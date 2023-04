Mark Humphrey/Enterprise-Leader Farmington's 2023 boys soccer squad entered 2023 as Class 4A defending state champions with a new head coach Ian Biggs. The Cardinals play home matches on the field at Cardinal Stadium constructed with a full-range of soccer facilities for $16 million in 2019.

FARMINGTON 2023 BOYS SOCCER ROSTER No.^Name^Yr. 1^Cesar Vasquez^MF 2^Carlos Enamorado^MF-OB^So. 3^Landyn Faught^OB^Sr. 4^Conner Ramaker^MF 5^Zac Miller^D 6^Hayden Bentley^OB 7^Gael Atilano^F^Jr. 8^Sutter Thompson^MF^Sr. 10^Jorge Cervantes^MF^Sr. 11^Lucas Gilbert^MF 12^Brice Dean^MF^Jr. 13^Drew White^MF^Sr. 14^Blaine Chambers^MF^Sr. 15^Asher Hendrix^S 16^Trey Moser^OB 17^Titus Brown^MF 18^Caleb Blakely^MF^Sr. 19^Brandan Brye^S-MF 20^Isaac Dixon^MF^Jr. Landon Ryan^GK Lincoln Walker^GK Kieffer Carpenter^GK Jack Eldridge^D-MF Caden Fisher^MF Ahmed Khaldi^D-MF Jareth Newberry^GK Head coach Ian Biggs Assistant coaches: Brian Dean, Austin Lewis

