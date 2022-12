Farmington Track And Field School Records

MARK HUMPHREY ENTERPRISE-LEADER/Farmington 2022 graduate Mason Gansz won a Class 4A State championship by winning the 800 meter run at the state meet on May 3, 2022, at Harrison two weeks before he graduated with a time of 2:02.33. Gansz signed a national letter of intent to compete in distance running for Colorado Christian University near the end of his senior year on April 13, 2022, at Cardinal Arena. He placed fifth in the 1600 meter run at state with a time of 4:39.13 and achieved an 18th place showing with a time of 18:16.58 at the Class 4A State cross country meet at Hot Springs on Nov. 5, 2021.

FARMINGTON SCHOOL RECORDS TRACK AND FIELD Boys 100 Meters Rank^Athlete^Time^Year 1.^Caleb Williams^11.25^2018 2.^Damaria Donovan^11.37^2017 3.^Caleb Williams^11.45^2017 4.^Tony Mayo^11.52^2018 5.^Deangelo Cartwright^11.56^2019 6.^Jarrod Oskey^11.77^2017 7.^Josh Blew^11.78^2015 8.^Danny Valenzuela^11.79^2018 9.^Ian Cartwright^11.82^2019 10.^Jorge Cervantes^12.04^2022 11.^Justin Logue^12.14^2022 12.^Mason Gansz 12.31^2022 13.^Toni Cervantes^12.34^2021 14.^Will Hellard^12.50^2020 15.^Trace South^12.51^2018 16.^Aidan Ashlock^12.54^2022 17.^Caden Elsik^12.57^2018 18.^Brenden Morgan^12.64^2022 19.^Walker Davis^12.67^2015 20.^Justice Hobbs^12.77^2015 21.^Jordan Walker^12.89^2021 Boys 200 Meters Rank^Athlete^Time^Year 1.^Caleb Williams^23.44^2018 2.^Tony Mayo^23.61^2019 3.^Devonte Donovan^23.74^2021 4.^Jarrod Oskey^24.04^2017 5.^Deangelo Cartwright^24.09^2018 6.^Caleb Williams^24.13^2017 7.^Jorge Cervantes^24.14^2022 8.^Damaria Donovan^24.15^2019 9.^Michael Ingram^24.19^2015 10.^Danny Valenzuela^24.30^2018 11.^Zac Yocum^24.54^2015 12.^Justin Logue^25.04^2022 13.^Wyatt Powell^25.14^2022 14.^Zach Akridge^25.15^2021 15.^Will Hellard^25.35^2020 16.^Jae Wood^25.42^2017 17.^Xavier Willbanks^25.52^2017 18.^Toni Cervantes^25.56^2021 19.^Luke Elsik^25.84^2021 20.^Brenden Morgan^26.04^2022 21.^Jordan Walker^26.19^2021 Boys 400 Meters Rank^Athlete^Time^Year 1.^Josh Williams^50.35^2017 2.^Josh Williams^51.03^2016 3.^Reid Turner^52.62^2017 4.^Zach Akridge^52.72^2021 5.^Tony Mayo^53.00^2019 6.^Enrique Cervantes^53.15^2010 7.^Josh Ball^53.55^2017 8.^Alex Garrison^53.96^2017 9.^Seth Swain^54.13^2017 10.^Josh Cartwright^55.13^2019 11.^Jorge Cervantes^55.14^2022 12.^Trace South^55.83^2018 13.^Collin Hummell^56.06^2018 14.^Mason Gansz^56.13^2022 15.^Luke Relph^56.21^2019 16.^Tysen Barbour^56.71^2017 17.