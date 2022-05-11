Sign in
Replica edition News Sports Opinion Obituaries Religion Special Sections Photos Contact Email Updates
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Regional Tournaments Results

by Mark Humphrey | May 11, 2022 at 8:50 a.m.

BASEBALL

4A North

At Morrilton

Friday

GAME 1: No. 4 Harrison 10, No. 1 Dardanelle 0

GAME 2: No. 2 Shiloh Christian 11, No. 3 Ozark 1

GAME 3: No. 1 Farmington 7, No. 4 Heber Springs 0

GAME 4: No. 3 Huntsville 4, No. 2 Morrilton 1

Saturday

GAME 5: Huntsville 7, Farmington 4

GAME 6: Harrison 9, Shiloh Christian 5

GAME 7: Third-place, Shiloh Christian 15, Farmington 2

GAME 8: Championship, Huntsville 13, Harrison 10

3A Region 1

At Greenland

Friday

GAME 1: No. 1 Paris 8, No. 4 Greenland 1

GAME 2: No. 3 Booneville 7, No. 2 Bergman 6

GAME 3: No. 1 Elkins 14, No. 4 Hackett 4

GAME 4: No. 2 Danville 9, No. 3 Lincoln 0

Saturday

GAME 5: Paris 3, Booneville 0

GAME 6: Elkins 8, Danville 7

Monday

GAME 7: Third-place, Danville 12, Booneville 2

GAME 8: Championship, Paris 15, Elkins 5

SOFTBALL

4A North

At Morrilton

Friday

GAME 1 No. 1 Morrilton 6, No. 4 Pea Ridge 1

GAME 2 No. 2 Farmington 7, No. 3 Dardanelle 1

GAME 3 No. 1 Gravette 11, No. 4 Pottsville 1

GAME 4 No. 3 Harrison 7, No. 2 Clarksville 1

Saturday

GAME 5 Farmington 11, Morrilton 5

GAME 6 Harrison 12, Gravette 3

GAME 7 Third-place, Gravette 9, Morrilton 4

GAME 8 Championship, Harrison 4, Farmington 2

3A Region 1

At Greenland

Friday

GAME 1^No. 1 Booneville 10, No. 4 Greenland 0

GAME 2^No. 2 Valley Springs 10, No. 3 Charleston 6

GAME 3^No. 1 Lincoln 10, No. 4 Danville 0

GAME 4^No. 2 Hackett 15, No. 3 Elkins 1

Saturday

GAME 5^Booneville 14, Valley Springs 0

GAME 6^Lincoln 10, Hackett 5

Monday

GAME 7^Third-place, Hackett 14, Valley Springs 1

GAME 8^Championship, Booneville 13, Lincoln 11

Print Headline: Regional Tournaments Results

ADVERTISEMENT

Sponsor Content

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT