American Cowboys Rodeo Association
Standings from Sept. 8, 2020 through Sept. 6, 2021
As of July 26, 2021
BAREBACK BRONC RIDING
Rank^Name^City-State^Winnings
1^Yance Cheyenne Day^Tahlequah, Okla.^$8,794.28
2^Ty Blessing^DeSoto, Kan.^$2,919.00
3^Jordan K. Brown^Weatherford, Okla.^$2,713.00^(R)
4^Karson Harris^Hepler, Kan.^$2,508.60
5^Montana Duvall^Solohachia, Ark.^$2,247.23
6^Stormy Weathers^Oologah, Okla.^$1,654.66^(R)
7^Tyler Griffin^Stewart, Okla.^$1,530.80^(R)
8^Grant Worthington^Hepler, Kan.^$995.80
9^Bryce Eck^Redfield, Kan.^$922.72
10^Brad Gower^Bristow, Okla.^$812.28
11^Danny Weil^Mooreland, Okla.^$614.38
12^Trent Blackfox^Kansas, Okla.^$561.20
13^Quintonn Lunsford^McCune, Kan.^$465.52
14^Mike Fred^Wamego, Kan.^$372.60
BULL RIDING
Rank^Name^City-State^Winnings
1^Dason Janes, Muldrow, Okla.^$4,269.24
2^Josh Steele^Sparta, Mo.^$2,988.00
3^Paycen Dennis^Winslow, Ark.^$2,668.00
4^Cash Keeling^Purdy, Mo.^$2,587.56
5^Patterson Starcher^Fort Scott, Kan.^$2,017.58^(R)
6^Deklan Garland^Foster, Okla.^$1,885.66
7^Cody Wilson^Fayetteville, Ark.^$1,618.90
8^Ryan Roberts^Okmulgee, Okla.^$1,477.16
9^Hunter Tate^Riverton, Kan.^$1,408.00
10^Dakota Macom^Calera, Okla.^$1,352.62
11^Lane Elsenpeter^Fairland, Okla.^$1,268.86^(R)
12^Rhett King^Cushing, Okla.^$1,144.80
13^Trevyn Armstrong^Broken Bow, Okla.^$1,067.20^(R)
14^Bryson Cunningham^Spiro, Okla.^$1,053.60^(R)
15^Colby Anderson^Buffalo, Mo.^$1,011.58^(R)
16^Zach Weaver^Bella Vista, Ark.^$950.40
17^Garrett Hathaway^Leavenworth, Kan.^$724.96^(R)
18^Luke Mast^Hutchinson, Kan.^$704.00^(R)
19^Hayden Harris^Hulbert, Okla.^$415.24
20^Connor Coker^Joplin, Mo.^$381.60
SADDLE BRONC
Rank^Name^City-State^Winnings
1^Blane Stacy^Blanchard, Okla.^$7,666.88
2^Cody Goertzen^Union City, Okla.^$7,290.46
3^Cooper Mullican^Van Buren, Ark.^$3,052.27
4^Eli Hershberger^Sulphur Springs, Tex.^$1,701.00^(R)
5^Chase Gabriel^Grain Valley, Mo.^$1,484.37
6^Jefferson Parsons^Springdale, Ark.^$1,430.30^(R)
7^Austin Stewart^Marlow, Okla.^$1,419.64^(R)
8^Drew Johnson^Conway, Ark.^$1,039.70
9^Wyatt Lohman^Weatherford, Okla.^$914.40^(R)
10^Clint Lindenfeld^Whitesboro, Tex.^$736.00^(R)
11^Brady Burton^Krum, Tex.^$736.00^(R)
12^John Allen^Axvasse, Mo.^$684.54^(R)
13^Cable Wareham^Whiting, Kan.^$683.50
14^Connor Coker^Joplin, Mo.^$556.35
15^Bryce Eck^Redfield, Kan.^$319.60
16^Dillon Farran^Mountain Grove, Mo.^$240.92^(R)
17^Augustus Jones^Monroe City, Mo.^$197.40
TIE-DOWN ROPING
Rank^Name^City-State^Winnings
1^Trent Creager^Stillwater, Okla.^$6,854.70
2^Jarvis Demery^Okmulgee, Okla.^$6,625.44
3^J.C. King^Stilwell, Okla.^$5,872.68
4^Garrett Elmore^Springer, Okla.^$5,189.38^(R)
5^Anthony Craig^Okmulgee, Okla.^$5,101.25
6^William Whayne^Tulsa, Okla.^$4,335.24
7^Blake Deckard^Eufaula, Okla.^$3,695.56
8^Ethan Hill^South Coffeyville, Okla.^$3,253.66
9^Dontre Goff^Tulsa, Okla.^$2,794.33^(R)
10^Glenn Jackson^Okmulgee, Okla.^$2,463.39
11^Walker McMahan^Wagoner, Okla.^$2,179.40^(R)