^Toni Cervantes^57.33^2021 18.^Blaine Chambers^57.34^2022 19.^Brenden Morgan^57.44^2022 20.^Jae Woods^57.68^2018 21.^Cameron Beck^58.24^2022 Boys 800 Meters Rank^Athlete^Time^Year 1.^Corey Hueitt^1:58.97^2013* 2.^Mason Gansz^2:00.52^2022** 3.^Ruben Whitney^2:04.54^2018 4.^Zach Akridge^2:05.39^2019 5.^Matt Ryan^2:05.63^2010 6.^Storm Skyrme^2:12.78^2018 7.^Collin Hummell^2:15.04^2019 8.^Pablo Ochoa^2:15.80^2022 9.^Alex Garrison^2:17.53^2017 10.^Martin Gomez^2:17.70^2015 11.^Tysen Barbour^2:19.07^2017 12.^Mathew Mcntire^2:20.17^2018 13.^Micah Grusing^2:21.87^2021 14.^Josh Ball^2:22.28^2017 15.^Kyle Welkley^2:26.83^2018 16.^Kolby Gardner^2:26.91^2017 17.^Ayden Barbour^2:26.99^2018 18.^Austin Shepard^2:28.06^2017 19.^Andrew Wagoner^2:28.47^2018 20.^Taylor Carbonel^2:29.95^2017 *State 4A Champion, PR during Meet of Champions **State 4A Champion, PR during Meet of Champions Boys 1500 Meters Rank^Athlete^Time^Year 1.^Mason Gansz^4:35.20^2022 2.^Micah Grusing^4:57.23^2022 3.^Trace South^5:03.33^2018 Boys 1600 Meters Rank^Athlete^Time^Year 1.^Mason Gansz^4:39.13^2022 2.^Micah Grusing^4:46.90^2022 3.^Inertia Mugethi^4:47.80^2022 4.^Ruben Whitney^4:59.21^2017 5.^Storm Skyrme^5:02.66^2018 6.^Kolby Gardner^5:04.16^2019 7.^Andrew Wagoner^5:16.07^2018 8.^Canon King^5:24.27^2018 9.^Taylor Carbonel^5:31.03^2017 10.^Toni Cervantes^5:34.04^2019 11.^Tristen Bailey^5:35.06^2018 12.^Gavin Spurlock^5:36.32^2020 13.^Tyson Woods^5:38.12^2021 14.^Tyler Hill^5:42.00^2022 15.^Jorge Cervantes^5:43.00^2020 16.^George Quejada^5:45.00^2017 17.^Anthony Cooper^5:48.37^2021 18.^Brandon Perona^5:54.80^2015 19.^Aiden Almandarez^6:00.97^2019 20.^Cole Macklem^6:01.32^2015 Boys 3200 Meters Rank^Athlete^Time^Year 1.^Mason Gansz^10:16.77^2022 2.^Micah Grusing^10:18.81^2022 3.^Micah Grusing 10:20.45 2022 4.^Inertia Mugethi 10:27.20 2022 5.^Kolby Gardner 10:56.05 2019 6.^Mason Gansz 10:59.78 2021 7.^Ruben Whitney 11:01.57 2017 8.^Andrew Wagoner 11:45.66 2018 9.^Taylor Michie 11:55.26 2021 10.^George Quejada 12:01.44 2017 11.^Canon King 12:02.96 2018 12.^Taylor Carbonel 12:23.69 2017 13.^Garrick Crews 12:27.27 2017 14.^Trey Gambino 12:36.75 2015 15.^Tyler Hill 12:50.10^2022 16.^Tristen Bailey 12:54.49 2018 17.^Toni Cervantes 13:03.76 2019 18.^Cole Macklem 13:55.71 2015 110 Meter Hurdles - 36" Rank^Athlete^Time^Year 1.^Trace South^18.20^2020 2.^Hayden Cox^19.99^2018 3.^Devonte Donovan^20.33^2018 110 Meter Hurdles - 39" Rank^Athlete^Time^Year 1.^Trace South^16.02^2018 2.^Trey Waggle^16.31^2017 3.^Lane Wood^16.99^2013 4.^Jayden Schader^16.99^2019 5.^Jacob Gray^17.05^2017 6.