PREP TRACK: Arkansas High School Indoor Championships Results

FARMINGTON -- Farmington senior Josh Blakley won the Class 4A State high jump indoor championship by clearing 6-feet-6 during the finals at Randal Tyson Track Center in Fayetteville on Saturday, Feb. 18, 2023.

Blakely finished well ahead of all other competitors, including second place Savion Hall, of Batesville Southside, who topped out at 6-feet-2, and third place Seth Lowe, of Shiloh Christian, who reached 6-0, followed by fourth place Kason Davis, of Waldron, at 5-feet-10, fifth place Elijah Smith, of Mena, also at 5-feet-10, and sixth place Liem Taylor, of Pea Ridge, who jumped 5-feet-4.

At Randal Tyson Track Center,

Fayetteville

Saturday, Feb. 18, 2023

CLASS 4A

Girls

TEAM SCORES 1. Warren 76.5; 2. Farmington 70; 3. Gravette 61.5; 4. Pea Ridge 49; 5. Waldron 43; 6. Brookland 36; 7. Harding Academy 35; 8. Ozark 30; 9. Heber Springs 29; 10. Mena 27; 11. De Queen 20; 12. Huntsville 16; 13. Pulaski Mills 10; 14. Shiloh Christian 9; 15. Little Rock Hall 7; 16. Monticello 6.

60 1. Anna Woolsey, Ozark, 7.78; 2. Cailey Ramaker, Farmington, 7.97; 3. Aria Hunt, Warren, 8.24; 4. Aaliyah Walton, Warren, 8.37; 5. Evelyn Hernandez, Pea Ridge, 8.45.

200 1. Anna Woolsey, Ozark, 25.20; 2. Cailey Ramaker, Farmington, 27.14; 3. Aria Hunt, Warren, 27.17; 4. ZuNyha Albert, LR Hall, 27.96; 5. Seandraia Brown, Waldron, 27.98.

400 1. Anna Woolsey, Ozark, 56.84; 2. Aria Hunt, Warren, 1:03.12; 3. Evelyn Hernandez, Pea Ridge, 1:04.46; 4. Cailey Ramaker, Farmington, 1:05.14; 5. Jasmine Nelson, Waldron, 1:06.42.

800 1. Rylee Walker, Brookland, 2:26.78; 2. Azul Garcia, Warren, 2:31.44; 3. Mattie West, Warren, 2:41.46; 4. Julia Whorton, Gravette, 2:44.06; 5. Cailynn Curtis, Brookland, 2:49.65.

1,600 1. Zoe Williamson, Harding Academy, 5:39.45; 2. Averie Dunn, Huntsville, 5:48.98; 3. Anna Stone, Harding Academy, 6:00.04; 4. Julia Whorton, Gravette, 6:00.80; 5. Alyssa Neal, De Queen, 6:08.90.

3,200 1. Zoe Williamson, Harding Academy, 11:50.38; 2. Averie Dunn, Huntsville,12:28.76; 3. Elle Williamson, Harding Academy, 12:52.41; 4. Lillian Fletcher, Monticello, 13:12.22; 5. Jaide Tatum, 11 De Queen, 13:35.72.

60 HURDLES 1. Cailey Ramaker, Farmington, 10.01; 2. Belen Nelson, Gravette, 10.17; 3. Chloe Blessings, Shiloh Christian, 4. Macie Woodard, Waldron, 10.42; 5. Alayna Bishop, Mena, 10.70.

1,600 RELAY 1. Warren (Aria Hunt, Azul Garcia, Ember Johnson, Aaliyah Walton), 4:24.44; 2. Brookland, 4:34.18; 3. Gravette, 4:34.67; 4. Pea Ridge, 4:39.04; 5. Farmington, 4:53.30.

3,200 RELAY 1. Gravette, (Julia Whorton, Keira Ralph, Litzy Garcia, Anna Kedrowski), 11:01.78; 2. Warren, 11:16.54; 3. Heber Springs, 11:19.92; 4. De Queen, 11:38.84; 5. Waldron, 11:54.19.

HIGH JUMP 1. Lilly Lunsford, Gravette, 5-4; 2. Elliot Dugan, Mena, 5-0; 3. Belen Nelson, Gravette, 4-10; 4. Kylee Tidwell, Pea Ridge, 4-10; 5. Lacy Williams, Pea Ridge, 4-10.

LONG JUMP 1. Cailey Ramaker, Farmington, 16-8.75; 2. Aaliyah Walton, Warren, 15-7.5; 3. Lacy Williams, Pea Ridge, 15-4.75; 4. Macie Woodard, Waldron, 15-0.75; 5. Laura Mae Harp, De Queen, 14-10.

