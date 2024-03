Morrilton road to finals

FARMINGTON -- Morrilton faces Farmington in a rematch of the 4A North Regional championship, this time for all the marbles in Thursday's Class 4A State Finals. The Lady Devil Dogs' had a 29-game win streak snapped by Farmington in the regional final on Feb. 24.

During the postseason the Lady Devil Dogs (31-2) posted wins over Shiloh Christian, 41-29, and Gravette, 36-31, before losing to Farmington, 56-25, in the 4A North Regional tournament. Their state tournament wins were over Pulaski Academy, 41-33, and Gravette, 51-50, in the State 4A semifinal. The Lady Devil Dogs are coached by Carin McNabb.

2023-2024 MORRILTON GIRLS BASKETBALL ROSTER

No.^Player^Pos.^Yr.^Hgt.

00^Anamarie Hartman^F^So.^5-8

1^Samiya Robins^G^So.^5-6

2^Mckenzie Jackson^G^So.^5-4

3^Sophia Wahrmund^G^Sr.^5-5

4^Darhiana Stricklen^G^Fr.5-5

5^Trinity Everette^G^Jr.^5-1

10^Jennifer Hartman^F^Sr.^6-0

11^Kasia Walker^G^Fr.^5-8

12^Emily Gregory^G^Fr.^5-8

13^Aysia Blakley^G^Fr.^5-3

14^Addison Jackson^G^So.^5-3

15^Lacy Weatherly^G^Fr.^5-3

20^Ambriele Stricklen^G^So.^5-7

21^Ayleigh Craig^F^So.^5-9

22^Chloe McNabb^G^Sr.^5-5

23^Aubrey Henderson^G^Jr.^5-8

24^Tessa Bratton^F^So.^5-9

25^Malayza Byers^F^Fr.^5-7

30^Johnna Brockman^C^Sr.^6-0

31^Madelyn Murphy^F^Fr.^5-5

32^Jessi Hunt^C^Sr.^6-0

33^Janiece Walker^G^Fr.^5-4

34^Mexi Brockman^F^Fr.^5-7

Head coach: Carin McNabb

Assistants: Marcus Kordsmeier, Gavin Ball, Jordan Mungle

2023-2024 MORRILTON GIRLS BASKETBALL SCORES

Date^Opponent^Result^Score^Status

Nov. 6, 2023^Harrison^Loss^37-41^Clarksville Classic

Nov. 7, 2023^Huntsville^Win^62-28^Clarksville Classic

Nov. 11, 2023^at Pulaski Academy^Win^64-44^Nonconference

Nov. 16, 2023^Sacred Heart^Win^58-33^Nonconference

Nov. 20, 2023^at Rogers^Win^37-35^Nonconference

Nov. 28, 2023^Hot Springs Lakeside^Win^52-49^Nonconference

Dec. 01, 2023^at Ozark^Win^48-25^4A-4 Conference

Dec. 05, 2023^at Pottsville^Win^63-32^4A-4 Conference

Dec. 08, 2023^Stuttgart^Win^67-31^Nonconference

Dec. 12, 2023^Fountain Lake^Win^47-34^4A-4 Conference

Dec. 15, 2023^Little Rock Southwest^Win^51-45^Nonconference

Dec. 16, 2023^Heber Springs^Win^47-37^Nonconference

Dec. 19, 2023^at Mena^Win^42-28^4A-4 Conference

Dec. 21, 2023^McGhee^Win^50-23^4A-1 Nonconference

Dec. 27, 2023^Sheridan^Win^63-53^Alma Tournament

Dec. 28, 2023^Valley View^Win^49-34^Alma Tournament

Dec. 29, 2023^Alma^Win^49-16^Alma Tournament

Jan. 2, 2024^Clarksville^Win^61-45^4A-4 Conference

Jan. 4, 2024^at Waldron^Win^65-44^4A-4 Conference

Jan. 9, 2024^Dardanelle^Win^40-32^4A-4 Conference

Jan. 12, 2024^Pottsville^Win^45-20^4A-4 Conference

Jan. 19, 2024^at Fountain Lake^Win^49-29^4A-4 Conference

Jan. 26, 2024^Mena^Win^62-38^4A-4 Conference

Jan. 27, 2024^at Clarksville^Win^51-24^4A-4 Conference

Jan. 30, 2024^Ozark^Win^46-30^4A-4 Conference

Feb. 2, 2024^Waldron^Win^62-35^4A-4 Conference

Feb. 9, 2024^at Dardanelle^Win^42-37^4A-4 Conference

Feb. 15, 2024^Ozark^Win^43-15^District 4A-4 semifinal

Feb. 17, 2024^Dardanelle^Win^39-32^District 4A-4 Championship

Feb. 21, 2024^Shiloh Christian^Win^41-29^4A North Regional tournament

Feb. 23, 2024^Gravette^Win^36-31^4A North Regional semifinal

Feb. 24, 2024^Farmington^Loss^25-56^4A North Regional championship

Feb. 27, 2024^Magnolia^Win^64-42^State 4A first round

March 1, 2024^Pulaski Academy^Win^41-33^State 4A quarterfinal

March 2, 2024^Gravette^Win^51-50^State 4A semifinal

March 7, 2024^Farmington^State Class 4A Championship, at Bank OZK Arena Hot Springs