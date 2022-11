Danny Abshier Year By Year, 1993-2022

MARK HUMPHREY ENTERPRISE-LEADER/Prairie Grove head football coach Danny Abshier watches in the background as senior Coner Whetsell runs the football during a 5A West rivalry game against Farmington on Saturday, Nov. 5, 2022, Abshier has compiled a 225-112-2 record going into the Class 5A playoffs during his 30 seasons. The Tigers qualified for post season competition as the 5A West No. 2 seed in their first year after moving up in classification.

1993 Prairie Grove (2A-1) Date OpponentAffiliationResultScore 09-03at Shiloh Christian(1A-1)Win17-0 09-10Huntsville(2A-1)Loss6-48* 09-17Gentry(2A-1)Win19-0* 09-24at Charleston(1A-4)Loss7-27 10-01at Farmington(2A-1)Loss0-8* 10-08Gravette(2A-1)Loss8-12* 10-15at Berryville(2A-1)Loss6-29* 10-22Green Forest(2A-1)Loss0-13* 10-29at West Fork(2A-1)Win6-0* 11-05Lincoln(2A-1)Win27-0* Record 4-6, 3-5, Points For 96, Points Against 135 Assistant coaches: Charley Abernathy, Hayes Lemly, Jay Harper 1994 Prairie Grove (2A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-02Shiloh Christian(1A-1)Win2-0++ 09-09at Huntsville(2A-1)Loss13-35* 09-16at Gentry(2A-1)Loss0-21* 09-23Charleston(1A-4)Loss8-29 09-30Farmington(2A-1)Win28-14* 10-07at Gravette(2A-1)Loss18-27* 10-14Berryville(2A-1)Loss15-33*+ 10-21at Green Forest(2A-1)Loss8-28* 10-28West Fork(2A-1)Win14-7* 11-04at Lincoln(2A-1)Loss0-14* Record 3-7, 2-6, Points For 110, Points Against 236 ++Shiloh won 28-6 but later forfeited game due to ineligible player. 1995 Prairie Grove (2A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-01at Shiloh Christian(1A-1)Loss8-28 09-08Huntsville(2A-1)Loss13-18* 09-15Gentry(2A-1)Loss6-27* 09-22at Charleston(1A-4)Loss2-15 09-29at Farmington(2A-1)Loss25-27* 10-06Gravette(2A-1)Win20-6*+ 10-13at Berryville(2A-1)Loss8-24* 10-20Green Forest(2A-1)Win22-14* 10-27at West Fork(2A-1)Win41-7* 11-03Lincoln(2A-1)Win21-6* Record 3-7, 3-5, Points For 152, Points Against 186 Assistant coaches: Randy Jones, Greg Sone, Steve Edmiston 1996 Prairie Grove (2A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-06Shiloh Christian(1A-1)Win27-6 09-13at Huntsville(2A-1)Loss8-35* 09-20at Gentry(2A-1)Win35-27* 09-27Holland Hall, Tulsa, Okla.(SPC)Loss0-41 10-04Farmington(2A-1)Win33-28* 10-11at Gravette(2A-1)Loss15-30* 10-18Berryville(2A-1)Win21-0* 10-25at Green Forest(2A-1)Loss20-26* 11-01West Fork(2A-1)Win33-0* 11-08Lincoln(2A-1)Win40-0* 11-15at McGehee(2A-8)Loss12-37** Record 6-5, 5-3, Points For 244, Points Against 230 Assistant coaches: Randy Jones (Defensive Coordinator), Greg Sone, Steve Edmiston 1997 Prairie Grove (2A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-05at Shiloh Christian(1A-1)Loss3-45 09-12Huntsville(2A-1)Win12-0* 09-19Gentry(2A-1)Win22-19* 09-26Holland Hall, Tulsa, Okla.