^Jeremiah Lara^17.62^2019 7.^Devonte Donovan 18.03^2019 8.^Avery King^18.20^2017 9.^Seth Swain^19.00^2017 10.^Brice Waggle^19.33^2015 11.^Aiden Marano^19.64^2022 12.^Micah Grusing^20.22^2022 13.^Christian Moore^20.38^2021 14.^Krischnan Moore^20.84^2022 15.^Joey Richards^21.34^2021 16.^Skylar Montez^21.98^2015 17.^Mason Gansz^22.99^2022 18.^Josh Blakely^24.46^2021 300 Meter Hurdles - 36" Rank^Athlete^Time^Year 1.^Quinn Holman^42.71^2014 2.^Trace South^43.40^2019 3.^Derrick Ebers^43.91^2018 4.^Jeremiah Lara^45.23^2019 5.^Colton Shadrick^45.46^2013 6.^Dakota Simon^45.93^2016 7.^Daniel Michie^47.14^2022 8.^Kyle Welkley^47.21^2019 9.^Avery King^47.32^2017 10.^Lance Garrison^47.82^2019 11.^Trenton Irwin^47.85^2017 12.^Hayden Cox^48.70^2018 13.^Lance Pollard^48.78^2020 14.^Wyatt Powell^48.98^2020 15.^Ian Cartwright^49.18^2018 16.^Jacob Gray^49.23^2017 17.^Brice Waggle^49.33^2015 18.^Trey Waggle^49.57^2018 19.^Aiden Marano^49.74^2022 20.^Joey Richards^50.11^2021 21.^Krischnan Moore^50.34^2022 4x100 Relay Rank^Athletes^Time^Year 1.^Caleb Williams/Danny Valenzuela/Tony Mayo/Derrick Ebers^44.21^2018 2.^Deangelo Cartwright/Tony Mayo/Danny Valenzuela/Damaria Donovan^44.57^2019 3.^Josh Blew/Walker Davis/Michael Ingram/Justice Hobbs^45.27^2015 4.^Damaria Donovan/Jarrod Oskey/Xavier Willbanks/Caleb Williams^45.28^2017 5.^Relay Team^45.54^2016 6.^Justin Logue/Jorge Cervantes/Traylen Moser/Wyatt Powell^46.14^2022 7.^Landon Faught/Will Hellard/Wyatt Powell/Sam Wells^48.08^2020 8.^Jaren Seward/Jase Woods/Nathan Williams/Caleb Camero^53.22^2021 4x200 Relay Rank^Athletes^Time^Year 1.^Brenden Morgan/Krischnan Moore/Cameron Beck/Blaine Chambers 1:42.50^2022 2.^Carter Turner/Jase Woods/Caleb Camero/Dylan Keller^1:54.63^2021 4x400 Relay Rank^Athletes^Time^Year 1.^Relay Team^3:32.84^2016 2.^Luke Relph/Collin Hummell/Reid Turner/Zach Akridge^3:38.31^2019 3.^Josh Ball/Alex Garrison/Seth Swain/Reid Turner^3:39.14^2017 4.^Alex Garrison/Seth Swain/Collin Hummell/Josh Cartwright^3:42.01^2018 5.^Relay Team^3:42.30^2015 6.^Relay Team^3:44.05^2013 7.^Blaine Chambers/Micah Grusing/Inertia Mugethi/Mason Gansz^3:44.1h^2022 8.^Peyton Funk/Wyatt Powell/Jordan Walker/Sam Wells^4:09.55^2020 9.^Blake Jones/Carter Turner/Ethan Lee/Dylan Keller^4:44.12^2021 4x800 Relay Rank^Athletes^Time^Year 1.^Relay Team^8:45.34^2013 2.^Relay Team^8:51.36^2022 3.^Zach Akridge/Collin Hummell/Ruben Whitney/Andrew Wagoner^8:51.59^2018 4.^Relay Team^8:52.56^2010 5.^Relay Team^8:57.23^2017 6.^Tyrac Polingo/Darren Young/Chris Sims/Corey Hueitt^8:59.50^2012 7.^Relay Team^9:01.72^2009 8.