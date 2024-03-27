Lincoln 2024 Girls Soccer Roster

Today at 2:30 a.m.

by Mark Humphrey

Mark Humphrey/Enterprise-Leader The Lincoln girls soccer team has good numbers and enthusiasm. The Lady Wolves are coached by Cassi Allred and Brendan Riley.
Mark Humphrey/Enterprise-Leader The Lincoln girls soccer team has good numbers and enthusiasm. The Lady Wolves are coached by Cassi Allred and Brendan Riley.

LINCOLN 2023 GIRLS SOCCER ROSTER

No.^Player^Pos.^Year

1^Kayden Loftin^MF^So.

2^Aleah Alonzo^D^Sr.

3^Camilla Cuevas^MF^Sr.

4^Allison Fourkiller^MF-GK^So.

5^Aubrey Marshall^MF^Jr.

6^Jessica Coats^D^Jr.

7^Jennifer Carrillo^F-MF^Sr.

8^Emily Coats^F^Jr.

9^Samara Harlin^G-D-MF^Sr.

10^Zaley Dunham^MF^So.

11^Jasmine Martinez^F^Jr.

12^Makenzie Quinn^F^So.

13^Isabelle Salem Crawley^MF^So.

14^Brianna Martinez^D^Jr.

15^Emily Ruvalcaba^MF-D^Sr.

16^Madison Eagle^D^So.

17^Chelsea Cardenas^D^Sr.

18^Kaitlynn Dilbeck^D^So.

19^Jennifer Salazar^MF^Fr.

20^Jade Newton^MF^So.

21^Makayla Quinn^GK-F^Jr.

23^Allison Fourkiller^D^Fr.

24^Isabelle Cenobiao^D^12

Nadia Smith^MF^So.

Kylee Jones^MF^Fr.

Coach Cassi Allred

Coach Brendan Riley

Managers Kayle Lor and Jeannine Alonzo