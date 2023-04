Mark Humphrey/Enterprise-Leader Lincoln's 2023 boys soccer squad play home matches on the field at Wolfpack Stadium, which was completed in 2013 with turf installed in 2017. Going into the last week of March, the Wolves compiled a 2-1-1 record.

LINCOLN 2023 BOYS SOCCER ROSTER No.^Player^Year^Pos. 00^Jakkson Grisham^Sr.^GK 2^Caleb Karnes^Sr.^MF 3^Peyton Grisham^Jr.^MF 4^J.R. Hall^So.^F 5^Kale Jones^So.^MF 6^Kolby Faircloth^Sr.^D/MF 8^Jobany Madera^Jr.^F 9^Orlando Gooding^So.^MF 10^Francisco Soto^Sr.^MF 11^Juan Martinez^So.^F 12^Colt Cushing^Fr.^MF 13^Robert Kearney^So.^D/MF 14^Diego Hernandez^So.^D 15^Daniel Medina^So.^D 16^Ruger Remington^So.^D 17^Miguel Cardenas^Fr.^F 18^Nathan Lee^Jr.^MF/D 19^Steven Orellana^Jr.^D 20^Paul Ortiz^Jr.^MF 21^Alex Harris^Fr.^D 22^Remington Lund^So.^D 23^Draden Christianson^Sr.^D 24^Johnathan Cheatham^Sr.^D 26^Wyatt Thelan^Fr.^D 27^King Adair^So.^D 28^Ben Gonzalez^Fr.^D 30^Anderson Alvarenga-Menjivar^So.^D 31^Kevin Lee^Sr.^D Head coach Mason Wann

Lincoln 2023 Boys Soccer Roster

