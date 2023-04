Submitted Photo Farmington's baseball team includes an influx of freshmen on the roster, taking over for a large class of graduated seniors from last year's state tournament team. The Cardinals began 4A-1 Conference play last week with games against Berryville on the road and at home versus Pea Ridge.

FARMINGTON 2023 BASEBALL ROSTER No.^Player^Year 1^Will Hellard^Sr. 2^Brayden Penne^Jr. 3^Cole Cantrell^Jr. 4^Rayce Baumgartner^Fr. 6^Landon Hughes Roach^Fr. 7^Ayden Lester^Fr. 8^Connor Denham^Fr. 9^Samuel Reynolds^Fr. 10^Joey Richards^Jr. 11^Kooper Beach^So. 12^Malachi Strange^Jr. 13^Gavin Guraedy^Sr. 14^Townes Boger^Fr. 15^Lawson Devault^Sr. 16^Brandon Clark^So. 17^Cameron Crisman^Jr. 18^Brycin Beaver^So. 19^Gavin Lorenz^Fr. 20^Owen O'Bryan^Sr. 21^Jackson Nickerson^Fr. 22^Luke Elsik^So. 23^Sam Kirkman^So. 24^Morgan Schader^So. 25^Kamden Petree^Sr. 26^Peyton Bailey^Fr. 27^Noah Reynolds^Fr. 28^Case Enderland^Sr. 29^Corbin Smith^Sr. 30^Zane Schmitt^So. 31^Dayson Caplens^So. 32^Grayson Sharpshair^Fr. 33^Klayton Clark^So. 34^Landon Beaver^Sr. 35^Bryce Thompson^Fr. Collin Howerton^Fr. Head coach Jay Harper Assistant coach Clint Scrivner Assistant coach Jarrod Mattingly

Print Headline: Farmington 2023 Baseball Roster

ADVERTISEMENT

Sponsor Content