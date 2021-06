Arkansans In Major League Baseball

POSITION PLAYERS

PLAYERCONNECTIONPOSTEAM

Brian AndersonRazorbacks3BMiami

AVG.GABRHHRRBISB

.20626977202101

Andrew BenintendiRazorbacksLFKansas City

AVG.GABRHHRRBISB

.2763613419373115

Jonathan DavisUCA/CamdenCFToronto

AVG.GABRHHRRBISB

..152213382122

James McCannRazorbacksCNY Mets

AVG.GABRHHRRBISB

.2072792319170

PITCHERS

PITCHERCONNECTIONTEAM

Dallas KeuchelRazorbacksChi. White Sox

W-LERAGGSIPHBBSO

2-14.508843.2401518

Drew SmylyHogs/LR CentralAtlanta

W-LERAGGSIPHBBSO

2-25.236631.0301226

Ryne StanekRazorbacksHouston

W-LERAGSVIPHBBSO

0-11.6516116.17025

Trevor StephanRazorbacksCleveland

W-LERAGGSIPHBBSO

0-05.408011.213615

Ty TiceUCA/Prairie GroveToronto

W-LERAGGSIPHBBSO

0-05.14407.0948

Tyler ZuberASU/White HallKansas City

W-LERAGGSIPHBBSO

0-05.2513012.010612

INJURED LIST

POS.PLAYERCONNECTIONTEAM

LHPJalen BeeksHogs/FayettevilleTampa Bay

REASON Had Tommy John surgery in Aug. 2020; expected to miss most of, if not the entire, season.