpa, Okla.^$1,890.18

16^Charlcie Gatewood^Miami, Okla.^$1,795.85

17^Makayla Mack^Hennessey, Okla.^$1,781.46^(R)

18^Hannah Hartness^Bluejacket, Okla.^$1,617.84

19^Baylee Lester^Bentonville, Ark.^$1,514.81

20^Jayci Braudrick^Tahlequah, Okla.^$1,495.44

STEER ROPING

Rank^Name^City-State^Winnings

1^Chet Herren^Pawhuska, Okla.^$4,919.22

2^Brady Garten^Oologah, Okla.^$3,343.76

3^Ralph Williams^Skiatook, Okla.^$2,895.36

4^Cole Patterson^Pawnee, Okla.^$2,561.44

5^Blake Deckard^Eufaula, Okla.^$1,580.47

6^Ryan O'Rourke^Skiatook, Okla.^$1,490.07

7^Brodie Poppino^Big Cabin, Okla.^$1,390.00

8^Cody Doescher^Webbers Falls, Okla.^$1,113.00

9^Mike Chase^McAlester, Okla.^$1,063.12

10^Jaden Trimble^Coffeyville, Kan.^$944.38

11^Shorty Garten^Claremore, Okla.^$885.95

12^Thomas Smith^Barnsdall, Okla.^$582.00

13^J.W. Brown^Coalgate, Okla.^$529.64

14^Cord Hodge^Tulsa, Okla.^$492.17

15^Ken Bailey^Okmulgee, Okla.^$446.94

16^Rod Hartness^Pawhuska, Okla.^$436.00

17^Matthew Smith^Prairie Grove, Ark.^$389.85

18^Tuff Hardman^Atoka, Okla.^$318.00

19^John Wayne McDaniel^Adair, Okla.^$302.45

20^Clinty Peverley^Owasso, Okla.^$241.96

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