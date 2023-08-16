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A pickleball lesson

August 16, 2023 at 4:00 a.m.
Lynn Kutter/Enterprise-Leader Jill Simpson of Farmington gives a pickleball lesson to Angela Franklin of Prairie Grove on Saturday, Aug. 12, 2023, at Creekside Park in Farmington. About 20 people showed up for the free pickleball clinic sponsored by the city of Farmington. This Saturday, Aug. 19, the city will offer free line dance lessons from 9-10 a.m., at the park's pavilion.

A pickleball lesson

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