POLE VAULT 1. Annalyse Wilson, Heber Springs, 9-6; 2. Charley Stallings, Brookland, 9-0.

SHOT PUT 1. De'Niya Johnson, Mills, 31-10; 2. Eva Orr, Heber Springs, 30-3; 3. Baleigh Basham, Brookland, 29-10; 4. Erica Brothers, Waldron, 28-8; 5. Aniyah York, Warren, 28-3.

TRIPLE JUMP 1. Cailey Ramaker, Farmington, 35-8; 2. Kennedy Williams, Pea Ridge, 33-7.25; 3. Macie Woodard, Waldron, 32-10.5; 4. Belen Nelson, Gravette 30-3.25; 5. Rylee Adams, Farmington, 29-8.75.

Boys

TEAM SCORES 1. Pea Ridge 94; 2. Waldron 76; 3. De Queen 75; 4. Little Rock Hall 44; 5. Batesville Southside 43; 6. Farmington 36; 7. Clarksville 34; 8. Gravette 31; 9. Nashville 27; 10. Shiloh Christian 23; 11. Heber Springs 20; 12. Jonesboro Westside 11; 13. Subiaco Academy 8; 14. Mena 4; 15. (tie) Hope and Ozark 1.

60 1. Justin Dickerson, LR Hall, 7.35; 2. Ali Martinez, Clarksville, 7.37; 3. Steve Grano, Waldron, 7.50; 4. Bo Williams, Shiloh Christian, 7.53; 5. Chaffin Canon, Batesville Southside, 7.54.

200 1. Kayden Brown, Gravette, 23.29; 2. Hunter Singh, Pea Ridge, 23.60; 3. Jordan Tidwell, Heber Springs, 23.73; 4. Mark Martindale, LR Hall, 23.98; 5. Kylon Fielding, Waldron, 24.06.

400 1. Hunter Singh, Pea Ridge, 53.42; 2. Chaffin Canon, Batesville Southside, 53.76; 3. Zane Sluyter, Shiloh Christian, 53.81; 4. Evan Escajeda, Pea Ridge, 53.90; 5. Savion Hall, Batesville Southside, 54.16.

800 1. Rodrigo Garcia, De Queen, 2:06.80; 2. Carlos Aguilar, De Queen, 2:07.29; 3. Troy Ferguson, Pea Ridge, 2:08.38; 4. Wade Harris, Heber Springs, 2:11.83; 5. Trea Melton, Farmington, 2:12.13.

1,600 1. Matthew Dunsworth, Clarksville, 4:30.68; 2. Tian Grant, Pea Ridge, 4:40.27; 3. Carlos Aguilar, De Queen, 4:44.72; 4. Juan Maldonado, De Queen, 4:45.81; 5. Grandon Grant, Pea Ridge, 4:46.42.

3,200 1. Matthew Dunsworth, Clarksville, 9:56.18; 2. Tian Grant, Pea Ridge, 10:05.65; 3. Juan Maldonado, De Queen, 10:11.88; 4. Randy Rodriguez, De Queen, 10:29.95; 5. Matthew Thurman, Shiloh Christian, 10:39.42.

60 HURDLES 1. Kason Davis, Waldron, 8.68; 2. Justin Dickerson, LR Hall, 9:28; 3. Isaac Wallace, Batesville Southside, 9.36; 4. Peyton Lipham, Waldron, 9.62; 5. Jackson Turner, Pea Ridge, 9.69.

1,600 RELAY 1. Waldron (Marco Mondragon, Alejandro Grano, Steve Grano, Kylon Fielding), 3:40.77; 2. Pea Ridge, 3:41.20; 3 De Queen, 3:47.87; 4. LR Hall, 3:48.66; 5. Nashville, 3:51.88.

3,200 RELAY 1. De Queen (Rodrigo Garcia, Carlos Aguilar, Randy Rodriguez, Gustavo Garcia), 8:37.16; 2. Pea Ridge, 8:41.41; 3. Farmington, 9:15.44; 4. Heber Springs, 9:20.53; 5. Waldron, 9:26.25.

HIGH JUMP 1. Josh Blakley, Farmington, 6-6; 2. Savion Hall, Batesville Southside, 6-2; 3. Seth Lowe, Shiloh, 6-0; 4. Kason Davis, Waldron, 5-10; 5. Elijah Smith, Mena, 5-10.

LONG JUMP 1. Joseph Rogers, Waldron, 20-11.75; 2. Kayden Brown, Gravette, 20-6.50; 3. Gabe Nevills, Waldron, 20-3.75; 4. Josh Blakley, Farmington, 20-1.5; 5. Donte Gilliam, Nashville, 19-9.

POLE VAULT 1. James Smith, Jonesboro Westside, 13-0; 2. Logan Tucker, Pea Ridge, 12-6; 3. Luke Pearce, De Queen, 12-0.

SHOT PUT 1. Omari Benson, Nashville, 47-0; 2. Donyea Whitmore, De Queen, 46-7; 3. Matt Colvin, Clarksville, 46-4; 4. Elijah Roberts, LR Hall, 40-3.75; 5. Peyton Carney, Pea Ridge, 39-8.

TRIPLE JUMP 1. Savion Hall, Batesville Southside, 41-7.75; 2. Noah Cairns, Waldron, 41-4.25; 3. Levi Carnahan, Gravette, 39-5.75; 4. Jorge Cervantes, Farmington, 39-2.25; 5. Kelvin Flowers, Nashville, 38-11.75.

CLASS 3A

Girls

TEAM SCORES 1. Prescott 120; 2. Haas Hall-Fayetteville 60; 3. LISA Academy North 49; 4. DeWitt 41; 5. West Fork 38; 6. Melbourne 30; 7. Cave City 19; 8. Booneville 18; 9. Green Forest 14; 10. Jessieville 4; 11. Harrisburg 3.

60 1. Nyla Watson, LISA Academy North, 8.25; 2. R'Moni Jamerson, Prescott, 8.37; 3. Darby Menard, DeWitt, 8.50; 4. Deovyun Ross, Prescott, 8.57; 5. Viola Kelley, West Fork, 8.73.

200 1. Kneila Watson, LISA Academy North, 26.06; 2. Nyla Watson, LISA Academy North, 26.10; 3. Helen Hesselgren, Haas Hall-Fayetteville, 27.50; 4. R'Moni Jamerson, Prescott, 27.64; 5. Darby Menard, DeWitt, 29.22.

400 1. Kneila Watson, LISA Academy North, 59.88; 2. Molly Weilert, Haas Hall-Fayetteville, 1:02.22; 3. Miranda Nelson, DeWitt, 1:09.50; 4. Deovyun Ross, Prescott, 1:12.09; 5. Makyla Snowden, Prescott, 1:12.15.

800 1. Helen Hesselgren, Haas Hall-Fayetteville, 2:24.10; 2. Abby Rochelle, West Fork, 2:38.42; 3. Caytlee Poole, Prescott, 2:53.21; 4. Olivia Cornelius, Prescott, 2:57.13; 5. Christina O'Neal, Booneville, 2:57.39.

1,600 1. Emelia Hesselgren, Haas Hall-Fayetteville, 5:55.26; 2. Grace Corlew, Haas Hall-Fayetteville, 6:17.80; 3. Britney Mahanas, Cave City, 4. Harlyn Padgett, DeWitt, 6:43.47; 5. Becky Powers, West Fork, 6:57.77.

3,200 1. Britney Mahan, Cave City, 13:41.40; 2. Grace Corlew, Haas Hall-Fayetteville, 14:06.07; 3. Dakota Stout, Prescott, 16:13.62.

60 HURDLES 1. Abby Rochelle, West Fork, 11.15; 2. Lyddia Franklin, Booneville, 11.27; 3. Leightyn Hillery, Prescott, 11.39; 4. Zyreanna Manning, Prescott, 12.08.

1,600 RELAY 1. Haas Hall-Fayetteville (Molly Weilert, Emelia Hesselgren, Olivia Nguyen, Helen Hesselgren), 4:29.94; 2. Prescott, 4:34.70; 3. DeWitt, 5:02.09; 4. Melbourne, 5:15.66

3,200 RELAY 1. West Fork (Abby Rochelle, Ellie Rochelle, Becky Powers, Viola Kelley), 11:36.25; 2. Prescott, 11:50.21; 3. Melbourne, 13:53.70.

LONG JUMP 1. Mazie Bright, Prescott, 14-8; 2. Gabrielle Poole, Lisa Academy North, 14-2.25; 3. Sara Divall, Green Forest, 13-4; 4. Bailey Smith, Melbourne, 12-10; 5. R'Moni Jamerson, Prescott, 12-2.25.

SHOT PUT 1. Jaden Steeland, DeWitt, 31-7; 2. Taylor Youngblood, Melbourne, 29-2; 3. Jade Sharp, Prescott, 28-2; 4. Kailee Reese, Prescott, 25-4; 5. Haddasah Reyes, Green Forest, 22-1.

