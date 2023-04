Mark Humphrey/Enterprise-Leader Lincoln's varsity softball team began the season ranked No.1 among 3A schools. The Lady Wolves came off spring break, picking up conference play with a double-header at Flipping on Monday, March 27, followed by a rivalry contest against Prairie Grove scheduled for Friday. The team is coached by Brittany Engel (head coach to the left), and Brooklyn Keeling (assistant coach).

No.^Player^Pos.^Year 1^Layni Birkes^UT^Fr. 5^Lily Riherd^C, UT^Sr. 6^Tessa Peck^UT^Fr. 7^Sophia Rothrock^UT^Fr. 8^Madison Eagle^UT^Fr. 9^Paige Beeks^OF^So. 10^Zoe Pomeroy^LF, UT^ 11^Saylor Stidham^2B, P^Sr. 12^Brinkley Moreton^RHP, INF^So. 13^Morgan Reeves^UT^Jr. 14^Delysia Martinez^UT^Fr. 15^Bryley Bradley^ 16^Juliet Martinez^UT, P^So. 17^Ryleigh Landrum^SS^Sr. 19^Morgan Rice^P^Fr. 20^Addie Pershall^CF^So. 21^Amber Bryant^3B, P^Jr. 24^Hannah Remington^RF^Fr. 31^Jade Newton^UT^Fr. 42^River Remington^UT^Fr. 45^Zella Pomeroy^INF^Jr. 55^Kristen Rhine^1B, C^Jr. Brianna Pults^OF Head coach Brittany Engel Assistant coach Brooklyn Keeling

Print Headline: Lincoln 2023 Softball Roster

