10 Square Dance Groups

Skirts and Spurs Left to Right: Thomas Wells, Bobbie Icenogle, Vivian Holt, Ryden Tompkins, Liliann Hopper, Aaron Valdez, Charlee Phillips, Bird Coleman.

Sparkle and Stomp Avery Kramer, Wyatt Thames, Carter Dowdy, Arcangel Sandoval, Sophia Cornelius, Sophia Thames, Reagan Schofield, Ava Villegas.

Footloose 'n Fancy Free Josiah McGuff, Dean Grubbs, Eva Maples, Emily Chiodo, Jotham Rone, Emma McGuff, Oliver Wells, Asher Rone.

Pearlsnaps and Pettiskirts Malakye Bottoms, Rhayling Peoples, Asher Cawthorn, Maekailynn Shefelbine, Koleson Shefelbine, Lyla Parks, Elsie Parks.

Picnic Bandits Reagan Caudle, Gabriel Bottoms, Genevieve Barber, Beckett McKinley, Emma Wallager, Blake Wallager, Emilia Harbaugh.

Rubies 'N Rascals Warren Cash, Magnolia Lederman, Gage Perkins, Marley Lee, Issac Lee, Saylor Grace Mckinley, Magdalyn Bottoms, William Cash.