TRIPLE JUMP 1. Leightyn Hillery, Prescott, 27-2.5; 2. Zareah Colbert, Prescott, 25-5.5.

Boys

TEAM SCORES 1. Prescott 135.5; 2. Booneville 90.5; 3. Jessieville 73.5; 4. Melbourne 36; 5. Elkins 26; 6. Cave City 16; 7. West Fork 14.5; 8. Episcopal Collegiate 13; 9. Green Forest 11; 10. Genoa Central 10; 11. (tie) Paris, Lamar and Charleston 8; 14. (tie) Haas Hall-Fayetteville and Harrisburg 7; 16. LISA Academy North 3.

60 1. Shawn Chairs, Elkins, 7.12; 2. JaQuae Walden, Elkins, 7.33; 3. Brooks Herrera, Booneville, 7.34; 4. Jah'Noah Harris, Prescott, 7.45; 5. Trace Hall, Booneville, 7.48.

200 1. Jaylen Johnson, Prescott, 22.59; 2. JaQuae Walden, Elkins, 23.41; 3. Trace Hall, Booneville, 23.76; 4. Hunter Warren, Booneville, 23.88; 5. Branen Bradley, Prescott, 24.30.

400 1. Jaylen Johnson, Prescott, 50.60; 2. Armani Tidwell, Prescott, 54.79; 3. Cooper Johnson, Jessieville, 56.60; 4. Dakota Mattson, Booneville, 58.39; 5. Zaid Guzman, Jessieville, 59.26.

800 1. Kaleb Eskew, Jessieville, 2:13.67; 2. Gavyn Edwards, Lamar, 2:14.06; 3. Jayquan Dickerson, Prescott, 2:16.47; 4. Justin Culp, Prescott, 2:19.33; 5. Son Trinh, West Fork, 2:24.26.

1,600 1. Kaleb Eskew, Jessieville, 4:58.53; 2. Mason Ullrich, Paris, 5:05.82; 3. G'mar Britton, Prescott, 5:08.55; 4. Shawn Wortham, Melbourne, 5:09.97; 5. Wesley Fonseca, Booneville, 5:19.69.

3,200 1. G'mar Britton, Prescott, 10:51.30; 2. Brock Smith, Cave City, 11:54.10; 3. Ricardo Serrano, Haas Hall-Fayetteville, 12:02.12; 4. Tristen Rodgers, Jessieville, 12:10.90; 5. Alonzo Rangel, Green Forest, 12:17.65.

60 HURDLES 1. Christian Brown, Episcopal Collegiate, 8.61, 2. Jakeylon Jones, Prescott, 8.82; 3. Tiquan Box, Prescott, 8.85; 4. Nathan Woodall, Melbourne, 9.77; 5. Jace Washburn, Booneville, 10.51.

1,600 RELAY 1. Prescott (Armani Tidwell, Richard Benton, R'Shawn Bell, Jakeylon Jones), 3:53.99; 2. Jessieville, 3:59.88; 3. Melbourne, 4:00.64; 4. Booneville, 4:06.23.

3,200 RELAY 1. Jessieville (Tristen Rodgers, Asher Duffy, Kingston Morrow, Kaleb Eskew), 9:57.30; 2. Booneville, 10:22.54; 3. Melbourne, 11:22.15.

HIGH JUMP 1. Trey Haworth, Genoa Central, 6-2; 2. Sawyer Seat, Cave City, 6-2; 3. Dakota Mattson, Booneville, 6-0; 4. (tie) Cliff Davis, Prescott; Wesley Fonseca, Booneville; Cooper Johnson, Jessieville; and Carston Poole, Prescott, 5-4.

LONG JUMP 1. Dax Goff, Booneville, 21-0; 2. Brevyn Ketter, Charleston, 20-8.5; 3. Jakeylon Jones, Prescott, 20-7; 4. Jaylen Johnson, Prescott, 19-10.75; 5. Brentenn Johnson, Jessieville, 19-10.25.

SHOT PUT 1. Rocco Patrick, Prescott, 48-7; 2. Dax Goff, Booneville, 40-11.75; 3. Buck Campbell, Melbourne, 40-5.5; 4. Jason Lopez, Green Forest, 38-10; 5. Mark Gabbie, Harrisburg, 35-3.75.

TRIPLE JUMP 1. Jakeylon Jones, Prescott, 42-0; 2. Dax Goff, Booneville, 41-1; 3. Richard Benton, Prescott, 39-8.5; 4. Nathan Woodall, Melbourne, 34-7.75.