12^Stevie Brickey^Tahlequah, Okla.^$2,156.15
13^Ken Bailey^Okmulgee, Okla.^$2,108.32
14^Ben Piazza^Twin Oaks, Okla.^$1,871.47
15^Justin Dan^Checotah, Okla.^$1,797.91
16^McKade Wickett^Muldrow, Okla.^$1,700.28
17^Caddo Lewallen^Morrison, Okla.^$1,682.46
18^Jonathan Isaacs^Springdale, Ark.^$1,637.35
19^Austin Lee Lawrence^Sperry, Okla.^$1,596.29
20^J.W. Hammonds^McAlester, Okla.^$1,483.53
STEER WRESTLING
Rank^Name^City-State^Winnings
1^David Reagor Jr.^Morris, Okla.^$4,744.98
2^West Ratliff^Stilwell, Okla.^$3,673.54
3^Connor Gentry^Pleasanton, Kan.^$3,567.72
4^Tyler Harris^Pleasanton, Kan.^$3,327.67
5^Mason Couch^Cassville, Mo.^$3,191.92
6^Casey Greer^Quitman, Ark.^$3,142.24^(R)
7^Jeffrey K. Miller^Blue Mound, Kan.^$2,992.19
8^Colton Swearingen^Coleman, Okla.^$2,982.02^(R)
9^Hunter Washburn^Jones, Okla.^$2,718.35
10^Peter Fager^Peculiar, Mo.^$2,670.90
11^Chance Howard^Cedarville, Ark.^$2,648.34
12^Stewart Gulager^Fort Scott, Kan.^$2,504.72
13^Augustus (Gus) Franzen^Durant, Okla.^$2,458.60
14^Austin Mason^Hennryetta, Okla.^$2,282.65
15^Chase Crane^Boynton, Okla.^$2,277.15
16^Casey Stone^Sallisaw, Okla.^$1,858.52
17^Justin Morehouse^Mound Cit, Kan.^$ 1,791.26
18^Phillip Cole Martin^Claremore, Okla.^$1,627.93
19^Clay Clayman^Highlandville, Mo.^$1,586.70^(R)
20^Kaleb Summers^Miami, Okla.^$1,467.74
COWGIRL BARREL RACING
Rank^Name^City-State^Winnings
1^Stephanie Joyner^Henryetta, Okla.^$10,104.93
2^Mallory McGee^Farmington, Ark.^$8,677.08
3^Whitney Metker^Lindsay, Okla.^$5,695.06
4^Andee Jo Haden^Bentonville, Ark.^$5,467.78
5^Ashlie Withrow^Henryetta, Okla.^$5,392.26
6^Bre Dunn^Greenwood, Ark.^$4,803.77
7^Dalli Simmons^Geronimo, Okla.^$3,791.73^(R)
8^Paislee Fugate^Burkburnett, Tex.^$3,518.86^(R)
9^Brittney Hipp^Union City, Okla.^$3,340.90
10^Josie Potter^Mount Vernon, Mo.^$2,547.18
11^Diana Shoop^Inola, Okla.^$2,294.77
12^Sallye Williams^Skiatook, Okla.^$2,030.97
13^Brookelyn Owens^Muldrow, Okla.^$1,771.47
14^Trisha Walden^Wister, Okla.^$1,477.84
15^Kasadee Vaughan^Ramona, Okla.^$1,430.20
16^Bailey Stuva^Willard, Mo.^$1,364.45
17^Kynder Starr^Catoosa, Okla.^$1,363.44
18^Nichole Nordahl^Cushing, Okla.^$1,228.35^(R)
19^Taci Humphries^Ash Flat, Ark.^$1,129.65^(R)
20^Cary Watkins^Van Buren, Ark.^$1,049.12
HEADER TEAM ROPING
Rank^Name^City-State^Winnings
1^Jesse Stipes^Salina, Okla.^$10,724.12
2^Terry Crow^Miami, Okla.^$9,250.06
3^Casey Hicks^Talala, Okla.^$8,893.86
4^Cale Markham^Vinita, Okla.^$8,269.75
5^Cody Camerer^Kiowa, Okla.^$7,264.62
6^David Walker^Diamond, Mo.^$7,075.65
7^Eric Flurry^Spiro, Okla.^$6,745.66
8^Garrett Elmore^Springer, Okla.^$5,273.70^(R)
9^Brent Mibb^Pryor, Okla.^$5,046.63
10^A.J. Horton^Stigler, Okla.^$4,760.80
11^Cordell Collins^Talihina, Okla.^$4,487.80^(R)
12^Jake Cooper^Westville, Okla.^$4,409.47
13^Trevor Howard^Pocola, Okla.^$3,773.62
14^Kyler Kreder^Ochelata, Okla.^$3,235.70
15^Dillon Vaughan^Ramona, Okla.^$3,082.74
