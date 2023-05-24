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State finals scores

by Mark Humphrey | May 24, 2023 at 4:00 a.m.

Thursday, May 18

At UCA, Conway

Softball (AT FARRIS FIELD)

CLASS 6A Bryant 8, Cabot 5

CLASS 1A Taylor 12, Bradley 2 (6)

Baseball (AT BEAR STADIUM)

CLASS 6A Springdale Har-Ber 5, Bentonville 1

CLASS 1A Taylor 9, Mount Ida 3

Friday, May 19

Softball (AT FARRIS FIELD)

CLASS 2A Riverside 1, Mansfield 0

CLASS 4A Gravette 5, Pea Ridge 1

Baseball (AT BEAR STADIUM)

CLASS 4A Lonoke 6, Ashdown 3

CLASS 2A Woodlawn 3, Palestine-Wheatley 2

Soccer (AT ESTES STADIUM)

CLASS 4A GIRLS Harding Academy 2, Joe T. Robinson 0

CLASS 6A BOYS Conway 3, Springdale 0

CLASS 3A GIRLS Episcopal Collegiate 3, Central Arkansas Christian 0

CLASS 5A BOYS Russellville 1, Hot Springs Lakeside 0

Saturday, May 20

Softball (AT FARRIS FIELD)

CLASS 3A Booneville 4, Atkins 3

CLASS 5A Benton 7, Greene County Tech 0

Baseball (AT BEAR STADIUM)

CLASS 3A Harding Academy 10, Rivercrest 0 (5)

CLASS 5A Little Rock Christian vs. Valley View, (n)

Soccer (AT ESTES STADIUM)

CLASS 4A BOYS De Queen 5, Dardanelle 2

CLASS 5A GIRLS Harrison 1, Pulaski Academy 0

CLASS 3A BOYS Green Forest 4, Haas Hall Bentonville 1

CLASS 6A GIRLS Bentonville 3, Fayetteville 0

Print Headline: State finals scores

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