^Relay Team^9:04.87^2016 9.^Alex Garrison/Martin Gomez/Josh Ball/Brandon Perona^9:07.33^2015 10.^Relay Team^9:16.82^2019 11.^Jorge Cervantes/Blaine Chambers/Joey Richards/Gavin Spurlock^10:08.84^2020 12.^Ethan Lee/Caleb Camero/Jayden Phillips/Jaren Seward^11:06.12^2021 Shot Put - 12 pound Rank^Athlete^Distance^Year 1.^Deon Clay^48-3^2012 2.^Hayden Grantham^39-9.5^2019 3.^Chuck Carlson^39-7^2019 4.^Jacob Rogers^39-5^2019 5.^Ben Macedo^39-4.5^2019 6.^Traylen Moser^39-4^2022 7.^Morgan Lewis^39-2^2015 8.^Trey Moser^37-10^2020 9.^Terrion Swift^37-6.25^2021 10.^Granthen F00 Hayden^37-2^2019 11.^Hunter Marshall^36-8^2021 12.^David Stettmeier^36-4.75^2022 13.^Justin Clark^35-11^2017 14.^Truitt Rowland^35-4.25^2022 15.^Justice Hobbs^35-4^2015 16.^Garrett Taylor^35-3^2018 17.^Jae Wood^34-11^2017 18.^Kennan Evans^34-7^2017 19.^Matt Duffy^34-4.5^2015 20.^Logan Brooks^33-2.5^2021 Discus - 1.6 kg Rank^Athlete^Distance^Year 1. ^Chris Robertson^137-0^2007 2.^Zach Newman^123-5^2018 3.^Garrett Taylor^123-3^2018 4.^Zack Ralston^113-11^2020 5.^Ben Macedo^113-3.25^2018 6.^Jacob Waller^104-8^2015 7.^Trey Moser^103-6^2020 8.^Matt Duffy^99-8^2015 9.^Andrew Wood^99-5^2018 10.^Jarick Bralavsky^98-7.5^2018 11.^Trace South^95-7^2018 12.^Raul Garcia^94-1^2017 13.^Charlie Wood^92-8^2015 14.^Luke Flannigan^90-10^2022 15.^Terrion Swift^90-4^2019 16.^Levi Bates^90-0^2017 17.^John McDaniel^87-7^2018 18.^Tyler Hill^85-1^2021 19.^Micah Grusing^74-3^2022 20.^Mason Gansz^72-2.25^2022 High Jump Rank^Athlete^Height^Year 1.^Michael Ingram^6-3^2015 1.^Josh Blakely^6-3^2022 2.^Alex Garrison^6-2^2018 3.^Michael Ingram^6-0^2015 4.^Trace South^5-10^2019 5.^Trey Waggle^5-8^2017 5.^Devonte Donovan^5-8^2019 5.^Skylar Montez^5-8^2015 8. 12 Evan O'dell^5-6^2015 9.^Marquevon Watson^5-4^2019 9.^Avery King^5-4^2017 9.^Luke Relph^5-4^2019 9.^Mateo Carbonel^5-4^2022 13.^Brice Waggle^5-2^2015 13.^Jayden Schader^5-2^2019 15.^Micah Grusing^5-0.25^2022 16.^Cameron Vanzant^5'-0^2021 16.^DeCory Thomas^5-0^2018 16.^Jorge Cervantez^5-0^2020 19. ^Mason Gansz^4-11^2022 Pole Vault Rank^Athlete^Height^Year 1.^Trace South^14-8^2020 1.^Trace South^14-8^2019 2.^Taylor Michie^12-6^2022 3.^Ruben Whitney^8-6^2019 4.^Micah Grusing^8-2.5^2022 Long Jump Rank^Athlete^Distance^Year 1.^Tony Mayo^20-10.75^2020 1.^Tony Mayo^20-10.75^2019 2.^Danny Valenzuela^20-6.5^2019 3.^Josh Blakely^20-5^2022 4.^Xavier Willbanks^19-9.5^2017 5.^Derrick Ebers^19-7.5^2018 6.^Mateo Carbonel^18-7^2022 7.^Traylen Moser^18-5.5^2022 8.^Trace South^18-4.25^2018 9.^Jeremiah Lara^17-8.5^2018 10.^Jacob Gray^17-8^2017 11.