16^Jaden Trimble^Coffeyville, Kan.^$3,069.00
17^Tyler Hobert^Alva, Okla.^$2,607.00
18^Carson Coffelt^Ponce De Leon, Mo.^$2,380.75^(R)
19^Clint Peverley^Owasso, Okla.^$2,294.73
20^Peyton Holliday^Chouteau, Okla.^$2,166.97
HEELER TEAM ROPING
Rank^Name^City-State^Winnings
1^Casey Stipes^Salina, Okla.^$10,973.31
2^Jake Pianalto^Rose, Okla.^$9,629.86
3^Stitches Stanley^Wagoner, Okla.^$8,641.74
4^Cooper Freeman^Carthage, Mo.^$7,164.52
5^Cody Doescher^Webbers Falls, Okla.^$6,317.43
6^Matt Ringle^Checotah, Okla.^$6,090.97
7^Levi Pettigrew^Sallisaw, Okla.^$5,810.27
8^Cody Heflin^Pryor, Okla.^$5,692.04
9^Landen Glenn^McAlester, Okla.^$5,523.01^(R)
10^Tyler Hutchins^Siloam Springs, Ark.^$4,738.75
11^Thomas Smith^Barnsdall, Okla.^$4,268.52
12^Landen Collins^Talihina, Okla.^$3,865.02^R)
13^Kyle Horton^Stigler, Okla.^$3,665.07
14^Blayne Horne^McAlester, Okla.^$3,557.28^(R)
15^Roper Goodson^Holdenville, Okla.^$3,235.70
16^Austin Rogers^Crescent, Okla.^$2,821.29
17^Shawn Trimble^Coffeyville, Kan.^$2,262.11
18^Brye Crites^Welch, Okla.^$2,154.10
19^Johnathon Hamby^Hulbert, Okla.^$2,106.92
20^Chad Evans^Miami, Okla.^$1,814.82
COWGIRL BREAKAWAY ROPING
Rank^Name^City-State^Winnings
1^Angela Bartley^Chouteau, Okla.^$5,822.68
2^Jimme Beth Hefner^Bixby, Okla.^$5,352.59
3^Halle Tatham^Pryor, Okla.^$5,137.60
4^Kendyl Hutton^Sperry, Okla.^$5,120.40
5^Bailey Stuva^Willard, Mo.^$4,226.01
6^Payton Dingman^Pryor, Okla.^$4,126.99
7^Addee Larae Carder^Miami, Okla.^$3,825.70
8^Tamara Smith^Wynona, Okla.^$3,397.52
9^Sadie Prather^Skiatook, Okla.^$3,258.84^(R)
10^Kylee Jo Carder^Miami, Okla.^$3,138.69
11^Jaycee Taylor^Okeene, Okla.^$2,587.12^(R)
12^Hannah Hughes^Fort Scott, Kan.^$2,238.25
13^Mollie Bassett^Vinita, Okla.^$2,030.24
14^Casey Solomon^Gainesville, Mo.^$1,941.14^(R)
15^Molly Duncan^Sapulpa, Okla.^$1,890.18
16^Charlcie Gatewood^Miami, Okla.^$1,795.85
17^Makayla Mack^Hennessey, Okla.^$1,781.46^(R)
18^Hannah Hartness^Bluejacket, Okla.^$1,617.84
19^Baylee Lester^Bentonville, Ark.^$1,514.81
20^Jayci Braudrick^Tahlequah, Okla.^$1,495.44
STEER ROPING
Rank^Name^City-State^Winnings
1^Chet Herren^Pawhuska, Okla.^$4,919.22
2^Brady Garten^Oologah, Okla.^$3,343.76
3^Ralph Williams^Skiatook, Okla.^$2,895.36
4^Cole Patterson^Pawnee, Okla.^$2,561.44
5^Blake Deckard^Eufaula, Okla.^$1,580.47
6^Ryan O'Rourke^Skiatook, Okla.^$1,490.07
7^Brodie Poppino^Big Cabin, Okla.^$1,390.00
8^Cody Doescher^Webbers Falls, Okla.^$1,113.00
9^Mike Chase^McAlester, Okla.^$1,063.12
10^Jaden Trimble^Coffeyville, Kan.^$944.38
11^Shorty Garten^Claremore, Okla.^$885.95
12^Thomas Smith^Barnsdall, Okla.^$582.00
13^J.W. Brown^Coalgate, Okla.^$529.64
14^Cord Hodge^Tulsa, Okla.^$492.17
15^Ken Bailey^Okmulgee, Okla.^$446.94
16^Rod Hartness^Pawhuska, Okla.^$436.00
17^Matthew Smith^Prairie Grove, Ark.^$389.85
18^Tuff Hardman^Atoka, Okla.^$318.00
19^John Wayne McDaniel^Adair, Okla.^$302.45
20^Clinty Peverley^Owasso, Okla.^$241.96