(SPC)Loss8-34 10-03at Farmington(2A-1)Win15-6* 10-10Gravette(2A-1)Win34-13* 10-17at Berryville(2A-1)Win23-6* 10-24Green Forest(2A-1)Win49-10* 10-31at West Fork(2A-1)Win43-8* 11-07Lincoln(2A-1)Win39-20* 11-14Booneville(2A-4)Win7-6** 11-21Pulaski Robinson(2A-5 Central)Win13-6** 11-28Star City(2A-8)Win28-26** 12-05McGehee(2A-8)Loss6-33** Record 11-3, 8-0, Points For 302, Points Against 232 Conference champions for first time since 1963 1998 Prairie Grove (3A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-4Seneca, Mo.(Class 3-8, Mo.)Loss14-20 09-11at Huntsville(3A-1)Loss14-21* 09-18at Gentry(3A-1)Loss18-28* 09-25Shiloh Christian(2A-1)Loss0-37 10-02Farmington(3A-1)Win28-17* 10-09at Gravette(3A-1)Win41-17* 10-16Berryville(3A-1)Win41-19* 10-23at Green Forest(3A-1)Loss12-19* 10-30West Fork(3A-1)Win41-19* 11-06at Lincoln(3A-1)Win35-22* 11-13at Gosnell(3A-3 South)Loss20-55** Record 5-6, 5-3, Points For 264, Points Against 274 1999 Prairie Grove (3A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-03at Seneca, Mo.(Class 3-8, Mo.)Win20-7 09-10Huntsville(3A-1)Win20-0* 09-17Gentry(3A-1)Win43-0* 09-24at Shiloh Christian(2A-1)Loss28-44 10-01at Farmington(3A-1)Win44-14* 10-08Gravette(3A-1)Win54-14* 10-15at Berryville(3A-1)Win38-18* 10-22Green Forest(3A-1)Loss12-14* 10-29at West Fork(3A-1)Win12-0* 11-05Lincoln(3A-1)Win28-7* 11-12Trumann(3A-3)Win30-20** 11-19at Brinkley(3A-6)16-25** Record 9-3, 7-1, Points For 345, Points Against 163 2000 Prairie Grove (3A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-01Elkins(2A-1)Win33-20 09-08at Huntsville(3A-1)Loss14-18* 09-15at Gentry(3A-1)Win24-6* 09-22Talihina, Okla.(1A-8 Okla.)Loss8-34 09-29Farmington(3A-1)Loss6-40* 10-06at Gravette(3A-1)Win22-15* 10-13Berryville(3A-1)Win32-6* 10-20at Green Forest(3A-1)Loss13-20* 10-27West Fork(3A-1)Win62-14* 11-03at Lincoln(3A-1)Win19-0* 11-10at Bald Knob(3A-2)Loss6-24** Record 6-5, 5-3, Points For 239, Points Against 197 2001 Prairie Grove (3A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 08-31Elkins(2A-1)Win44-18 09-07Huntsville(3A-1)Win33-0* 09-14Gentry(3A-1)Win52-20* 09-21Talihina, Okla.(1A-8 Okla.)Win41-21 09-28Farmington(3A-1)Win34-22* 10-05Gravette(3A-1)Win27-14* 10-12Berryville(3A-1)Win18-13* 10-19Green Forest(3A-1)Win38-0* 10-26West Fork(3A-1)Win42-27* 11-02Lincoln(3A-1)Win28-0* 11-09Ozark(3A-4)Loss8-13** Record 10-1, 8-0, Points For 239, Points Against 197 2002 Prairie Grove (3A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-06at Harrison(4A West)Tie14-14 09-13West Fork(3A-1)Win35-6 09-20at Dover(3A-5)Tie14-14 09-27Gentry(3A-1)Win34-8* 10-04at Shiloh Christian(3A-1)Win12-7* 10-11Berryville(3A-1)Loss21-22* 10-18at Lincoln(3A-1)Win34-0* 10-25Green Forest(3A-1)Win35-13* 11-01at Gravette(3A-1)Loss6-22* 11-08Farmington(3A-1)Win21-7* 11-15at Booneville(3A-4)Loss8-36** Record 6-3-2, 5-2, Points For 234, Points Against 149 