^Cameron Vanzant^17- 5.75^2021 12.^Micah Grusing^17-4.25^2022 13.^Josh Blew^17-4^2015 13.^Toni Cervantes^17-4^2021 15.^Sam Wells^17-3^2020 16.^Josh Ball^17-1^2017 17.^Jorge Cervantez^17-0^2020 18.^Jarrod Oskey^16-1.5^2017 19.^Luke Elsik^16-0^2021 20.^Mason Gansz^15-9^2022 Triple Jump Rank^Athlete^Distance^Year 1.^Tony Mayo^42-5.5^2020 2.^Josh Blakely^41' 8.25^2022 3.^Tony Mayo^41-7.5^2019 4.^Xavier Willbanks^41-4.75^2017 5.^Colton Parrish^40-0.5^2016 6.^Danny Valenzuela^39-6.25^2018 7.^Ruben Whitney^37-10^2018 8.^Jeremiah Lara^37-9.75^2018 9.^Ian Cartwright^37-8.5^2019 10.^Trace South^37-4.5^2018 11.^Jacob Gray^36-9^2017 12.^Collin Hummell^35-7^2018 13.^Justin Logue^34-11.75^2022 14.^Micah Grusing^33-8.25^2022 15.^Skylar Montez^33-6^2015 16.^Caden Elsik^33-1^2018 17.^Mason Gansz^32-8.5^2022 18.^Trey Gambino^31-5^2015 Decathlon Score Rank^Athlete^Total^Year 1.^Trace South^5358^2020 1.^Trace South^5358^2018 2.^Mason Gansz^3694^2022 3.^Micah Grusing^3681^2022 NOTE: GIRLS NEEDS UPDATED -- https://ar.milesplit.com/teams/23137-farmington-high-school/rankings GIRLS 100 Meters Rank^Athlete^Time^Year 1.^Cailey Ramaker^12.94^2022 2.^Xailyn Young^13.04^2022 3.^Amelia Fuqua^13.14^2018 4.^Grace Mitchell^13.26^2021 5.^Lynley Bowen^13.41^2019 6.^Madisyn Pense^13.75^2019 7.^Malaya Logan^13.87^2019 8.^Rebeka Williams^14.28^2019 9.^Alexis Roach^14.32^2018 10.^Sadie Davis^14.44^2017 11.^Madalynn Bradley^14.49^2017 12.^Naomi Polanski^14.50^2021 13.^Anna Dutton^14.55^2017 14.^Trinity Gonzales^14.61^2017 15.^Lexie Carter^14.83^2021 16.^Addison Fenton^14.96^2018 17.^Kyra Kick^15.00^2020 18.^J'Myra London^15.12^2020 19.^Giselle Gonzalez^15.98^2021 200 Meters Rank^Athlete^Time^Year 1.^Grace Mitchell^27.15^2021 2.^Cailey Ramaker^27.44^2022 3.^Amelia Fuqua^27.97^2017 4.^Xailyn Young^28.14^2022 5.^Lexie Carter^28.28^2022 6.^Alexis Roach^28.83^2019 7.^Malaya Logan^28.89^2018 8.^Lynley Bowen^29.14^2022 9.^Tatum Holt^29.58^2017 10.^Madalynn Bradley^29.87^2017 11.^Kylie Smith^30.00^2021 12.^Madisyn Pense^30.03^2019 13.^Kinsey Gardner^30.06^2017 14.^Rebeka Williams^30.08^2019 15.^Addison Fenton^30.43^2019 16.^Destiny McClure^30.64^2022 17.^Kaylee Thomas^30.83^2019 18.^Marie Claire Lynch^30.91^2021 19.^Shimia Green^30.94^2017 20.^Naomi Polanski^31.03^2021 400 Meters Rank^Athlete^Time^Year 1.^Lynley Bowen^1:00.85^2019 2.^Ashley Akridge^1:03.54^2019 3.^Tatum Holt^1:06.36^2017 4.^Amelia Fuqua^1:08.44^2018 5.^Kristen Roman^1:09.57^2019 6.^Kinsey Gardner^1:10.26^2017 7.^Kaylee Thomas^1:10.64^2018 8.^Jasmin Camero^1:11.34^2018 9.^Perla Mendez^1:12.06^2018 10.