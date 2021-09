Battle of 62 Rivalry Scores

MARK HUMPHREY ENTERPRISE-LEADER/Farmington sophomore quarterback Cameron Vanzant dances his away around the Prairie Grove defense while scoring a touchdown on a 1-yard carry in the first quarter. Farmington outscored their rivals 56-27 in a fast-paced game showcasing big plays by both teams. The Cardinals are now 2-0 on the season while the Tigers dropped to 0-1.

Year^Winner^Score^Source^Location 1959^Farmington^24-16^PG Enterprise^at Prairie Grove*^6-man# 1960^Prairie Grove^32-7^PG Enterprise^at Prairie Grove^8-man# 1961^Farmington^34-20^PG Enterprise^at Prairie Grove^8-man# 1962^Prairie Grove^12-7^NWA Times^at Farmington^8-man# 1963^Prairie Grove^73-0^PG Enterprise^at Prairie Grove^8-man# 1964^Did not play^According to yearbook Prairie Grove was 8-man# 1965^Prairie Grove^34-0^NWA Times^at Prairie Grove*# 1966^Prairie Grove^14-0^PG Enterprise^at Farmington*# 1967^Farmington^26-0^PG Enterprise^at Prairie Grove*# 1968^Prairie Grove^25-13^PG Enterprise^at Farmington*# 1969^Farmington^22-6^PG Enterprise^at Prairie Grove*# 1970^Farmington^12-6^PG Enterprise^at Farmington*# 1971^Prairie Grove^12-8^PG Enterprise^at Prairie Grove*# 1972^Prairie Grove^13-0^PG yearbook^at Farmington*# 1973^Farmington^52-6^PG yearbook^at Prairie Grove*# 1974^Farmington^25-6^PG yearbook^at Farmington* 1975^Prairie Grove^20-0^PG Enterprise^at Prairie Grove* 1976^Farmington^14-8^PG Enterprise^at Farmington* 1977^Prairie Grove^12-0^PG Enterprise^at Prairie Grove*## 1978^Farmington^8 -0^PG Enterprise^at Farmington* 1979^Prairie Grove^7-0^PG Enterprise^at Prairie Grove* 1980^Farmington^16-6^PG Enterprise^at Farmington* 1981^Prairie Grove^20-0^PG Enterprise^at Prairie Grove* 1982^Farmington^22-7^PG Enterprise^at Farmington* 1983^Prairie Grove^14-6^PG Enterprise^at Prairie Grove* 1984^Farmington^21-0^PG Enterprise^at Farmington* 1985^Farmington^30-12^PG Enterprise^at Prairie Grove* 1986^Farmington^35-14^PG Enterprise^at Farmington* 1987^Farmington^14-0^PG Enterprise^at Prairie Grove 1988^Farmington^28-0^PG Enterprise^at Prairie Grove 1989^Farmington^33-0^PG Enterprise^at Farmington* 1990^Farmington^30-6^PG Enterprise^at Prairie Grove 1991^Farmington^13-7^PG Enterprise^at Farmington 1992^Farmington^26-7^PG Enterprise^at Prairie Grove 1993^Farmington^8-0^PG Enterprise^at Farmington 1994^Prairie Grove^28-14^PG Enterprise^at Prairie Grove 1995^Farmington^27-25^PG Enterprise^at Farmington 1996^Prairie Grove^33-28^PG Enterprise^at Prairie Grove 1997^Prairie Grove^15-6^PG Enterprise^at Farmington 1998^Prairie Grove^28-17^PG Enterprise^at Prairie Grove 1999^Prairie Grove^44-14^PG Enterprise^at Farmington 2000^Farmington^40-6^PG Enterprise^at Prairie Grove 2001^Prairie Grove^34-22^PG Enterprise^at Farmington 2002^Prairie Grove^21-7^PG Enterprise^at Prairie Grove 2003^Prairie Grove^50-14^PG Enterprise^at Farmington 2004^Prairie Grove^12-7^PG Enterprise^at Prairie Grove* 2005^Prairie Grove^32-13^PG Enterprise^at Farmington* 2006^Farmington^7-6^PG Enterprise^at Prairie Grove 2007^Farmington^14-8^PG Enterprise^at Farmington 2008^Prairie Grove^28-15^PG Enterprise^at Prairie Grove 2009^Farmington^19-18^Enterprise-Leader^at Farmington 2010^Farmington^9-3^Lynn Gregson^at Prairie Grove 2011^Prairie Grove^28-21^Eye Witness^at Farmington 2012^Prairie Grove^27-21^Eye Witness^at Prairie Grove 2013^Prairie Grove^49-13^Eye Witness^at Farmington 2014^Farmington^34-27^Eye Witness^at Prairie Grove* 2015^Farmington^28-12^Eye Witness^at Farmington* 2016^Prairie Grove^35-14^Eye Witness^at Prairie Grove* 2017^Prairie Grove^36-13^Eye Witness^at Farmington* 2018^Farmington^33-30^Eye Witness^at Prairie Grove* 2019^Farmington^27-7^Eye Witness^at Cardinal Stadium 2020^Prairie Grove^19-7^Eye Witness^at Prairie Grove* 2021^Farmington^56-27^Eye Witness^At Cardinal Stadium* *Denotes first game of the year First game at Cardinal Stadium Lynn Gregson research. Compiled by Lynn Gregson and Mark Humphrey

Print Headline: Battle of 62 Rivalry Scores