2003 Prairie Grove (3A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-05Harrison(4A West)Loss12-31 09-12West Fork(3A-4)Win24-6 09-19Dover(3A-5)Loss21-44 09-26Gentry(3A-1)Win52-8* 10-03Shiloh Christian(3A-1)Win20-8* 10-10Berryville(3A-1)Win28-3* 10-17Lincoln(3A-1)Win34-0* 10-24Green Forest(3A-1)Win41-0* 10-31Gravette(3A-1)Win35-7* 11-07Farmington(3A-1)Win50-14* 11-14Greenland(3A-4)Win26-20 Overtime** 11-21Nashville(3A-7)Win23-12** 11-28Atkins(3A-5)Win34-0** 12-05Rivercrest(3A-4)Loss14-46** Record 11-3, 7-0, Points For 414, Points Against 199 2004 Prairie Grove (3A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-03Farmington(3A-4)Win12-7 09-10at West Fork(3A-4)Win8-7 09-17at Siloam Springs(4A West)Loss6-35 09-24Gentry(3A-1)Win24-22* 10-01at Shiloh Christian(3A-1)Loss0-42* 10-08Berryville(3A-1)Win29-19* 10-15Lincoln(3A-1)Win14-6* 10-22Green Forest(3A-1)Loss6-42* 10-29at Gravette(3A-1)Win12-7* 11-05at Pea Ridge(3A-1)Win34-20* 11-12at Hoxie(3A-2)Loss8-41** Record 7-4, 5-2, Points For 153, Points Against 248 2005 Prairie Grove (3A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-02at Farmington(3A-4)Win33-13 09-09at West Fork(3A-4)Win49-24 09-16Siloam Springs(4A West)Loss12-28 09-23at Gentry(3A-1)Win31-6* 09-30Shiloh Christian(3A-1)Win40-32* 10-07at Berryville(3A-1)Win35-6* 10-14Lincoln(3A-1)Win20-12* 10-21at Green Forest(3A-1)Win47-18* 10-28Gravette(3A-1)Win15-6* 11-04Pea Ridge(3A-1)Loss24-27* 11-11Gosnell(3A-3)Loss28-56** Record 8-3, 6-1, Points For 334, Points Against 228 2006 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-01at Lavaca(3A-4)Loss12-28 09-08West Fork(3A-1)Win16-0 09-15at Lincoln(3A-1)Win31-7 09-22at Huntsville(4A-1)Win43-12* 09-29Farmington(4A-1)Loss6-7* 10-06at Union Christian(4A-1)Win42-6* 10-13at Berryville(4A-1)Loss6-14* 10-20at Greenland(4A-1)Loss27-31* 10-27Gentry(4A-1)Win43-13* 11-03Gravette(4A-1)Win18-14* 11-10at Hamburg(4A-8)Win47-14** 11-17Dardanelle(4A-4)Win28-27** 11-24at Nashville(4A-7)Loss14-49** Record 8-5, 4-3, Points For 333, Points Against 222 2007 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 08-31Lavaca(3A-4)Loss14-28 09-07at West Fork(3A-1)Win37-0 09-14Lincoln(3A-1)Win53-8 09-21Huntsville(4A-1)Win38-0* 09-28at Farmington(4A-1)Loss6-14* 10-05Union Christian(4A-1)Win49-20* 10-12at Berryville(4A-1)Win38-8* 10-19Greenland(4A-1)Loss44-47* 10-26at Gentry(4A-1)Win55-20* 11-02at Gravette(4A-1)Loss14-42* 11-09at Dumas(4A-8)Loss44-60** Record 6-5, 4-3, Points For 392, Points Against 247 2008 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-05at Lavaca(3A-4)Win38-32 09-12at Cassville, Mo.(Class 3-8, Mo.)Loss6-32 09-19West Fork(3A-1)Loss6-23 09-26at Huntsville(4A-1)Win36-7* 10-03Farmington(4A-1)Win28-15* 10-10at Shiloh Christian(4A-1)Loss8-49* 10-17Berryville(4A-1)Win34-21* 10-24at Pea Ridge(4A-1)Win24-6* 10-31Gentry(4A-1)Loss12-19* 11-07Gravette(4A-1)Loss0-44* 11-14at Heber Springs(4A-2)Loss30-33** Record 5-6, 4-3, Points For 222, Points Against 281 Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen 2009 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-04 Lavaca(3A-1)Loss6-12 09-11Cassville, Mo.