^Macy Reese^1:12.84^2022 11.^Rachel Harper^1:12.99^2020 12.^Anna Johnson^1:14.03^2018 13.^Xailyn Young^1:14.35^2021 14.^Addison Hardin^1:14.96^2021 15.^Christina Archer^1:15.77^2020 16.^Payton Holder^1:16.26^2017 17.^Jenna Culpepper^1:17.02^2020 18.^Haven Schader^1:19.71^2021 19.^Paris Reynolds^1:23.44^2018 800 Meters Rank^Athlete^Time^Year 1.^Rachel Harper^2:36.20^2022 2.^Ashley Akridge^2:39.41^2019 3.^Lynley Bowen^2:39.75^2022 4.^Jordyn Paine^2:45.21^2020 5.^Carson Dillard^2:52.94^2019 6.^Trinity Gonzales^2:56.30^2018 7.^Macy Reese^2:57.40^2022 8.^Emily Adams^2:58.05^2017 9.^Kylie Wallis^2:59.18^2019 10.^Abigail Norsworthy^3:00.15^2017 11.^Elle Trudell^3:00.48^2017 12.^Mariah Lockwood^3:00.75^2018 13.^Lexie Carter^3:01.36^2022 14.^Gwyn Johnson^3:05.18^2021 15.^Grecia Suchil^3:06.64^2019 16.^Scarlett Turner^3:09.28^2019 17.^Kaylee Jones^3:10.25^2021 18.^Madalynn Bradley^3:10.28^2020 19.^Bethany Mueller^3:14.32^2020 20.^Ava Compos^3:17.61^2021 1600 Meters Rank^Athlete^Time^Year 1.^Jordyn Paine^6:05.11^2020 2.^Emily Adams^6:23.69^2017 3.^Elle Trudell^6:32.83^2017 4.^Kylie Wallis^6:37.67^2019 5.^Macy Reese^6:38.85^2021 6.^Gwyn Johnson^6:39.25^2021 7.^Katie Jansson^6:42.99^2017 8.^Grecia Suchil^6:44.96^2019 9.^Annabella Compos^6:45.99^2020 10.^Ashley Akridge^6:56.16^2017 11.^Kaylee Thomas^6:57.66^2019 12.^Cristina Gomez-Navarro^7:02.01^2019 13.^Bailee King^7:12.64^2017 14.^Kylie Smith^7:17.10^2018 15.^Micha Foster^7:26.59^2020 16.^Lily Dismang^7:29.14^2021 17.^Sydney Gabbard^7:31.94^2018 18.^Maddy Schuckman^7:42.08^2015 3200 Meters Rank^Athlete^Time^Year 1.^Grecia Suchil^14:26.05^2017 2.^Katie Jansson^14:54.91^2017 3.^Macy Reese^14:58.18^2019 4.^Lily Dismang^16:03.30^2021 5.^Elle Trudell^17:18.40^2015 6.^Maddy Schuckman^17:34.72^2015 100 Meter Hurdles - 30" Rank^Athlete^Time^Year 1.^Lacy Freeman^21.65^2018 2.^Carlynn Wells^22.96^2018 100 Meter Hurdles - 33" Rank^Athlete^Time^Year 1.^Addison Fenton^17.29^2021 2.^Cailey Ramaker^17.54^2022 3.^Kaylynn Bates^18.47^2017 4.^Abby Michael^18.82^2018 5.^Larkin Lynch^19.28^2018 6.^Lexie Carter^19.34^2022 6.^Destiny McClure^19.34^2022 8.^Haven Schader^20.85^2020 9.^Lacy Freeman^21.62^2018 10.^Lynley Bowen^21.81^2022 11.^Lucy Welkley^22.92^2020 12.^Samantha Brye^23.16^2021 13.^Amia Carr^23.34^2020 14.^Kayla Jansson^26.44^2021 300 Meter Hurdles - 30" Rank^Athlete^Time^Year 1.^Addison Fenton^50.65^2021 2.^Lexie Carter^51.140^2022 3.^Kaylynn Bates^53.13^2017 4.^Trish O'Connell^53.82^2015 5.^Jasmin Camero^54.21^2021 6.^Larkin Lynch^54.58^2018 7.^Tori Kersey^56.66^2018 8.^Maria Mcpherson^57.44^2015 9.