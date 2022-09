Square Dance Groups 02

Belles and Beaus Caller: Jessica Hardy; Front Row (L to R): Andrew Dye, Cooper Dixon, Ethan Hardy, Logan Lynch; Back Row (L to R): Arisenn Busse, Charlie Jane Whiteside, Claire Taylor, Ella Hardy.

Cowboys and CanCans Gus Hale (not pictured), Evan Thomas, Merritt Batson, Macie Leftwich (not pictured), Witten Bartholomew, Everly Baltz, Louis Doyle, Cora Baumgardner.

Grit n' Grace Riley Batson, Georgia Grace Vickery, Alexis Dormer, Abigail Morehead, Finn Stolzer, Cooper Garrett, Jake Wynne, Mason Crawford.

Southern Sass Ian Oldenette Clara Mclean, Maddox Hull, Remington Austin, Chaseton Smith, Rosalie Brewton, Thomas Lewis, Aria Thomas.

Southern Sweet Hearts Hadley Collins, Kailo Clay, Amellia Lovett, Gunner Main, ¬Clara Mae Collins, Kanaan Pellham, Blakeley Lovett, Grady Davis.

Topland Twirlers Olive Jo Brewton, Dominic Toscano, Kambrie Reaves, Jaxton Ayers , Cambri McDaniel, Dean Marshall, Lennon Pitts, Brooks Redfearn.

Sparkles and Spurs Row 1: Maddox Ogle, Landon Jordan, Levi Huitink, Tobin Munson; Row 2: Maggie Nations, Channing Ashworth, Cameron Carter, Lauryn Evans.

