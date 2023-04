Mark Humphrey/Enterprise-Leader Lincoln's baseball team begins a new era under first-year coach Shad Surber. The Wolves compete in the 3A-1 Conference.

2023 LINCOLN BASEBALL ROSTER No.^Player^Position^Hgt.Year 2^Drew Moore^RHP/OF^6-2^Jr. 3^Paxton Price^2B^5-7^Jr. 5^Harrison Coker-Gage^5-8^Jr. 6^Aiden Olson^Jr. 7^Rylee Remington^RF^5-11^Sr. 8^Traegen Pathkiller^LF/C^So. 9^Kayden Job^Fr. 10^Kellar Price^5-9^OF^Jr. 12^Kase Ingram^6-3^Jr. 13^Slader McClellan^Sr. 15^Gauge Davis^5-10^2B^Jr. 17^Kaleb Roy^5-10^Jr. 23^Jace Birkes^5-10^Jr. 24^Payton Seamster^So. 25^William Wallace^5-9^Jr. 26^Tyler Burks^5-4^So. 28^Kaden Brown^So. 30^Tyler Shreve^Jr. 30^Brayden Brown^P^So. 44^Aiden Olson^5-8^Jr. Christopher Lewis^Sr. Head coach Shad Surber

Print Headline: Lincoln 2023 Baseball Roster

