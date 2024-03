Farmington boys road to finals

FARMINGTON -- Farmington enters Thursday's Class 4A State Finals against Little Rock Christian on a 28 game winning streak. The Cardinals' last loss came at Benton, 60-58, on Dec. 2, 2023.

Postseason play helped sharpen the Cardinals (35-2) with tough wins over Fountain Lake, 74-52, Morrilton, 71-48, and Subiaco Academy, 74-65, in the 4A North Regional tournament. Their state tournament wins were over Magnolia, 53-40, and Mills, 70-53, in the State 4A semifinal. The Cardinals are coached by Johnny Taylor.

2023-2024 FARMINGTON STARTERS

No.^Name^Position^Hgt.^Wgt.

0^Jaxon Berry^F^Sr.^6-5

4^Maddox Teeter^F^Jr.^6-6

11^Mason Simpon^F^Sr.^6-6

24^Cameron Crisman^G^Sr.^5-9

33^Layne Taylor^G^Sr.^5-11

2023-2024 FARMINGTON ROSTER

No.^Name^Position^Hgt.

0^Jaxon Berry^F^Sr.^6-5

1^Ayden Lester^G^So.^6-0

2^Sam Kirkman^G-F^Jr.^6-3

3^Brandan Brye^G^So.^6-2

4^Maddox Teeter^F^Jr.^6-6

5^Keeghan Roberts^G^Jr.^6-2

10^Jayden Brewer^G^Jr.^5-11

11^Mason Simpon^F^Sr.^6-6

12^Aiken Johnson^F^So.^6-2

13^Michael Kimmel^G^Sr.^5-10

15^Cole Lentz^G^So.^6-3

20^Ean Shadden^F^So.^6-2

21^Reece Rankin^G^Sr.^5-8

22^Carson Simpson^F^So.^6-4

23^Ethan Kennedy^F^So.^6-5

24^Cameron Crisman^G^Sr.^5-9

33^Layne Taylor^G^Sr.^5-11

34^Zac Miller^F^Jr.^6-3

40^Cole Dearing^F^Jr.^6-5

Head coach: Johnny Taylor

Assistants: Ian Biggs, Ryan Finley, Alex Carpenter

Managers: Carlos Enamorado, Lance Reynolds, Romeo Martinez, Anren Nelson, Seth Guarin0, Evan Lee

Athletic Director: Beau Thompson

Principal: Jon Purifoy

Trainer: Malinda Rector

Superintendent: Jon Paul Laffoon

2023-2024 FARMINGTON BOYS BASKETBALL SCORES

Date^Opponent^Result^Score^Status

Nov. 6, 2023^Lisa Academy North^Win^96-46^Valley Springs Tournament

Nov. 11, 2023^Valley Springs^Win^88-62^Valley Springs Tournament

Nov. 13, 2023^at Harrison^Win^74-42^Clarksville Tournament

Nov. 15, 2023^Lake Hamilton^Win^64-52^Clarksville Tournament

Nov. 18, 2023^at Maumelle^Win^66-59^Nonconference

Nov. 21, 2023^Conway^Win^78-75^Nonconference

Nov. 22, 2023^Scranton^Win^64-30^Nonconference at OKC Thunder

Nov. 30, 2023^at Har-Ber^Loss^52-69^Nonconference

Dec. 01, 2023^Little Rock Southwest^Win^76-47^Benton Tournament

Dec. 02, 2023^Benton^Loss^58-60^Benton Tournament

Dec. 07, 2023^Hot Springs Lakeside^Win^67-46^Farmington Tournament

Dec. 08, 2023^Vilonia^Win^79-71^Farmington Tournament

Dec. 09, 2023^Forrest City^Win^85-59^Farmington Tournament

Dec. 15, 2023^Berryville^Win^63-26^4A-1 Conference

Dec. 19, 2023^at Pea Ridge^Win^86-53^4A-1 Conference

Dec. 21, 2023^Prairie Grove^Win^82-29^4A-1 Conference

Dec. 27, 2023^Cotter^Win^78-27^Mountain Home Tournament

Dec. 28, 2023^Paragould^Win^83-30^Mountain Home Tournament

Dec. 29, 2023^Mountain Home^Win^75-65^Mountain Home Tournament

Jan. 5, 2024^Gravette^Win^83-30^4A-1 Conference

Jan. 9, 2024^Shiloh Christian^Win^86-36^4A-1 Conference

Jan. 12, 2024^at Gentry^Win^88-34^4A-1 Conference

Jan. 19, 2024^at Prairie Grove^Win^77-32^4A-1 Conference

Jan. 23, 2024^at Berryville^Win^75-23^4A-1 Conference

Jan. 24, 2024^Huntsville^Win^78-45^4A-1 Conference

Jan. 26, 2024^Pea Ridge^Win^78-39^4A-1 Conference

Jan. 30, 2024^at Huntsville^Win^87-40^4A-1 Conference

Feb. 2, 2024^Gentry^Win^89-37^4A-1 Conference

Feb. 6, 2024^at Shiloh Christian^Win^86-39^4A-1 Conference

Feb. 9, 2024^Gravette^Win^90-38^4A-1 Conference

Feb. 16, 2024^Huntsville^Win^74-37^District 4A-1 semifinal

Feb. 17, 2024^Pea Ridge^Win^70-49^District 4A-1 Championship

Feb. 21, 2024^Fountain Lake^Win^74-52^4A North Regional tournament

Feb. 23, 2024^Morrilton^Win^71-48^4A North Regional semifinal

Feb. 24, 2024^Subiaco Academy^Win^74-65^4A North Regional championship

Feb. 29, 2024^Magnolia^Win^53-40^4A State Quarterfinal

March 02, 2024^Mills^Win^70-53^4A State Semifinal

March 07, 2024^Little Rock Christian^Class 4A State Championship at Bank OZK Arena, Hot Springs