^Morgan Brye^57.51^2019 10.^Abby Michael^58.37^2018 11.^Rylee Adams^59.44^2022 12.^Destiny McClure^1:00.94^2022 13.^Paige Thornton^1:02.99^2018 14.^Samantha Brye^1:05.57^2021 15.^Kayla Jansson^1:09.17^2021 4x100 Relay Rank^Athletes^Time^Year 1.^Madisyn Pense/Lynley Bowen/Grace Mitchell/Amelia Fuqua^52.43^2019 2.^Relay Team^52.54^2022 3.^Malaya Logan/Amelia Fuqua/Tatum Holt/Alexis Roach^53.20^2018 4.^Relay Team^55.26^2017 5.^Maylee Maynard/Lexie Carter/Haven Schader/Zoe Nix^56.47^2020 4x200 Relay Rank^Athletes^Time^Year 1.^Destiny McClure/Lexie Carter/Jordyn Paine/Xailyn Young^1:53.50^2022 2.^Grace Mitchell/Marie Claire Lynch/Kylie Smith/Addison Fenton^1:54.48^2021 4x400 Relay Rank^Athletes^Time^Year 1. Lynley Bowen/Madisyn Pense/Alexis Roach/Ashley Akridge^4:13.20^2019 2.^Tatum Holt/Trinity Gonzales/Ashley Akridge/Amelia Fuqua^4:23.77^2017 3.^Tatum Holt/Amelia Fuqua/Madalynn Bradley/Tori Kersey^4:31.76^2018 4.^Zoe Nix/Lexie Carter/Gabby McBurnett/Jordyn Paine^4:40.27^2020 5.^Lexie Carter/Jordyn Paine/Rachel Harper/Lynley Bowen^4:42.40^2022 6.^Deisy Mendez/Faith Wilson/Christina Archer/Jordyn Paine^5:04.85^2021 4x800 Relay Rank^Athletes^Time^Year 1.^Jordyn Paine/Macy Reese/Lynley Bowen/Rachel Harper^11:01.20^2022 2.^Relay Team^11:12.97^2017 3.^Trinity Gonzales/Grecia Suchil/Mariah Lockwood/Ashley Akridge^11:23.56^2018 4.^Micha Foster/Maya Allen/Madalynn Bradley/Gabby McBurnett^11:56.51^2020 5.^Relay Team^12:24.61^2021 6.^Macy Reese/Scarlett Turner/Kaylee Thomas/Grecia Suchil^12:43.16^2019 Shot Put - 4 kg Rank^Athlete^Distance^Year 1.^Addison Fenton^30-11^2021 2.^Anna Dutton^30-2^2017 3.^Tamia Harper^29-8.5^2018 4.^Sadie Salmonson^29-2^2018 5.^Brea Woods^27-5.5^2019 6.^Sicily Gambino^26-11.5^2018 7.^Jasmin Camero^26-8^2021 8.^Hayley Barham^26-2^2020 9.^Raegan Loughridge^25-6^2018 10.^Amelia Fuqua^25-1.5^2019 11.^Rylie Davis^24-0^2021 12.^Macy Reese^22-2.5^2022 13.^Lexie Carter^21-2.25^2022 14.^Lynley Bowen^16-4.5^2022 Discus - 1 kg Rank^Athlete^Distance^Year 1.^Brea Woods^102-4^2019 2.^Anna Dutton^93-3^2017 3.^Jasmin Camero^80-10^2021 4.^Raegan Loughridge^71-8^2019 5.^Josie Tevebaugh^63-3^2015 6.^Macy Reese^61-2^2021 7.^Sadie Salmonson^57-2^2017 8.^Lexie Carter^56-2^2022 9.^Erica Stotler^53-8^2018 10.^Sicily Gambino^49-5^2017 11.^Destine Orme^44-11^2017 12.^Lynley Bowen^39-1^2022 High Jump Rank^Athlete^Height^Year 1.^Ashley Akridge^5-0^2019 2.^Tori Kersey^4-9^2018 3.^Emery Payne^4-8^2022 4.^Marie Claire Lynch^4-8^2019 5.^Addison Fenton^4-6^2021 6.^Payton Holder^4-5^2017 7.^Lexie Carter^4-5^2020 8.