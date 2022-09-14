Rabbits and Birds

Braylei Griffin, Breeding Rabbit, Greenland 4-H, Winning Bid - $600.
Braylei Griffin, Breeding Rabbit, Greenland 4-H, Winning Bid - $600.
Braylei Griffin, Breeding Rabbit, Greenland 4-H, Winning Bid - $600.
Caleb Wells, Meat Pen Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.
Caleb Wells, Meat Pen Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.
Caleb Wells, Meat Pen Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.
Jordan Fillmore, Fryer Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $800.
Jordan Fillmore, Fryer Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $800.
Jordan Fillmore, Fryer Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $800.
Nora Wells, Breeding Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.
Nora Wells, Breeding Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.
Nora Wells, Breeding Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.
Tyler Easterling, Colored Standard Bird, Hogeye 4-H, Winning Bird - $1,500
Tyler Easterling, Colored Standard Bird, Hogeye 4-H, Winning Bird - $1,500