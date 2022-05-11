Regional Tournaments Results

BASEBALL
4A North
At Morrilton
Friday
GAME 1: No. 4 Harrison 10, No. 1 Dardanelle 0
GAME 2: No. 2 Shiloh Christian 11, No. 3 Ozark 1
GAME 3: No. 1 Farmington 7, No. 4 Heber Springs 0
GAME 4: No. 3 Huntsville 4, No. 2 Morrilton 1
Saturday
GAME 5: Huntsville 7, Farmington 4
GAME 6: Harrison 9, Shiloh Christian 5
GAME 7: Third-place, Shiloh Christian 15, Farmington 2
GAME 8: Championship, Huntsville 13, Harrison 10
3A Region 1
At Greenland
Friday
GAME 1: No. 1 Paris 8, No. 4 Greenland 1
GAME 2: No. 3 Booneville 7, No. 2 Bergman 6
GAME 3: No. 1 Elkins 14, No. 4 Hackett 4
GAME 4: No. 2 Danville 9, No. 3 Lincoln 0
Saturday
GAME 5: Paris 3, Booneville 0
GAME 6: Elkins 8, Danville 7
Monday
GAME 7: Third-place, Danville 12, Booneville 2
GAME 8: Championship, Paris 15, Elkins 5
SOFTBALL
4A North
At Morrilton
Friday
GAME 1 No. 1 Morrilton 6, No. 4 Pea Ridge 1
GAME 2 No. 2 Farmington 7, No. 3 Dardanelle 1
GAME 3 No. 1 Gravette 11, No. 4 Pottsville 1
GAME 4 No. 3 Harrison 7, No. 2 Clarksville 1
Saturday
GAME 5 Farmington 11, Morrilton 5
GAME 6 Harrison 12, Gravette 3
GAME 7 Third-place, Gravette 9, Morrilton 4
GAME 8 Championship, Harrison 4, Farmington 2
3A Region 1
At Greenland
Friday
GAME 1^No. 1 Booneville 10, No. 4 Greenland 0
GAME 2^No. 2 Valley Springs 10, No. 3 Charleston 6
GAME 3^No. 1 Lincoln 10, No. 4 Danville 0
GAME 4^No. 2 Hackett 15, No. 3 Elkins 1
Saturday
GAME 5^Booneville 14, Valley Springs 0
GAME 6^Lincoln 10, Hackett 5
Monday
GAME 7^Third-place, Hackett 14, Valley Springs 1
GAME 8^Championship, Booneville 13, Lincoln 11