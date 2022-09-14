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Rabbits and Birds

September 14, 2022 at 4:00 a.m.
Braylei Griffin, Breeding Rabbit, Greenland 4-H, Winning Bid - $600.

Braylei Griffin, Breeding Rabbit, Greenland 4-H, Winning Bid - $600.

Braylei Griffin, Breeding Rabbit, Greenland 4-H, Winning Bid - $600.

Braylei Griffin, Breeding Rabbit, Greenland 4-H, Winning Bid - $600.

Caleb Wells, Meat Pen Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.

Caleb Wells, Meat Pen Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.

Caleb Wells, Meat Pen Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.

Jordan Fillmore, Fryer Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $800.

Jordan Fillmore, Fryer Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $800.

Jordan Fillmore, Fryer Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $800.

Nora Wells, Breeding Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.

Nora Wells, Breeding Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.

Nora Wells, Breeding Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.

Tyler Easterling, Colored Standard Bird, Hogeye 4-H, Winning Bird - $1,500

Tyler Easterling, Colored Standard Bird, Hogeye 4-H, Winning Bird - $1,500

  photo  Caleb Wells, Meat Pen Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.
  
  photo  Jordan Fillmore, Fryer Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $800.
  
  photo  Nora Wells, Breeding Rabbit, Washington Co. Rabbit and Poultry 4-H, Winning Bid - $700.
  
  photo  Tyler Easterling, Colored Standard Bird, Hogeye 4-H, Winning Bird - $1,500
  

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