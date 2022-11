MARK HUMPHREY ENTERPRISE-LEADER/Prairie Grove head football coach Danny Abshier (far right on sideline), shown coaching during a 5A West rivalry game against Farmington on Saturday, Nov. 5, 2022, has compiled a 225-112-2 record going into the Class 5A playoffs during his 30 seasons. The Tigers qualified for post season competition in their first year as a 5A football school.

DANNY ABSHIER COACHING RECORDS Opponent^Last Played^Won-Lost^ Alma^2022^1-0 Arkadelphia^2015^1-0 Ashdown^2015^1-0 Atkins^2003^1-0 Bald Knob^2000^0-1 Berryville^2021^24-5 Blytheville^2020^1-0 Booneville^2002^1-1 Brinkley^1999^0-1 Cassville, Mo.^2011^0-4 Central Arkansas Christian^2016^1-0 Charleston^2015^1-3 Clarksville^2022^1-0 Crossett^2012^1-0 Dardanelle^2022^2-2 Dover^2003^0-1-1 Dumas^2009^1-1 Elkins^2021^4-0 Farmington^2022^17-13 Gentry^2021^22-7 Gosnell^2016^1-2 Gravette^2022^21-9 Green Forest^2021^10-7 Greenland^2007^1-2 Hamburg^2019^1-1 Harrison^2022^1-1-1 Heber Springs^2008^0-1 Holland Hall (Tulsa, Okla.)^1997^0-2 Hoxie^2004^0-1 Huntsville^2022^14-6 Jonesboro Westside^2021^2-0 Lamar^2021^0-1 Lavaca^2013^5-3 Lincoln^2019^21-2 Lonoke^2018^1-1 Malvern^2011^0-1 McGehee^1997^0-2 Mena^2011^1-0 Morrilton^2013^0-1 Nashville^2015^2-4 Ozark^2013^2-3 Pea Ridge^2022^12-5 Pottsville^2019^3-1 Pulaski Robinson^2015^2-0 Rivercrest^2020^0-2 Seneca, Mo.^1999^1-1 Shiloh Christian^2022^10-14 Siloam Springs^2005^0-2 Star City^2015^2-0 Stilwell, Okla.^2021^2-0 Stuttgart^2017^1-1 Tahilina, Okla.^2001^1-1 Trumann^1999^1-0 Tulsa Metro Christian^2022^0-1 Union Christian^2007^2-0 Valley View^2013^0-1 Vian, Okla.^2017^2-0 Warren^2017^0-2 West Fork^2017^23-2 -- Compiled by Mark Humphrey and Lynn Gregson

Print Headline: Danny Abshier Coaching Records

