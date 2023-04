Mark Humphrey/Enterprise-Leader Farmington's 2023 girls soccer squad is now under the direction of new head coach Ian Biggs. The Lady Cardinals play home matches on the field at Cardinal Stadium constructed with a full-range of soccer facilities for $16 million in 2019.

FARMINGTON 2023 GIRLS SOCCER ROSTER No.^Name^Yr. 1^Brenlee Fields^Sr.^GK 1^Katelyn Hatt^MF-D^Jr. 2^Lucy Welkley^MF-D 3^Shaina Lane^D 4^Jadyn Lichlyter^MF 5^Robbie Evans^D^Sr. 6^Raynie Smith^F-MF^Jr. 7^Ruby Reyunaga^UT 8^Emma Ortiz^MF-F 9^Alessandra Barbi^MF-D^Jr. 10^Adeline Smiley^MF^Sr. 11^Sabrina Flores^D-MF-F^Fr. 12^Anabelle Jones^D-MF^Fr. 13^Aayah Khaldi^D^Fr. 14^Arely Sanchez^D^Jr. 15^Audra Tegtmire^MF^Fr. 16^Addison Baker^D-GK^Fr. 17^Kodi McCumber^S^Sr. 18^Lauren Nay^S-MF^So. 19^Haley Clanton^D^Sr. 20^Jaedyn Young^D^So. 22^Emma Ortiz^Sr. Carson Austin^GK Head coach: Ian Biggs Assistant coaches: Brian Dean, Austin Lewis