(Class 3-8, Mo.)Loss13-39 09-18at West Fork(4A-4)Loss16-45 09-25Huntsville(4A-1)Win49-30* 10-02at Farmington(4A-1)Loss18-19* 10-09Shiloh Christian(4A-1)Loss13-51* 10-16at Berryville(4A-1)Win41-12* 10-23Pea Ridge(4A-1)Win47-21* 10-30at Gentry(4A-1)Loss0-28* 11-06at Gravette(4A-1)Win44-17* 11-13at Dumas(4A-8)Win49-42** 11-20at Nashville(4A-7)Loss12-49** Record 5-7, 4-3, Points For 308, Points Against 365 Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen 2010 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-03 at Lavaca(3A-4)Win42-29 09-10at Cassville, Mo.(Class 3-8, Mo.)Loss14-42 09-17West Fork(3A-1)Win14-6 09-24Ozark(4A-1)Loss8-14* 10-01Farmington(4A-1)Loss3-9* 10-08at Shiloh Christian(4A-1)Loss14-49* 10-15Berryville(4A-1)Win42-12* 10-22at Pea Ridge(4A-1)Win20-6* 10-29Gentry(4A-1)Loss17-21* 11-05Gravette(4A-1)Loss14-35* Record 4-6, 2-5, Points For 188, Points Against 225 Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen 2011 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-02 Lavaca(3A-4)Win41-6 09-09Cassville, Mo.(Class 3-8, Mo.)Loss14-40 09-16at West Fork(3A-1)Win35-14 09-23Ozark(4A-1)Loss10-13* 09-30at Farmington(4A-1)Win28-21* 10-07Shiloh Christian(4A-1)Win34-14* 10-14at Berryville(4A-1)Win42-7* 10-21Pea Ridge(4A-1)Win13-0* 10-28at Gentry(4A-1)Win42-7* 11-04at Gravette(4A-1)Loss28-38* 11-11Mena(4A-4)Win43-27** 11-18at Malvern(4A-7)Loss14-42** Record 8-4, 5-2, Points For 344, Points Against 229 Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen 2012 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 08-31at Lavaca(3A-4)Win41-0 09-07Morrilton(5A West)CanceledNS 09-14West Fork(3A-1)Win43-0 09-21 at Ozark(4A-1)Win30-6* 09-28Farmington(4A-1)Win27-21* 10-05at Lincoln(4A-1)Win49-2* 10-12Berryville(4A-1)Win48-0* 10-19at Pea Ridge(4A-1)Win31-0* 10-26Gentry(4A-1)Win42-0* 11-02Gravette(4A-1)Win55-0* 11-09Crossett(4A-8)Win52-0** 11-16Pottsville(4A-4)Win34-28** 11-23Nashville(4A-7)Win41-34** 11-30at Stuttgart(4A-2)Loss15-32** Record 12-1, 7-0, Points For 508, Points Against 123 Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen 2013 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-06Lavaca(3A-4)Win54-19 09-13Morrilton(5A West)Loss21-28 09-20at West Fork(3A-1)Win41-6 09-27Ozark(4A-1)Win41-6* 10-04at Farmington(4A-1)Win49-13* 10-11Lincoln(4A-1)Win40-17* 10-18at Berryville(4A-1)Win35-12* 10-25Pea Ridge(4A-1)Win35-28* 11-01at Gentry(4A-1)Win35-14* 11-8at Gravette(4A-1)Win28-7* 11-15Pulaski Robinson(4A-7)Win49-15** 11-22Valley View(4A-3)Loss12-14** Record 10-2, 7-0, Points For 440, Points Against 179 Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen 2014 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-05Farmington(5A West)Loss27-34 09-12Bye 09-19West Fork(3A-1)Win42-0 09-26Huntsville(4A-1)Win35-7* 10-03at Gravette(4A-1)Win39-27* 10-10at Shiloh Christian(4A-1)Loss20-27* 10-17Pea Ridge(4A-1)Loss20-28* 10-24at Gentry(4A-1)Win30-13* 10-31Berryville(4A-1)Win44-14* 11-07at Lincoln(4A-1)Win42-16* 11-14at Lonoke(4A-2)Win41-24** 11-21Nashville(4A-7)Loss32-49** Record 7-4, 5-2, Points For 372, Points Against 239 Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Max Washausen 2015 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-04at Farmington(5A West)Loss12-28 09-11at Charleston(3A-4)Win30-12 09-18at West Fork(3A-1)Win50-0 09-25Huntsville(4A-1)Win48-21* 10-02Gravette(4A-1)Win44-19* 10-09Shiloh Christian(4A-1)Win62-33* 10-16at Pea Ridge(4A-1)Win40-16* 10-23Gentry(4A-1)Win42-0* 10-30at Berryville(4A-1)Win55-8* 11-06Lincoln(4A-1)Win62-20* 11-13Jonesboro Westside(4A-3)Win44-14** 11-20Ashdown(4A-7)Win34-24** 11-27Star City(4A-8)Win50-21** 12-04Arkadelphia(4A-7)Win61-42** 12-12Nashville(4A-7)Loss20-39**at War Memorial Stadium Record 13-2, 7-0, Points For 655, Points Against 297 Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Mason Pinkley, Nik Paroubek 2016 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-02Farmington(5A West)Win35-14 09-09at Vian, Okla.(2A-5, Okla.)Win35-14 09-16West Fork(3A-1)Win53-0 09-23Huntsville(4A-1)Win41-12* 09-30at Gravette(4A-1)Win35-0* 10-07at Shiloh Christian(4A-1)Win45-15* 10-14Pea Ridge(4A-1)Win42-21* 10-21at Gentry(4A-1)Win62-28* 10-28Berryville(4A-1)Win49-6* 11-04at Lincoln(4A-1)Win33-20* 11-11Bye 11-18Central Arkansas Christian(4A-2)Win61-13** 11-25Gosnell(4A-3)Win48-26** 12-2Warren(4A-8)Loss28-48** Record 12-1, 7-0, Points For 567, Points Against 217 Assistant coaches: John Elder, Offensive Coordinator; Craig Laird, Defensive Coordinator; Mason Pinkley, Nik Paroubek 2017 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 08-29at Farmington(5A West)Win36-13 09-08Vian, Okla.(2A-5, Okla.)Win41-21 09-15at West Fork(3A-1)Win40-6 09-22at Huntsville(4A-1)Win41-14* 09-29Gravette(4A-1)Win31-7* 10-06Shiloh Christian(4A-1)Win35-21* 10-13at Pea Ridge(4A-1)Loss21-26* 10-20Gentry(4A-1)Win32-7* 10-27at Berryville(4A-1)Win34-6* 11-03Lincoln(4A-1)Win56-25* 11-10Pottsville(4A-4)Win56-21** 11-17Stuttgart(4A-2)Win24-14** 11-24Warren(4A-8)Loss13-35** Record 11-2, 6-1, Points For 460, Points Against 216 Assistant coaches: John Elder; Craig Laird, Defensive Coordinator; Mason Pinkley, Nik Paroubek, Jacob Storlie 2018 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 08-31Farmington(5A West)Loss30-33 09-07Dardanelle(4A-4)Loss17-35 09-14at Pottsville(4A-4)Win19-0 09-21Green Forest(4A-1)Win63-0* 09-28at Gravette(4A-1)Win42-0* 10-05at Shiloh Christian(4A-1)Loss14-56* 10-12Pea Ridge(4A-1)Loss29-38* 10-19at Gentry(4A-1)Win33-14* 