^Cailey Ramaker^4-4^2022 9.^Alexis Roach^4-4^2019 10.^Carson Austin^4-4^2022 11.^Lynley Bowen^4-3.25^2022 12.^Paige Thornton^4-2^2018 13.^Savannah Slinkard^4-2^2018 14.^Madison Campbell^4-2^2019 15.^Kayce Watson^4-2^2020 16.^Haven Schader^4-0^2020 Pole Vault Rank^Athlete^Height^Year 1.^Grace Mitchell^9-9^2021 2.^Rebeka Williams^7-0^2019 3.^Carson Austin^6-0^2020 4.^Naomi Polanski^6-0^2020 5.^Jordyn Paine^5-6^2020 Long Jump Rank^Athlete^Distance^Year 1. ^Addison Fenton^17-1.75^2021 2.^Alexis Roach^16-7.5^2019 3.^Cailey Ramaker^16-3.75^2022 4.^Ashley Akridge^15-10.5^2019 5.^Lynley Bowen^15-3^2021 6.^Lexie Carter^14-5^2022 7.^Amelia Fuqua^14-2.5^2018 8.^Kaylynn Bates^13-7^2017 9.^Sadie Davis^13-6^2017 10.^Kinsey Gardner^13-4.5^2018 11.^Rebeka Williams^13-3^2018 12.^Remington Adams^13-1^2018 13.^Zoe Nix^12-9^2020 14.^Emily Gurrola^12-8^2020 15.^Maylee Maynard^12-3^2020 16.^Peyton House^12-2.5^2017 17.^Kylie Smith^11-9^2021 18.^Macee Jones^10-9.75^2021 19.^Delaney Jones^103.5^2017 20.^Lydia Pair^10-2.5^2021 Triple Jump Rank^Athlete^Distance^Year 1.^Alexis Roach^36-0^2019 2.^Cailey Ramaker^34-9.5^2022 3.^Lynley Bowen^33-10.25^2019 4.^Lexie Carter^32-1^2022 5.^Xailyn Young^31-9.25^2022 6.^Rylee Adams^31-7.75^2022 7.^Kaylee Thomas^28-9.5^2019 8.^Kinsey Gardner^27-3.25^2017 9.^Maylee Maynard^26-4^2020 10.^Delaney Jones^26-3^2018 11.^Morgan Matthews^25-6^2017 Heptathlon Score Rank^Athlete^Total^Year 1.^Lexie Carter^2551^2022 2.^Lynley Bowen^2475^2022 MARK HUMPHREY ENTERPRISE-LEADER/Farmington 2022 graduate Micah Grusing excelled in both cross country in the fall as well as track and field in the spring at Farmington. Grusing signed a national letter of intent to compete in distance running for Northwest Arkansas Community College, of Bentonville, near the end of his senior year on April 13, 2022, at Cardinal Arena. He placed seventh in the 3200 meter run at state with a time of 10:20.45 on May 3, 2022, at Harrison and 20th at the Class 4A State cross country meet at Hot Springs on Nov. 5, 2021.

MARK HUMPHREY ENTERPRISE-LEADER/Farmington 2022 graduates Micah Grusing (left) and Mason Gansz bolstered Farmington's track and field team scores through distance running and in team relays at the 4A-1 Conference meet hosted by Harrison on April 26. Each ran a leg of the boys 4x400 along with teammates, juniors Blaine Chambers Inertia Mugethi, qualifying for state as the third place team with a time of 3:44.10, edging Gravette, which finished fourth in 3:44.20. Both Cardinals will continue their distance running careers at the collegiate level.

