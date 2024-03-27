Lincoln 2024 Girls Soccer Roster

LINCOLN 2023 GIRLS SOCCER ROSTER
No.^Player^Pos.^Year
1^Kayden Loftin^MF^So.
2^Aleah Alonzo^D^Sr.
3^Camilla Cuevas^MF^Sr.
4^Allison Fourkiller^MF-GK^So.
5^Aubrey Marshall^MF^Jr.
6^Jessica Coats^D^Jr.
7^Jennifer Carrillo^F-MF^Sr.
8^Emily Coats^F^Jr.
9^Samara Harlin^G-D-MF^Sr.
10^Zaley Dunham^MF^So.
11^Jasmine Martinez^F^Jr.
12^Makenzie Quinn^F^So.
13^Isabelle Salem Crawley^MF^So.
14^Brianna Martinez^D^Jr.
15^Emily Ruvalcaba^MF-D^Sr.
16^Madison Eagle^D^So.
17^Chelsea Cardenas^D^Sr.
18^Kaitlynn Dilbeck^D^So.
19^Jennifer Salazar^MF^Fr.
20^Jade Newton^MF^So.
21^Makayla Quinn^GK-F^Jr.
23^Allison Fourkiller^D^Fr.
24^Isabelle Cenobiao^D^12
Nadia Smith^MF^So.
Kylee Jones^MF^Fr.
Coach Cassi Allred
Coach Brendan Riley
Managers Kayle Lor and Jeannine Alonzo