10-26Berryville(4A-1)Win22-7* 11-02at Lincoln(4A-1)Loss48-59* 11-09at Lonoke(4A-2)Loss26-35** Record 5-6, 4-3, Points For 343, Points Against 277 Assistant coaches: John Elder; Craig Laird, Defensive Coordinator; Mason Pinkley, Nik Paroubek, Jacob Storlie 2019 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-06at Farmington(5A West)Loss7-27 09-13at Dardanelle(4A-4)Loss8-45 09-20Pottsville(4A-4)Loss28-34 09-27at Green Forest(4A-1)Win55-14* 10-04Gravette(4A-1)Win48-7*+ 10-11Shiloh Christian(4A-1)Loss7-56* 10-18at Pea Ridge(4A-1)Loss28-57* 10-25Gentry(4A-1)Loss21-28* 11-01at Berryville(4A-1)Win46-21* 11-08Lincoln(4A-1)Win34-14* 11-15at Hamburg(4A-8)Loss27-28** Record 4-7, 4-3, Points For 309, Points Against 331 Assistant coaches: John Elder; Craig Laird, Defensive Coordinator; Mason Pinkley, Nik Paroubek, Nick Sugg 2020 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-04Farmington(5A West)Win19-7 09-11Pea Ridge(5A West)Win33-30 09-18at Stilwell, Okla.(4A-4 Okla.)Win48-13 09-25Green Forest(4A-1)Win52-8* 10-02at Gravette(4A-1)Win44-16* 10-09at Shiloh Christian(4A-1)Loss28-42* 10-16Huntsville(4A-1)Win55-7* 10-23at Gentry(4A-1)Win46-13* 10-30Berryville(4A-1)Win48-0* 11-06at Elkins(4A-1)Win28-20* 11-20Blytheville(4A-3)Win59-34** 11-27Rivercrest(4A-3)Loss23-48** Record 10-2, 6-1, Points For485, Points Against241 Assistant coaches: John Elder; Craig Laird, Defensive Coordinator; Mason Pinkley, Nik Paroubek 2021 Prairie Grove (4A-1) DateOpponentAffiliationResultScore 09-03at Farmington(5A West)Loss27-56 09-10at Pea Ridge(5A West)Win41-28 09-17Stilwell, Okla.(4A-4 Okla.)Win42-6 09-24at Green Forest(4A-1)Win36-6* 10-01Gravette(4A-1)Win44-25* 10-08Shiloh Christian(4A-1)Loss14-42* 10-15at Huntsville(4A-1)Win32-6* 10-22Gentry(4A-1)Win49-21* 10-29at Berryville(4A-1)Win34-21* 11-05Elkins(4A-1)Win45-19* 11-12Jonesboro Westside(4A-3)Win28-10** 11-19Lamar(4A-4)Loss23-24** Record 9-3, 6-1, Points For 415,Points Against264 Assistant coaches: John Elder; Craig Laird, Defensive Coordinator; Mason Pinkley, Nik Paroubek 2022 Prairie Grove (5A West) DateOpponentAffiliationResultScore 09-02at Huntsville(4A-1)Win45-8 09-09at Gravette(4A-1)Win50-28 09-16Tulsa Metro Christian(3A-1 Okla.)Loss21-41 09-23at Pea Ridge(5A West)Win48-31* 09-30Harrison(5A West)Win46-40* 10-07at Clarksville(5A West)Win30-6* 10-14Dardanelle(5A West)Win51-27+* 10-21at Alma(5A West)Win45-30* 10-28Shiloh Christian(5A West)Loss22-55* 11-05at Farmington(5A West)Loss40-41* 11-11Batesville(5A East)TBDTBD** Record 7-3, 5-2, Points For 400, Points Against306 Assistant coaches: Mason Pinkley, Offensive Coordinator, Nik Paroubek, Defensive Coordinator, John Madding, Matt Chandler, Mat Stelting *Conference game **Playoff game +Homecoming game Head coach Danny Abshier -- Compiled by Mark Humphrey

Print Headline: Danny Abshier Year By Year, 1993-2022

ADVERTISEMENT

Sponsor Content