Sports Roundup

District Tenni

At Clarksville

Tuesday, Oct. 4 Resuls

Girls singles: Lana Qedan 3rd place, girls doubles: Abi Combs and Alessandra Barbi, second place, boys doubles: Maddox Mahan and Joseph Warren, second place.

Panther XC Classic

at Siloam Springs

Saturday, Sept. 17 results

BOYS

Class 1A/4A

TEAM SCORES 1. Pea Ridge 43; 2. Ozark Catholic 73; 3. Green Forest 130; 4. Farmington 169; 5. West Fork 186; 6. Founders Classical Academy 197; 7. Berryville 198; 8. Stilwell, Okla. 218; 9. Haas Hall-Bentonville 238; 10. Thaden School 255; 11. Cookson Hills Christian 265; 12. Huntsville 278; 13. Ozark 280; 14. Prairie Grove 306.

INDIVIDUAL RESULTS 1. Tian Grant, Pea Ridge, 17:23.43; 2. Grandon Grant, Pea Ridge, 17:30.21; 3. Inertia Mugethi, Farmington, 17:32.20; 4. Jacen Heiner, Haas Hall-Bentonville, 17:48.90; 5. Nicholas Wheeler, Founders Classical, 17:53.46; 6. Parker Moore, Haas Hall-Bentonville, 18:04.20; 7. Isaac Pohlmeier, Ozark Catholic, 18:24.45; 8. Arauny Reyes, Green Forest, 18:31.14; 9. Jackson Blansett, West Fork, 18:52.17; 10. Joseph Ramirez, Ozark Catholic, 18:53.38.

GIRLS

Class 1A/4A

TEAM SCORES 1. Pea Ridge 23; 2. Prairie Grove 32.

INDIVIDUAL RESULTS 1. Elizabeth Merritt, Magazine, 21:08.54; 2. Averie Dunn, Huntsville, 21:17.33; 3. Molly Weilert, Haas Hall-Fayetteville, 22:16.07; 4. RyLee Raines, Pea Ridge, 22:40.73; 5. Makenzie Greenlee, West Fork, 22:48.47; 6. Clare Pohlmeier, Ozark Catholic, 24:08.12; 7. Ava Nall, Prairie Grove, 24:11.12; 8. Lakyn Shofner, Elkins, 24:11.42; 9. Addison Couch, Elkins, 24:11.57; 10. Viola Kelley, West Fork, 25:08.75.

GOLF

Tuesday, Sept. 13

At The Creeks

Boys

1st^Shiloh Christian^126

2nd^Pea Ridge^132

3rd^Huntsville^134

Girls

1st^Shiloh Christian^133

2nd^Huntsville^171

2nd^Pea Ridge^171

3rd^Prairie Grove^176

Thursday, Sept. 15

At Kingswood, Gravette

Boys

1st^Pea Ridge^249

2nd^Shiloh^252

3rd^Farmington^263

Girls

1st^Gravette^258

2nd^Shiloh^279

3rd^Huntsville^321