State finals scores

Thursday, May 18
At UCA, Conway
Softball (AT FARRIS FIELD)
CLASS 6A Bryant 8, Cabot 5
CLASS 1A Taylor 12, Bradley 2 (6)
Baseball (AT BEAR STADIUM)
CLASS 6A Springdale Har-Ber 5, Bentonville 1
CLASS 1A Taylor 9, Mount Ida 3
Friday, May 19
Softball (AT FARRIS FIELD)
CLASS 2A Riverside 1, Mansfield 0
CLASS 4A Gravette 5, Pea Ridge 1
Baseball (AT BEAR STADIUM)
CLASS 4A Lonoke 6, Ashdown 3
CLASS 2A Woodlawn 3, Palestine-Wheatley 2
Soccer (AT ESTES STADIUM)
CLASS 4A GIRLS Harding Academy 2, Joe T. Robinson 0
CLASS 6A BOYS Conway 3, Springdale 0
CLASS 3A GIRLS Episcopal Collegiate 3, Central Arkansas Christian 0
CLASS 5A BOYS Russellville 1, Hot Springs Lakeside 0
Saturday, May 20
Softball (AT FARRIS FIELD)
CLASS 3A Booneville 4, Atkins 3
CLASS 5A Benton 7, Greene County Tech 0
Baseball (AT BEAR STADIUM)
CLASS 3A Harding Academy 10, Rivercrest 0 (5)
CLASS 5A Little Rock Christian vs. Valley View, (n)
Soccer (AT ESTES STADIUM)
CLASS 4A BOYS De Queen 5, Dardanelle 2
CLASS 5A GIRLS Harrison 1, Pulaski Academy 0
CLASS 3A BOYS Green Forest 4, Haas Hall Bentonville 1
CLASS 6A GIRLS Bentonville 3, Fayetteville 0